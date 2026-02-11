Radnice čtvrté pražské městské části u metra Budějovická hostí výstavu věnovanou novému Dvoreckému mostu. Expozice představuje model mostu, sochu, která bude na podolské straně, lampy a další artefakty. Výstava vznikla ve spolupráci čtvrté městské části s týmem výtvarníka Krištofa Kintery.
Most, který ovlivní podobu hlavního města
„Dvorecký most je stavbou, která významně ovlivní podobu a fungování nejen Prahy 4, ale celého hlavního města, a proto si tuto výstavu zcela jistě zaslouží. Návštěvníci se seznámí s podobou mostu i proměnou jeho okolí a budou si moci prohlédnout řadu artefaktů spojených s jeho výzdobou,“ říká starosta Ondřej Kubín.
Jedním z hlavních lákadel výstavy jsou lampy a prvky veřejného osvětlení. Ty mají nejen praktickou funkci, ale zároveň představují paměť místa, pracovní proces a řemeslnou zkušenost.
Modely mostu a socha Heavy Head Boy
Součástí výstavy je také model mostu z architektonického studia Radek Šíma a model sochy Heavy Head Boy od Krištofa Kintery, která bude umístěna pod mostem na podolském břehu.
Návštěvníci si mohou prohlédnout i návrhy lamp a stožárů, pracovní modely, studie, skici a další materiály z ateliéru.
Syrová instalace
Vizualizace, animace a doprovodný audiovizuální obsah umožňují detailní pohled na projekt mostu.
„Zvolený instalační jazyk je záměrně syrový, otevřený a přiznaný, s důrazem na konstrukční principy a autenticitu použitých materiálů. Instalace pracuje s logikou dočasné stavby a s vědomým odhalením konstrukce jako významového prvku. Prostředí působí jako rekonstrukce prostředí atelieru, což je ostatně i místo vzniku všech artefaktů spojených se stavbou Dvoreckého mostu,“ komentuje Krištof Kintera.
Základními prvky instalace jsou střešní latě, které tvoří nosnou i vizuální strukturu výstavy a jsou ponechány v surovém stavu. Podle pořadatelů se tak děje proto, aby byla zdůrazněna jejich stavební a dočasná povaha. Doplňují je materiály z ateliéru, a to především komponenty a fragmenty spojené s výrobou lamp a svítidel.
Jednoznačně Dvorecký!