Dosluhující náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib loni deníku Metro sliboval, že koncem letošního roku prostřednictvím portálu Pražana vyhlásí anketu o konečném pojmenování zkratky přes Vltavu po známé ženě. Nový název měl být dle jeho dřívějších prognóz v těchto dnech již oficiálně znám. Opak je ale pravdou.
Komise doporučuje jméno Dvorecký most
„Proces pojmenování mostu již v uplynulých měsících prošel hodnocením v místopisné komisi, která se problematice věnovala dlouhodobě a podrobně posuzovala řadu návrhů. Na základě diskuse komise v lednu letošního roku přijala usnesení, podle kterého doporučuje pro nový most mezi Lihovarem a Dvorci místopisně motivovaný název Dvorecký most,“ říká pro deník Metro Hřib s tím, že komise zároveň stanovila, že pokud by se Rada hlavního města rozhodla pro pojmenování podle osobnosti, doporučuje název most Anežky České.
Argumenty: místopis vs. významná žena
„Tento kompromisní návrh vznikl po rozsáhlé debatě, v níž zaznívaly jak argumenty pro zachování místopisného pojmenování. Například z důvodu lepší srozumitelnosti pro veřejnost a přirozeného užívání názvu, tak i návrhy na pojmenování po významné české ženě, aby se vyvážila historická nerovnováha v názvech pražských mostů,“ dodává Hřib. Informaci o tom, zda by ještě na vyhlášení ankety mohlo dojít, náměstek už nedoplnil.
Dvorečák se blíží k otevření
