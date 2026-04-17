Dvorecký most je otevřen. Zítra se na něj vydají i pravidelné linky MHD. Zkratka mezi Podolím a Zlíchovem ale píše i další příběhy.
Jak to vidí David Halatka: Dvoreckej chlap
Jsem šťastnej chlap. Po čtyřech letech, co kolem stavby Dvorečáku běhám a jezdím na kole, přichází moje osobní revoluce. Konečně se přes něj projdu, projedu, provrznu. Ten most je mi milej tím spíš, že od něj v Podolí kousek bydlím - pouhých 500 metrů. Zároveň mi dramaticky zkracuje cestu za mým milým kámošem a kolegou Filipem Jaroševským. Už žádné objezdy přes Barranďák, teď už jsme téměř sousedi!
Jak to vidí Filip Jaroševský: Milá zkratka
Socha nad řekou, most, na jehož název se vypisovala asi ta nejzbytečnější anketa na světě (protože Dvorecký most je zkrátka parádní varianta), ale především příjemná nová zkratka pro dva novináře z deníku Metro. Tím vším je nový Dvorečák, na jehož kráse bychom jistě našli nějakou pižku, pořád je to ale neskutečně důležitá stavba, která se s trochou štěstí začne rozpadat až za mnoho desítek let. Ještě k té zkratce, kolega Halatka bydlí již řadu let v Podolí, kdežto já jsem se usalašil v nejmenované středočeské obci pár desítek minut jízdy po Strakonické. Budeme to mít tedy k sobě zase o něco blíž, a to je paráda!
Byli jsme na místě
Než se na Dvorecký most dostanou pravidelní linky, otevřel se dnes veřejnosti. Deník Metro byl na místě a přinášíme fotoreportáž.
