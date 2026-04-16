Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Robert Oppelt, Metro.cz
  10:28
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a výraznou uměleckou stopu sochaře Krištofa Kintery.
Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později. (9. dubna 2026)

Nový Dvorecký most se slavnostně otevře zítra, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později. Most přes Vltavu propojí Zlíchov a Podolí a výrazně změní dopravu mezi Prahou 4 a 5. Jinak pojede řada tramvají i autobusů.

Bez aut, ale s tramvajemi a koly

Zadání architektonické soutěže bylo jasné: maximálně dva pilíře v řece, plavební profil široký alespoň 80 metrů a respektování napojení na okolní komunikace. Most navíc od začátku nebyl určen pro automobily.

Právě tím se v kontextu ostatních pražských mostů liší. Nabídne široký chodník s povoleným vjezdem kol a samostatné těleso pro tramvaje a autobusovou dopravu.

Most jako socha

Od podolské strany most nezvykle stoupá – rozdíl mezi oběma břehy je zhruba deset metrů. Konstrukce je navíc lehce šikmá, což podle hlavního architekta Radka Šímy z Atelieru 6 ovlivnilo i jeho výslednou estetiku.

„Most není ani kubistický, ani brutalistický. Chtěli jsme ho přidat do mozaiky pražských mostů, které spojují tři základní prvky,“ popsal pro iDNES.cz Šíma. Do dálky most bíle svítí díky speciálnímu cementu dovezenému ze Slovenska.

Architekti spolupracovali se sochařem Krištofem Kinterou, který vtiskl mostu výraznou uměleckou vrstvu. Konstrukce je tvarována téměř jako socha a na obou koncích nabídne originální instalace.

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.

Schovaný vodník

Na podolské straně vzniká pod mostem zhruba čtyřicetimetrový prostor s takzvanou kubistickou krajinou. Ta nabídne lezeckou stěnu, skatepark, kulturní arénu, dětské hřiště i schody přímo do vody, které ocení například otužilci. Nebude chybět převlékací kabina ani stánek s občerstvením.

Součástí pilíře jsou i toalety umístěné pod úrovní tisícileté vody. Mají proto dvoje dveře – masivní protipovodňové a teprve za nimi běžné vstupní.

Z mostu na prostor pod ním upozorňuje „lampa rebelka“, která se vyklání a místo na vozovku svítí dolů. A právě tam už nyní stojí monumentální socha Heavy Head Boy. „Chtěl jsem tam pomyslného strážce místa. Takového moderního vodníka,“ vysvětluje Kintera. Socha je momentálně kvůli stavebnímu ruchu kolem zakrytá dřevěným bedněním.

Zahrada světel z celého světa

Na druhé straně mostu, v dosud zanedbaném prostoru mezi silnicí, železniční tratí a benzinovou pumpou, vzniká zahrada světel. Instalace nabídne zhruba 150 lamp z osmi desítek zemí všech světadílů.

Světla pocházejí i z tak vzdálených míst, jako je Jemen, Venezuela nebo Tonga. Shánění jednotlivých kusů trvalo roky. Každá lampa dostala speciální LED systém umožňující měnit intenzitu světla a ke každé bude dostupný příběh přes QR kód.

Také v posledním pilíři vzniknou toalety a informační centrum dopravního podniku s kavárnou. Proměnou projde i nedaleká benzinová pumpa – nahradí ji nová budova s restaurací a možností posezení na střeše s výhledem na Kinterovu instalaci. Ta má být hotová do konce roku 2026.

