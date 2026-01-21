Dvorecký most dnes čeká klíčový test. Jeho otevření se ale opět posunulo

Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5, dnes čekají důležité zatěžovací zkoušky. Metropole ho staví od září 2022 a podle aktuálních informací by se měl veřejnosti otevřít v dubnu. Ještě v prosinci se přitom mluvilo o tom, že by most mohl začít sloužit už v březnu.
Příprava na zatěžovací zkoušky Dvoreckého mostu

Příprava na zatěžovací zkoušky Dvoreckého mostu | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

O zatěžovací zkoušky Dvoreckého mostu je zájem.
Příprava na zatěžovací zkoušky Dvoreckého mostu
Příprava na zatěžovací zkoušky Dvoreckého mostu
Příprava na zatěžovací zkoušky Dvoreckého mostu
Dnešní zkoušky mají ověřit, zda se konstrukce chová podle projektových výpočtů. Na most najedou těžká nákladní vozidla, která ho postupně zatíží v několika úsecích.

„Nejprve vyjede do střední části mostu celkem osm vozidel a následně do části mostu blíže Podolí šest vozidel, vždy o celkové hmotnosti 32 tun na jedno vozidlo,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Dodal, že dokončení mostu míří do finále a jeho otevření je plánováno v dubnu.

Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5 (2. října 2018)

Název je stále provizorní

Dvorecký most nebude sloužit individuální automobilové dopravě. Určen je především pro městskou hromadnou dopravu, pěší, cyklisty a vozy integrovaného záchranného systému. Po mostě mají jezdit dvě tramvajové linky a několik autobusových spojů, čímž se výrazně zlepší propojení obou břehů Vltavy.

Zatím není definitivně rozhodnuto ani o názvu nové stavby. Praha plánuje anketu, v níž si lidé budou moci vybrat mezi dosud používaným názvem Dvorecký most a variantou most Anežky České.

Výsledek ankety nebude závazný, ale Rada města k němu přihlédne při rozhodování o pojmenování stavby. Hlasovat o názvu budou moci pouze lidé s trvalým bydlištěm v metropoli prostřednictvím Portálu Pražana.

Dvorecký most

  • O jeho podobě se ale diskutovalo už od začátku 21. století. Jedna z variant uvažovala, že by byl i pro automobilovou dopravu.
  • Veřejnosti byla první podoba Dvoreckého mostu představena v roce 2019. Jeho stavba začala v září 2022.
  • Původní termín zahájení provozu byl na rok 2024.

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

