Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:00
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který má už v březnu příštího roku spojit Podolí a Zlíchov. Nebo je vše jinak a bylo o něm již v tichosti rozhodnuto?
Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

22 fotografií

Dosluhující náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib loni deníku Metro sliboval, že koncem letošního roku prostřednictvím portálu Pražana vyhlásí anketu o konečném pojmenování zkratky přes Vltavu po známé ženě. Nový název měl být dle jeho dřívějších prognóz v těchto dnech již oficiálně znám. Opak je ale pravdou.

Fotografie datovaná k letošnímu 11. květnu. Konstrukce, která „odpočívala“ u Modřanského jezu, je již na místě.

Komise doporučuje jméno Dvorecký most

„Proces pojmenování mostu již v uplynulých měsících prošel hodnocením v místopisné komisi, která se problematice věnovala dlouhodobě a podrobně posuzovala řadu návrhů. Na základě diskuse komise v lednu letošního roku přijala usnesení, podle kterého doporučuje pro nový most mezi Lihovarem a Dvorci místopisně motivovaný název Dvorecký most,“ říká pro deník Metro Hřib s tím, že komise zároveň stanovila, že pokud by se Rada hlavního města rozhodla pro pojmenování podle osobnosti, doporučuje název most Anežky České.

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)

Argumenty: místopis vs. významná žena

„Tento kompromisní návrh vznikl po rozsáhlé debatě, v níž zaznívaly jak argumenty pro zachování místopisného pojmenování. Například z důvodu lepší srozumitelnosti pro veřejnost a přirozeného užívání názvu, tak i návrhy na pojmenování po významné české ženě, aby se vyvážila historická nerovnováha v názvech pražských mostů,“ dodává Hřib. Informaci o tom, zda by ještě na vyhlášení ankety mohlo dojít, náměstek už nedoplnil.

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Dvorečák se blíží k otevření

    • V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí.
    • Dvorecký most má sloužit především veřejné dopravě, a to tramvajím a autobusům MHD, z ostatních vozidel na něj mohou výhradně jen vozy Integrovaného záchranného systému.
    • Nové spojení Prahy 4 a 5 ovlivní hned 21 linek. Změny se dotkou autobusů i tramvají. Kompletní přehled změny zveřejnil ROPID na svém webu.
    • Zahájení provozu na mostu se projeví například i v úpravě tras stávajících linek autobusů 118 a 124. Stoosmnáctce se dosavadní cesta mezi Dvorci a Lihovarem zkrátí ze šesti na tři minuty, na levý břeh Vltavy bude nově prodloužena i stočtyřiadvacítka. Dvorecký most pak využije i autobus číslo 190 z Beránku na Smíchovské nádraží, a to minimálně od letních prázdnin. Most ovlivní i některé autobusové linky na Pankráci.
    • Změn se dočkají pochopitelně tramvajová spojení. Například dosavadní trasa tramvaje 20. Pokud nyní jezdíte z Barrandova a Hlubočep přes Anděl do Dejvic, v březnu 2026 se připravte na změnu. Linka 20 pojede z Modřan a Braníka přes „Dvorečák“ rovnou na Smíchov k Andělu a dál po své trase.
    • Její současnou obsluhu sídliště na Barrandově zajistí tramvajová linka 15, kterou na Kotlářce nahradí linka 7, zatímco z Radlic bude cestující vozit celodenní linka číslo 4. Z Barrandova do Podolí a na Vinohrady pak zamíří výrazně pozměněná tramvajová linka číslo 21.
    • Změna tramvajových tras také umožní nepřerušovat dopravu na Barrandov pro případ oprav v Nádražní ulici.

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

