Slavnostní otevření Dvoreckého mostu pro pěší je naplánováno na 13:00. Most se tak poprvé zpřístupní veřejnosti ještě před zahájením pravidelného provozu, který odstartuje v sobotu 18. dubna 2026 ranním výjezdem spojů.
Program slavnosti
Organizátoři připravili bohatý program na obou březích Vltavy i přímo na mostě.
10:30 – otevření stánku PID
Na dvorecké straně mostu, konkrétně na parkovišti před areálem Žluté lázně, otevře svůj stánek Pražská integrovaná doprava (PID).
11:00 – start doprovodného programu
V areálu Žlutých lázní začne program pro veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na:
- tematické stánky
- skákací hrad
- malování na obličej
- kreativní dílničky pro děti
Ve stejný čas vypluje také speciální přívoz mezi Žlutými lázněmi a Lihovarem.
13:00 – otevření mostu a speciální jízdy
Ve 13 hodin se Dvorecký most oficiálně otevře pěším. Přibližně ve stejný čas vyjedou také:
- zvláštní tramvajová linka 28 s historickými i moderními vozy na trase Smíchovské nádraží – Nádraží Braník
- historická autobusová linka ve stejné trase
- doprovodné jízdy vlaků
Tramvaje budou jezdit zhruba do 17:30, program ve Žlutých lázních je plánovaný do 18:00. Speciální autobusy a vlaky by měly vyjíždět přibližně do 19:00. Celý program slavností popisuje úterní článek na Metro.cz.
