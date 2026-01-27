Nejdříve si doplňme fakta. O oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který má už v dubnu spojit Podolí a Zlíchov, může hlasovat každý ověřený uživatel pouze jednou. Výsledky veřejného hlasování doplní odborné stanovisko Místopisné komise Rady hlavního města Prahy, přičemž finální rozhodnutí o názvu mostu učiní pražští radní.
Nový most, dosud označovaný pracovním názvem Dvorecký most, je v závěrečné fázi výstavby a po dokončení se stane důležitou dopravní spojnicí mezi Prahou 4 a Prahou 5. Sloužit bude městské hromadné dopravě, cyklistům i pěším. Celkové náklady činí přibližně 1,49 miliardy korun bez DPH.
O slíbenou anketu Pražané nepřijdou
„Rádi bychom pojmenovali dokončený Dvorecký most po nějaké významné ženě. Samozřejmě, že do výběru jména zapojíme veřejnost.“ Tuhle větu umístil na své sociální sítě dne 24. srpna 2023 tehdejší náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Jak bývá na jeho Facebookovém profilu zvykem, nechal tehdy Pražany „nahazovat“ nápady a přislíbil, že bude jedním z klíčových nástrojů pro výběr konečného pojmenování dosud provizorně nazývané spojky mezi Zlíchovem a Dvorci veřejná anketa. Rok se s rokem sešel, most se již skoro hotov, ale na veřejné vybírání jména dochází až nyní. Pražané jsou ale podle kritiků z řad veřejnosti oproti očekáváním a slibům postaveni pouze před dvě možnosti. Buď ponechají současná název, nebo se přikloní ke jménu jedné z nejvýznamnějších českých princezen.
Horáková, Junková, Čáslavská či Mládková
Jak jsme již nastínili výše, o názvu Dvoreckého mostu se vedou diskuse dlouhé roky. Dopravní náměstek Hřib a primátor Bohuslav Svoboda se v srpnu 2023 shodovali, že by most měl být pojmenován po významné ženě. Už i proto, že v Praze od roku 1342, kdy byl zničen Juditin most, žádný takový most není. Na Hřibovu výzvu na sociální síti X, aby veřejnost navrhovala významné ženy, po nichž by most mohl být pojmenován, se v diskusi objevila například jména Milada Horáková, Věra Čáslavská nebo Libuše Šafránková.
Na předchozích jednáních místopisné komise bylo navrhováno pojmenování po Františce Plamínkové, Alici Masarykové nebo Anně Masarykové. Tehdejší náměstek Hřib však tato pojmenování považoval za nepřípustná, protože si zásadu, že dvě veřejná prostranství v jedné obci nesmějí mít shodný název, mylně vyložil tak, že most nelze pojmenovat po osobě, po které již je nebo má být pojmenována ulice.
|
Sloupek redaktora deníku Metro Filipa Jaroševského: Latin most
Návrh deníku Metro
Do veřejné diskuse o názvu mostu se zapojil i deník Metro. V reakci na Hřibovu výzvu jsme před lety doporučovali název Latin most, a to podle Laty Brandisové, první a jediné vítězce Velké Pardubické, která Vltavu v jižní části Prahy překonala na loďce v rámci svého angažmá v Pražském povstání. Následně nám do redakce dorazilo několik kladných čtenářských reakcí.