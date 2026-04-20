Dvorecký most je novou promenádou Pražanů. První víkend tady byl provoz jako na mostě Karla

Pavel Hrabica
  14:00
Mámo! Děti! Sbalit batůžek, svačinu a pití! Jdeme na most. Nové spojení přes Vltavu mezi Podolím a Zlíchovem si o tomto víkendu už vyzkoušeli snad všichni, jimž je určen. V průběhu první soboty a neděle existence mostu to na něm vypadalo jako na karlovarské Vřídelní kolonádě uprostřed sezony.
Chodci, běžci, cyklisté, autobus. Takový je Dvorecký most.

Dvorecký most ze zlíchovského břehu Vltavy.
„Na tom pražským mostě, rozmarýnka roste..,“ se asi o novém Dvoreckém mostě, tak jako o tom Karlově, zpívat nebude. Vtipné hlavičky ale jistě za čas něco vymyslí.

Poté, co pražský primátor a další účastníci přestřihli minulý pátek slavnostně pásku a všichni se společně prošli za zvuku kutálky po Dvorečáku, vzali Pražané i návštěvníci metropole stavbu útokem. Pořizovali selfíčka i rodinné fotografie z výletu.

OBRAZEM: Pražský Dvorecký most se otevřel pro veřejnost. Co se na místě právě děje?

Během víkendu tu byli vidět všichni a všechno, kvůli čemu architekti most vymysleli. Projíždět začaly všechny nové, či pozměněné tramvajové a autobusové linky. Rychlé spojení z podolské strany na zlíchovsko-smíchovskou si vyzkoušely snad tisíce chodců a stovky cyklistů, kteří si tady vychutnávali hladký povrch. K vidění tu byl i projíždějící vůz hasičů. Ti mají, jako složka Integrovaného záchranného systému (IZS), vjezd povolený.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Cyklolávka pro kola, kočárky, vozíčkáře a všechny chodce

Běžci se přiběhli také podívat

Nebývalý byl i běžecký ruch. Přes Dvorecký most to v sobotu a v neděli zkusil alespoň jednou kdekdo. Někteří běžci doklusali jen na opačný konec a zase se vrátili, už to stálo za to!

Je kubistický, či brutalistní? Dvorecký most je obojí. Zamíchal tramvajemi a autobusy MHD

Pro někoho kubistická, pro někoho brutalistní, pro jiné kubisticko-brutalistní cesta přes vodu, bude pravděpodobně ještě několik měsíců cílem výletů, než, podobně jako jiné nezvyklé stavby, všem zevšední.

Nabízíme pár tradičních i netradičních záběrů mostu z různých úhlů. V budoucnu se určitě můžeme těšit, že nově otevřená stavba bude i jedním z nejfotografovanějších pražských mostů z řad amatérů i profesionálů.

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se nepočítá.
  • S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změní trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.
  • Mimochodem, dnešní zpřístupnění Dvoreckého mostu veřejnosti vedení Prahy, poměrně logicky, představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Slezská Ostrava chystá rodinný festival, nabídne program na svou scénách

ilustrační snímek

Městský obvod Slezská Ostrava chystá druhý ročník rodinného festivalu SlezskaFest. Poslední květnovou sobotu bude v areálu Slezskoostravského hradu a jeho...

Liberec zahájil kontroly ubytoven, varováním je pro něj Neptun v Jablonci

ilustrační snímek

Liberec dnes zahájil kontroly ubytoven, varováním jsou pro něj problémy sousedního Jablonce nad Nisou s ubytovnou Neptun. Výsledky z dnešních kontrol bude mít...

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů

ilustrační snímek

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů. Návštěvníci zjistí, proč je mléko bílé, uvidí proměnu tekutého polymeru v pevnou...

20. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Festival alternativní kultury Nastevřeno oživí část plzeňské čtvrti Bory

ilustrační snímek

Do jihozápadní části plzeňské čtvrti Bory zamíří letos šestý ročník přehlídky alternativní kultury Nastevřeno. Od 20. do 24. května nabídne ve veřejném...

20. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Svobodní, Trikolora a hnutí PRO budou v Brně kandidovat jako koalice Brno naplno

ilustrační snímek

Zástupci Svobodných, Trikolory a hnutí PRO budou v Brně v podzimních komunálních volbách kandidovat společně pod názvem Brno naplno. Lídryní kandidátky bude...

20. dubna 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

Muž se rozhodl ukrást v prodejně lahev alkoholu. Měl silné abstinenční...

Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec...

20. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa post v čele města obhajovat nebude

ilustrační snímek

Dlouholetý starosta jedenáctitisícového Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) v říjnových volbách post v čele města obhajovat nebude....

20. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Dobrovolníci v Přerově zachránili téměř 1000 obojživelníků při jarní migraci

ilustrační snímek

Téměř 1000 obojživelníků letos zachránili dobrovolníci při jarní migraci žab u lužního lesa Žebračka na okraji Přerova. Zvířata zachycovali pomocí mobilních...

20. dubna 2026  14:36,  aktualizováno  14:36

