Dvorecký most se dnes otevře veřejnosti. Známe program slavnosti i speciálních jízd tramvají

Marek Hýř
  7:31
Praha se dočká další výrazné dopravní novinky. Dvorecký most se dnes slavnostně otevře veřejnosti a nabídne celodenní program pro rodiny s dětmi i fanoušky městské dopravy. Součástí budou speciální tramvajové, autobusové i vlakové jízdy, přívoz mezi břehy Vltavy a doprovodný program ve Žlutých lázních. Pokud se chystáte dorazit, přinášíme přehled toho nejdůležitějšího.
Dvorecký most, který bude spojovat břehy Prahy 4 a 5 se oficiálně otevře veřejnosti 17. dubna. Den poté dojde ke zprovoznění tramvajové a autobusové dopravy přes most

Konstrukce Dvoreckého mostu je odlitá z unikátního bílého betonu (13. dubna...
Pohled na Dvorecký most z řeky podtrhuje jeho kubistické prvky (13. dubna 2026)
Slavnostní otevření Dvoreckého mostu pro pěší je naplánováno na 13:00. Most se tak poprvé zpřístupní veřejnosti ještě před zahájením pravidelného provozu, který odstartuje v sobotu 18. dubna 2026 ranním výjezdem spojů.

Program slavnosti

Organizátoři připravili bohatý program na obou březích Vltavy i přímo na mostě.

10:30 – otevření stánku PID

Na dvorecké straně mostu, konkrétně na parkovišti před areálem Žluté lázně, otevře svůj stánek Pražská integrovaná doprava (PID).

11:00 – start doprovodného programu

V areálu Žlutých lázní začne program pro veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na:

  • tematické stánky
  • skákací hrad
  • malování na obličej
  • kreativní dílničky pro děti

Ve stejný čas vypluje také speciální přívoz mezi Žlutými lázněmi a Lihovarem.

13:00 – otevření mostu a speciální jízdy

Ve 13 hodin se Dvorecký most oficiálně otevře pěším. Přibližně ve stejný čas vyjedou také:

Tramvaje budou jezdit zhruba do 17:30, program ve Žlutých lázních je plánovaný do 18:00. Speciální autobusy a vlaky by měly vyjíždět přibližně do 19:00. Celý program slavností popisuje úterní článek na Metro.cz.

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se v případě nepočítá.
  • S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změní trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.
Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

