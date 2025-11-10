Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

  13:15
V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.
Vizualizace Dvoreckého mostu

Vizualizace Dvoreckého mostu | foto: ATELIER 6

7 fotografií

Má pět pilířů, měří něco málo přes 360 metrů a jeho stavba začala v březnu 2022. Praha bude mít po dlouhých letech zase nový most.

Autobusy číslo 118 a 124 pojedou jinak

Dvorecký most má sloužit především veřejné dopravě, a to tramvajím a autobusům MHD, z ostatních vozidel na něj mohou výhradně jen vozy Integrovaného záchranného systému.

Nové spojení Prahy 4 a 5 ovlivní hned 21 linek. Změny se dotkou autobusů i tramvají. Kompletní přehled změny zveřejnil ROPID na svém webu.

Zahájení provozu na mostu se projeví například i v úpravě tras stávajících linek autobusů 118 a 124. Stoosmnáctce se dosavadní cesta mezi Dvorci a Lihovarem zkrátí ze šesti na tři minuty, na levý břeh Vltavy bude nově prodloužena i stočtyřiadvacítka. Dvorecký most pak využije i autobus číslo 190 z Beránku na Smíchovské nádraží, a to minimálně od letních prázdnin. Most ovlivní i některé autobusové linky na Pankráci.

Barranďák si uleví

  • Přibližně 700 autobusů denně ubude z Jižní spojky a Barrandovského mostu poté, co budou mířit přes Vltavu po Dvoreckém mostě.
  • Most také umožní podstatně kratší cestu z Podolí na Smíchov a opačně pro chodce i cyklisty.

Linka 20 pojede z Modřan

Změn se dočkají pochopitelně tramvajová spojení. Například dosavadní trasa tramvaje 20. Pokud nyní jezdíte z Barrandova a Hlubočep přes Anděl do Dejvic, v březnu 2026 se připravte na změnu. Linka 20 pojede z Modřan a Braníka přes „Dvorečák“ rovnou na Smíchov k Andělu a dál po své trase.

Její současnou obsluhu sídliště na Barrandově zajistí tramvajová linka 15, kterou na Kotlářce nahradí linka 7, zatímco z Radlic bude cestující vozit celodenní linka číslo 4. Z Barrandova do Podolí a na Vinohrady pak zamíří výrazně pozměněná tramvajová linka číslo 21.

Změna tramvajových tras také umožní nepřerušovat dopravu na Barrandov pro případ oprav v Nádražní ulici.

Tramvaj číslo 15

  • SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická –
  • Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Smíchovské nádraží (B) (S) – Plzeňka – Na Knížecí (B) – Anděl (B) – Arbesovo
  • náměstí – Švandovo divadlo – Újezd – Tyršův dům (T) – Pražské Jezulátko (Z) – Malostranské náměstí –
  • Malostranská (A) – Čechův most – Dlouhá třída – Náměstí Republiky (B) – Masarykovo nádraží (B) (S) – Hlavní
  • nádraží (C) (S) – Viktoria Žižkov – Lipanská – Olšanské náměstí – Flora (A) – OLŠANSKÉ HŘBITOVY

Tramvaj číslo 20

DĚDINA – Ciolkovského – Sídliště Na Dědině – Vlastina – Divoká Šárka – Vozovna Vokovice – Nad Džbánem

– Nádraží Veleslavín (A) (S) – Červený Vrch – Sídliště Červený Vrch – Bořislavka (A) – Na Pískách – Hadovka

– Thákurova – Dejvická (A) – Vítězné náměstí (A) – Hradčanská (A) (S) – Chotkovy sady – Malostranská (A)

– Malostranské náměstí – Pražské Jezulátko (T) – Tyršův dům (Z) – Újezd – Švandovo divadlo – Arbesovo

náměstí – Anděl (B) – Na Knížecí (B) – Plzeňka – Smíchovské nádraží (B) (S) – Lihovar – Lihovar – Dvorce –

Přístaviště – Pobřežní cesta – Nádraží Braník (S) – Černý kůň – Hodkovičky (ode dne vyhlášení) – Belárie

– Modřanská škola – Nádraží Modřany (S) – Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka –

Modřanská rokle – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO (Z)

Tramvaj číslo 21

SLIVENEC – Holyně – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Sídliště Barrandov – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň – Palackého náměstí (B) – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

Pražské mosty od dávných časů

  • V Praze je přibližně šest set mostů, mostků a lávek. Jedná se o přemostění Vltavy a potoků, silnic i údolí a další překážky v hlavním měsrě.
  • Počátky pokusů o přemostění Vltavy pod Pražským hradem, kde procházela hlavní obchodní cesta, se kladou do desátého století.
  • Takzvaná Kristiánova legenda v souvislosti s převozem ostatků knížete Václava do Prahy mluví o prolomeném vltavském mostě - nepochybně dřevěném mostě při starém brodu - asi mezi zaniklými kostely sv. Valentina na pravém a sv. Petra na levém břehu. Tak píše Jindřich Noll o pražských mostech v osmdesátých letech minulého století.

Juditin most (vlevo), který byl předchůdce Karlova mostu.

  • Asi roku 1157 strhla most velká voda a král Vladislav I. rozhodl, že po vzoru italských a říšských měst bude postaven most kamenný, jaký byl v letech 1135- 1146 postaven v Řezně. Most byl pak pojmenován podle jeho manželky Juditin.
  • Zatím poslední most, nepočítáme-li lávky pro pěší a cyklisty, vznikl v roce 2014, a to Trojský most. PH

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

