Dnešní zkoušky mají ověřit, zda se konstrukce chová podle projektových výpočtů. Na most najedou těžká nákladní vozidla, která ho postupně zatíží v několika úsecích.
„Nejprve vyjede do střední části mostu celkem osm vozidel a následně do části mostu blíže Podolí šest vozidel, vždy o celkové hmotnosti 32 tun na jedno vozidlo,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Dodal, že dokončení mostu míří do finále a jeho otevření je plánováno v dubnu.
Název je stále provizorní
Dvorecký most nebude sloužit individuální automobilové dopravě. Určen je především pro městskou hromadnou dopravu, pěší, cyklisty a vozy integrovaného záchranného systému. Po mostě mají jezdit dvě tramvajové linky a několik autobusových spojů, čímž se výrazně zlepší propojení obou břehů Vltavy.
Zatím není definitivně rozhodnuto ani o názvu nové stavby. Praha plánuje anketu, v níž si lidé budou moci vybrat mezi dosud používaným názvem Dvorecký most a variantou most Anežky České.
Výsledek ankety nebude závazný, ale Rada města k němu přihlédne při rozhodování o pojmenování stavby. Hlasovat o názvu budou moci pouze lidé s trvalým bydlištěm v metropoli prostřednictvím Portálu Pražana.
Dvorecký most