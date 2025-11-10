Má pět pilířů, měří něco málo přes 360 metrů a jeho stavba začala v březnu 2022. Praha bude mít po dlouhých letech zase nový most.
Autobusy číslo 118 a 124 pojedou jinak
Dvorecký most má sloužit především veřejné dopravě, a to tramvajím a autobusům MHD, z ostatních vozidel na něj mohou výhradně jen vozy Integrovaného záchranného systému.
Nové spojení Prahy 4 a 5 ovlivní hned 21 linek. Změny se dotkou autobusů i tramvají. Kompletní přehled změny zveřejnil ROPID na svém webu.
Zahájení provozu na mostu se projeví například i v úpravě tras stávajících linek autobusů 118 a 124. Stoosmnáctce se dosavadní cesta mezi Dvorci a Lihovarem zkrátí ze šesti na tři minuty, na levý břeh Vltavy bude nově prodloužena i stočtyřiadvacítka. Dvorecký most pak využije i autobus číslo 190 z Beránku na Smíchovské nádraží, a to minimálně od letních prázdnin. Most ovlivní i některé autobusové linky na Pankráci.
Barranďák si uleví
Linka 20 pojede z Modřan
Změn se dočkají pochopitelně tramvajová spojení. Například dosavadní trasa tramvaje 20. Pokud nyní jezdíte z Barrandova a Hlubočep přes Anděl do Dejvic, v březnu 2026 se připravte na změnu. Linka 20 pojede z Modřan a Braníka přes „Dvorečák“ rovnou na Smíchov k Andělu a dál po své trase.
Její současnou obsluhu sídliště na Barrandově zajistí tramvajová linka 15, kterou na Kotlářce nahradí linka 7, zatímco z Radlic bude cestující vozit celodenní linka číslo 4. Z Barrandova do Podolí a na Vinohrady pak zamíří výrazně pozměněná tramvajová linka číslo 21.
Změna tramvajových tras také umožní nepřerušovat dopravu na Barrandov pro případ oprav v Nádražní ulici.
Tramvaj číslo 15
Tramvaj číslo 20
DĚDINA – Ciolkovského – Sídliště Na Dědině – Vlastina – Divoká Šárka – Vozovna Vokovice – Nad Džbánem
– Nádraží Veleslavín (A) (S) – Červený Vrch – Sídliště Červený Vrch – Bořislavka (A) – Na Pískách – Hadovka
– Thákurova – Dejvická (A) – Vítězné náměstí (A) – Hradčanská (A) (S) – Chotkovy sady – Malostranská (A)
– Malostranské náměstí – Pražské Jezulátko (T) – Tyršův dům (Z) – Újezd – Švandovo divadlo – Arbesovo
náměstí – Anděl (B) – Na Knížecí (B) – Plzeňka – Smíchovské nádraží (B) (S) – Lihovar – Lihovar – Dvorce –
Přístaviště – Pobřežní cesta – Nádraží Braník (S) – Černý kůň – Hodkovičky (ode dne vyhlášení) – Belárie
– Modřanská škola – Nádraží Modřany (S) – Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka –
Modřanská rokle – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO (Z)
Tramvaj číslo 21
SLIVENEC – Holyně – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Sídliště Barrandov – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň – Palackého náměstí (B) – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Pražské mosty od dávných časů