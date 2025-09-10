Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení, zábradlí nebo trakční stožáry. Do prvního kvartálu příštího roku chtějí stavaři stihnout úpravy a most otevřít.
Krištof Kintera (v černém triku) | foto: Metro.cz

Dvorecký most, od nějž město očekává, že bude dalším turistickým tahákem, bude mít přesah i do umění. Praha totiž potřebuje rozmělňovat statisíce turistů, kteří míří především do centra metropole. Proto na uměleckou část mostu vyčlenila 50 milionů. Výše nemusela být konečná, protože se počítá s rozšiřováním uměleckých děl.

„Jsem rád, že se do projektu pustil Krištof Kintera, který nestaví jen panáky na mostě,“ řekl architekt mostu Radek Šíma. Jeho tým zkřížil architektonické styly brutalismu a kubismu. „Ten most už nepotřeboval nic, proto jsme se zaměřili na jeho okolí,“ říká sochař a multimediální umělec Krištof Kintera. On a jeho tým nechtěli, aby most končil v nějakém křoví plný prezervativů, injekčních stříkaček a vajglů. Proto bude mít most na smíchovské straně speciální lávku, kde bude oblast starých lamp. Ty Kintera nechal přivézt ze zahraničí. Pomohla mu v tom česká centra, kamarádi a další instituce.

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Místo pro lezce, skejťáky i otužilce

Na podolské straně má vzniknout prostranství pro nejrůznějších aktivity. „Prostor, kde se budou potkávat skejťáci, otužilci, boulderisti. Vidím tam školy při tělocviku, divadelní představení i koncerty,“ říká Kintera.

Dvorecký most (10. října 2025)

Na smíchovské straně vznikne prostor pro umění. Jedná se o bránu do Prahy z jihu. Dvorecký most se připojí k plánovanému kulturně-společenskému centru, které nyní vzniká v rámci projektu Lihovar Smíchov, který se napojil na multižánrový prostor MeetFactory.

Myslí se i na ekologii

Kintera u mostu chystá instalaci desítek pouličních lamp z mnoha metropolí 80 zemí z celého světa. „Zajímavostí je, že součástí této instalace bude i tamhleta benzinka. Traduje se o ní, že byla nejvykrádanější v Česku,“ směje se Kintera a ukazuje na oblast, která se promění v jedno velké místo s lampami. Deníku Metro potvrdil, že se sice bude jednat o ledkové osvětlení, ale myslí na ekologii. Světlo bude podobně jako lampy se sodíkovými výbojkami.

V těchto místech budou stát desítky stožárů s pouličními lampami ze světových metropolí. Proměna čeká také benzinku.

„Vynalezli jsme několik typů žárovek, které imitují sodíkové lampy. Tady bude stát 147 světelných objektů, na nichž bude umístěno 440 lamp z celého světa mimo Antarktidu,“ doplňuje Kintera a vrací se k místní benzince. Ukazuje na místo, kde stojí. „Firma souhlasí, že se do celého projektu zapojí také. Původně jsme z ní chtěli udělat knihkupectví, kde si lze koupit i benzin. Z toho jsme se odklonili, ale naším cílem je udělat z ní bezinku, která nevypadá jako každá jiná,“ říká.

Most bude sloužit chodcům, cyklistům a tramvajím. Má pomoci přetíženým oblastem kolem Smíchova. V sobotu to budou tři roky, co se poprvé koplo do země. Při výstavbě docházelo ke komplikacím s geologickým podložím. Potíže přinesl i historický klenbový most ležící pod Strakonickou ulicí. Kdysi sloužil zdejší pile na dřevo.

