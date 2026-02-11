Dvorecký most mění Prahu. Výstava na radnici ukazuje jeho podobu i detaily

Filip Jaroševský
  15:12
Ještě nestojí, už má vlastní výstavu. Dvorecký most, který letos na jaře propojí Prahu 4 a 5, se představuje u metra Budějovická. Modely, lampy, socha i syrová instalace ukazují, že nepůjde jen o dopravní stavbu, ale i o zásah do tváře města.
foto: P 4Metro.cz

Radnice čtvrté pražské městské části u metra Budějovická hostí výstavu věnovanou novému Dvoreckému mostu. Expozice představuje model mostu, sochu, která bude na podolské straně, lampy a další artefakty. Výstava vznikla ve spolupráci čtvrté městské části s týmem výtvarníka Krištofa Kintery.

Most, který ovlivní podobu hlavního města

„Dvorecký most je stavbou, která významně ovlivní podobu a fungování nejen Prahy 4, ale celého hlavního města, a proto si tuto výstavu zcela jistě zaslouží. Návštěvníci se seznámí s podobou mostu i proměnou jeho okolí a budou si moci prohlédnout řadu artefaktů spojených s jeho výzdobou,“ říká starosta Ondřej Kubín.

Jedním z hlavních lákadel výstavy jsou lampy a prvky veřejného osvětlení. Ty mají nejen praktickou funkci, ale zároveň představují paměť místa, pracovní proces a řemeslnou zkušenost.

V ní bude dle projektu na sto dvacet lamp veřejného osvětlení ze 120 zemí celého světa.

Modely mostu a socha Heavy Head Boy

Součástí výstavy je také model mostu z architektonického studia Radek Šíma a model sochy Heavy Head Boy od Krištofa Kintery, která bude umístěna pod mostem na podolském břehu.

Návštěvníci si mohou prohlédnout i návrhy lamp a stožárů, pracovní modely, studie, skici a další materiály z ateliéru.

Tato socha nese název Chlapec s těžkou hlavou (23. srpna 2025)

Syrová instalace

Vizualizace, animace a doprovodný audiovizuální obsah umožňují detailní pohled na projekt mostu.

„Zvolený instalační jazyk je záměrně syrový, otevřený a přiznaný, s důrazem na konstrukční principy a autenticitu použitých materiálů. Instalace pracuje s logikou dočasné stavby a s vědomým odhalením konstrukce jako významového prvku. Prostředí působí jako rekonstrukce prostředí atelieru, což je ostatně i místo vzniku všech artefaktů spojených se stavbou Dvoreckého mostu,“ komentuje Krištof Kintera.

GALERIE: Dvorecký most jde do finále. Jeho nosnost otestovaly plně naložené 32 tun těžké náklaďáky

Základními prvky instalace jsou střešní latě, které tvoří nosnou i vizuální strukturu výstavy a jsou ponechány v surovém stavu. Podle pořadatelů se tak děje proto, aby byla zdůrazněna jejich stavební a dočasná povaha. Doplňují je materiály z ateliéru, a to především komponenty a fragmenty spojené s výrobou lamp a svítidel.

Jednoznačně Dvorecký!

  • Pražané koncem ledna hlasovali o názvu nejnovějšího mostu přes Vltavu, který propojí Podolské nábřeží se Zlíchovem.
  • Na výběr bylo ze dvou variant, Dvorecký most nebo most Anežky České. V hlasování, do něhož se zapojilo téměř osm tisíc lidí, jednoznačně zvítězila první varianta.
  • Výsledek hlasování, ve kterém 77,8 % lidí zvolilo variantu s odkazem na historickou osadu Dvorce, čeká ještě na doplnění odborného stanoviska Místopisné komise hlavního města. Konečné rozhodnutí následně vydají pražští radní.

