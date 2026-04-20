„Na tom pražským mostě, rozmarýnka roste..,“ se asi o novém Dvoreckém mostě, tak jako o tom Karlově, zpívat nebude. Vtipné hlavičky ale jistě za čas něco vymyslí.
Poté, co pražský primátor a další účastníci přestřihli minulý pátek slavnostně pásku a všichni se společně prošli za zvuku kutálky po Dvorečáku, vzali Pražané i návštěvníci metropole stavbu útokem. Pořizovali selfíčka i rodinné fotografie z výletu.
OBRAZEM: Pražský Dvorecký most se otevřel pro veřejnost. Co se na místě právě děje?
Během víkendu tu byli vidět všichni a všechno, kvůli čemu architekti most vymysleli. Projíždět začaly všechny nové, či pozměněné tramvajové a autobusové linky. Rychlé spojení z podolské strany na zlíchovsko-smíchovskou si vyzkoušely snad tisíce chodců a stovky cyklistů, kteří si tady vychutnávali hladký povrch. K vidění tu byl i projíždějící vůz hasičů. Ti mají, jako složka Integrovaného záchranného systému (IZS), vjezd povolený.
Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky
Běžci se přiběhli také podívat
Nebývalý byl i běžecký ruch. Přes Dvorecký most to v sobotu a v neděli zkusil alespoň jednou kdekdo. Někteří běžci doklusali jen na opačný konec a zase se vrátili, už to stálo za to!
Je kubistický, či brutalistní? Dvorecký most je obojí. Zamíchal tramvajemi a autobusy MHD
Pro někoho kubistická, pro někoho brutalistní, pro jiné kubisticko-brutalistní cesta přes vodu, bude pravděpodobně ještě několik měsíců cílem výletů, než, podobně jako jiné nezvyklé stavby, všem zevšední.
Nabízíme pár tradičních i netradičních záběrů mostu z různých úhlů. V budoucnu se určitě můžeme těšit, že nově otevřená stavba bude i jedním z nejfotografovanějších pražských mostů z řad amatérů i profesionálů.
