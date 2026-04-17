Dvorecký most očima reportérů deníku Metro: Díky milé zkratce jsme sousedi

Komentář   12:45
Dvorecký most má za sebou slavnostní otevření. Zástupci města i stavební firmy přestřihli pásku a odpoledne se přes novou stavbu vydají i speciální tramvaje a autobusy. Na místo se vydali i reportéři deníku Metro. Nově jsou si o trochu blíž.
Pro slavnostní otevření Dvoreckého mostu bylo potřeba 17 nůžek.
Dvorecký most je otevřen. Zítra se na něj vydají i pravidelné linky MHD. Zkratka mezi Podolím a Zlíchovem ale píše i další příběhy.

Jak to vidí David Halatka: Dvoreckej chlap

Jsem šťastnej chlap. Po čtyřech letech, co kolem stavby Dvorečáku běhám a jezdím na kole, přichází moje osobní revoluce. Konečně se přes něj projdu, projedu, provrznu. Ten most je mi milej tím spíš, že od něj v Podolí kousek bydlím - pouhých 500 metrů. Zároveň mi dramaticky zkracuje cestu za mým milým kámošem a kolegou Filipem Jaroševským. Už žádné objezdy přes Barranďák, teď už jsme téměř sousedi!

Jak to vidí Filip Jaroševský: Milá zkratka

Socha nad řekou, most, na jehož název se vypisovala asi ta nejzbytečnější anketa na světě (protože Dvorecký most je zkrátka parádní varianta), ale především příjemná nová zkratka pro dva novináře z deníku Metro. Tím vším je nový Dvorečák, na jehož kráse bychom jistě našli nějakou pižku, pořád je to ale neskutečně důležitá stavba, která se s trochou štěstí začne rozpadat až za mnoho desítek let. Ještě k té zkratce, kolega Halatka bydlí již řadu let v Podolí, kdežto já jsem se usalašil v nejmenované středočeské obci pár desítek minut jízdy po Strakonické. Budeme to mít tedy k sobě zase o něco blíž, a to je paráda!

Byli jsme na místě

Než se na Dvorecký most dostanou pravidelní linky, otevřel se dnes veřejnosti. Deník Metro byl na místě a přinášíme fotoreportáž.

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se nepočítá.
  • S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změní trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.
  • Mimochodem, dnešní zpřístupnění Dvoreckého mostu veřejnosti vedení Prahy, poměrně logicky, představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Zdrogovaný řidič při honičce boural do popelnic i aut, soud ho poslal do vazby

Řidič pod vlivem drog a alkoholu nebezpečně ujížděl teplické policii

Šofér pod vlivem drog a alkoholu navíc se zákazem řízení nebezpečně ujížděl policistům v Teplicích. Najížděl na chodník, přejížděl do protisměru, boural do popelnic a nerespektoval dopravní značení....

Na úřad kraje jen přes bezpečnostní kontrolu. Detekční rámy odhalí zbraň

Zlínský kraj se rozhodl kvůli opakovaným tragickým střelbám v minulosti...

Do 21. budovy krajského úřadu ve Zlíně přichází žena s kabelkou přes rameno a dvěma taškami v ruce. Při průchodu mezi dvěma sloupy se zabudovaným detekčním zařízením ale svítí červené světlo, které...

17. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Konec největší dálniční ostudy. Po letech sporů začne oprava zvlněného úseku D1

Na ostravské části dálnice D1 začaly provizorní opravy zvlněné vozovky. (12....

Po vleklých soudních sporech začne oprava posledního zvlněného úseku dálnice D1 v Ostravě, na základě loňského verdiktu rozhodčího soudu celou rekonstrukci zaplatí zhotovitel. První etapa skončí...

17. dubna 2026  12:42

Mezinárodní visegrádský fond poprvé udělil ocenění Mini projekt roku

17. dubna 2026  12:26

Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá

Příprava brněnského projektu Čtvrti pod Hády s více než tisícovkou bytů si...

Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do...

15. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  17. 4. 12:20

Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, vznikl i paliativní tým

ilustrační snímek

Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, zejména na oddělení ošetřovatelské péče, která se specializuje na dlouhodobě nemocné pacienty. Vznikl také...

17. dubna 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Víkend láká na otevřené chrámy, zámeckou sezonu, svět kostek či na rybářské závody

Pozoruhodný šikmý kostel v Karviné

Už víte, co budete dělat o víkendu? Vyberete si z našich tipů?

17. dubna 2026  12:15

Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, ale i fanoušci a legendy klubu jsou podepsaní pod otevřeným dopisem adresovaným současné majitelce českobudějovického Dynama. Vyzývají ji, aby klub prodala....

17. dubna 2026  12:12

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

17. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  12:05

