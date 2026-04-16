Páteční zpřístupnění Dvoreckého mostu veřejnosti vedení Prahy, poměrně logicky, představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací. Původně vysoutěžená cena byla v průběhu realizace výrazně překročena a konečný účet se vyšplhal téměř na zhruba dvojnásobek.
Zatímco obyvatelé Modřan získávají nové a rychlejší spojení, v jiných částech města vyvolaly související dopravní změny kritiku. Především v Holešovicích a na Barrandově lidé upozorňují na zhoršení dostupnosti.
Deník Metro dal dohromady soupisku nejčastějších neduhů, které podle Pražanů otevření nového mostu provázejí.
Obětovaná linka číslo 14
S otevřením mostu dochází například k úplnému zrušení linky číslo 14. Oficiální důvod jsou problémy s její nepravidelností a optimalizace tras. Kritici na sociálních sítích si v této souvislosti stěžují na další odříznutí Holešovic od centra, a to navíc vedle nekonečné uzavírky Libeňského mostu.
Mnohým není po chuti ani změna vedení některých linek. Dvacítka už nekončí na Barrandově, ale míří přes nový most až do Modřan, linka 21 nově pendluje v celodenním provozu ze Slivence přes Dvorecký most až na Vinohrady. Linka 15 pak nově nahrazuje linku 20 v úseku na Barrandov.
Co se týče autobusů, končí linka 193, která dříve spojovala Pankrác a Budějovickou. Změna již ve fázi jejího plánování vyvolala vlnu protestů u seniorů z Prahy 4.
Most za dvě miliardy
Projekt Dvoreckého mostu se oproti původním plánům výrazně prodražil. Zatímco počáteční vysoutěžená cena byla 1,075 miliardy korun, konečný účet se vyšplhal na téměř dvě miliardy. Stavba tak nakonec stála skoro dvojnásobek toho, co město původně předpokládalo. Vedení Prahy nárůst ceny zdůvodňuje nepředvídatelnou geologií v korytě Vltavy, zatímco kritici to považují za důsledek podceněné přípravy projektu.
Auta mají i nadále utrum
Dvorecký most je určen výhradně pro vozidla městské hromadné dopravy, IZS, cyklisty a pěší. Pro tisíce řidičů, kteří denně stojí v kolonách na Barrandovském mostě nebo Strakonické, se nic nemění. Podle kritiků i dopravních expertů hrozí, že nová tramvajová spojení ucpou už tak přetížené křižovatky v Podolí a na Smíchově.
Zbytečná anketa
Slibovaná „otevřená“ anketa o názvu nového mostu přes Vltavu se ve skutečnosti zúžila jen na dvě předem vybrané možnosti – Dvorecký most a most Anežky České. Město sice hlasování prezentovalo jako zapojení veřejnosti, ve skutečnosti ale lidé nemohli navrhovat vlastní názvy a vybírali pouze z omezeného výběru doporučeného odborníky a politiky. Anketa navíc nebyla závazná a konečné slovo měli mít stejně radní, což podle kritiků zpochybňuje smysl celé participace.
Kintera a cyklisté
Další kritika se snesla i na uměleckou výzdobu mostu – lidé upozorňují, že plánované sochy od sochaře Krištofa Kintery nebudou při otevření hotové a jejich instalace se odkládá zhruba o rok. Podle kritiků to působí nedotaženě a snižuje to celkový dojem z projektu prezentovaného jako hotový celek.
Pražané mají také výhrady ke smíšenému režimu provozu na mostě. Cyklisté mají v některých úsecích sdílet prostor s chodci, což podle kritiků může vést ke konfliktům a snížení bezpečnosti i komfortu pro obě skupiny. Město to sice obhajuje snahou o flexibilní využití prostoru, část veřejnosti ale upozorňuje, že u nové a nákladné stavby by očekávala jasně oddělenou infrastrukturu pro pěší a kola.
Dvorecký most