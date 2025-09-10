Dvorecký most, od nějž město očekává, že bude dalším turistickým tahákem, bude mít přesah i do umění. Praha totiž potřebuje rozmělňovat statisíce turistů, kteří míří především do centra metropole. Proto na uměleckou část mostu vyčlenila 50 milionů. Výše nemusela být konečná, protože se počítá s rozšiřováním uměleckých děl.
„Jsem rád, že se do projektu pustil Krištof Kintera, který nestaví jen panáky na mostě,“ řekl architekt mostu Radek Šíma. Jeho tým zkřížil architektonické styly brutalismu a kubismu. „Ten most už nepotřeboval nic, proto jsme se zaměřili na jeho okolí,“ říká sochař a multimediální umělec Krištof Kintera. On a jeho tým nechtěli, aby most končil v nějakém křoví plný prezervativů, injekčních stříkaček a vajglů. Proto bude mít most na smíchovské straně speciální lávku, kde bude oblast starých lamp. Ty Kintera nechal přivézt ze zahraničí. Pomohla mu v tom česká centra, kamarádi a další instituce.
Místo pro lezce, skejťáky i otužilce
Na podolské straně má vzniknout prostranství pro nejrůznějších aktivity. „Prostor, kde se budou potkávat skejťáci, otužilci, boulderisti. Vidím tam školy při tělocviku, divadelní představení i koncerty,“ říká Kintera.
Na smíchovské straně vznikne prostor pro umění. Jedná se o bránu do Prahy z jihu. Dvorecký most se připojí k plánovanému kulturně-společenskému centru, které nyní vzniká v rámci projektu Lihovar Smíchov, který se napojil na multižánrový prostor MeetFactory.
Myslí se i na ekologii
Kintera u mostu chystá instalaci desítek pouličních lamp z mnoha metropolí 80 zemí z celého světa. „Zajímavostí je, že součástí této instalace bude i tamhleta benzinka. Traduje se o ní, že byla nejvykrádanější v Česku,“ směje se Kintera a ukazuje na oblast, která se promění v jedno velké místo s lampami. Deníku Metro potvrdil, že se sice bude jednat o ledkové osvětlení, ale myslí na ekologii. Světlo bude podobně jako lampy se sodíkovými výbojkami.
„Vynalezli jsme několik typů žárovek, které imitují sodíkové lampy. Tady bude stát 147 světelných objektů, na nichž bude umístěno 440 lamp z celého světa mimo Antarktidu,“ doplňuje Kintera a vrací se k místní benzince. Ukazuje na místo, kde stojí. „Firma souhlasí, že se do celého projektu zapojí také. Původně jsme z ní chtěli udělat knihkupectví, kde si lze koupit i benzin. Z toho jsme se odklonili, ale naším cílem je udělat z ní bezinku, která nevypadá jako každá jiná,“ říká.
Most bude sloužit chodcům, cyklistům a tramvajím. Má pomoci přetíženým oblastem kolem Smíchova. V sobotu to budou tři roky, co se poprvé koplo do země. Při výstavbě docházelo ke komplikacím s geologickým podložím. Potíže přinesl i historický klenbový most ležící pod Strakonickou ulicí. Kdysi sloužil zdejší pile na dřevo.