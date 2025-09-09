Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Autor: Pavla Žáková
  19:28
Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města budou moci poprvé projet nebo projít?
Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci. Pod prostřední částí ještě...

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci. Pod prostřední částí ještě zůstává konstrukce bednění. (30. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Aktuální fotka Dvoreckého mostu. Dělníci se už po něm projdou „sem a tam“.
Den, kdy to všechno začalo.
Fotografie datovaná k letošnímu 11. květnu. Konstrukce, která „odpočívala“ u...
Srpen 2023. Intenzivní betonářské práce na podolské straně mostu
21 fotografií

Dvorecký most není v plánech hlavního města žádnou novinkou. Poprvé se v nich objevil v roce 2003 a měl spojovat lokalitu zlíchovského lihovaru s Prahou 4 na opačné straně Vltavy. Má sloužit chodcům, cyklistům, ale hlavně MHD včetně tramvají. Ty se v současnosti z jednoho břehu Vltavy na druhý dostanou směrem po proudu až přes Palackého most.

K čemu bude Dvorecký most?

Díky mostu se budou moci propojit dvě páteřní tramvajové tratě: ta přes Palackého náměstí a Braník do Modřan a ta, která spojuje Smíchovské nádraží s Hlubočepy a Barrandovem.

Kromě tramvají po novém mostě mají jezdit i autobusové linky MHD a vozidla integrovaného záchranného systému. Poslouží také chodcům a cyklistům, naopak osobní automobilová doprava přes něj nepojede.

Očekává se, že denně po mostě přejede tisícovka autobusových a asi 500 tramvajových spojů.

Jak bude most vypadat?

Dvorecký most má šest polí a je konstruován tak, že přes řeku Vltavu povede na šikmo. Jeho základ tvoří nosná konstrukce z železobetonu. Na smíchovské straně most vyústí u zastávky Lihovar, na opačné straně pak bude napojen na Podolské nábřeží.

Technické parametry

  • Celková délka: 388 metrů
  • Šířka: 16 metrů
  • Počet opěr: 7
  • Počet pilířů: 6
  • Počet polí a jejich rozpětí: 6 (30,0 + 51,5 + 62,5 + 87,0 + 62,5 + 42,5 m)

Most má mít bílou barvu. Tvarem odkazuje ke kubismu. Vítězný návrh vzešel z architektonické soutěže a stojí za ním ateliéry Tubes a Atelier6. Podle tehdejší primátorky Adriany Krnáčové, která soutěž v roce 2018 komentovala, navazuje most na kubistické prvky v okolí a také na tradici pražských obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou. Má se stát bílou branou do hlavního města.

Stavba a náklady

Se stavbou Dvoreckého mostu začali dělníci 13. září 2022. Původně měl most stát 972 milionů korun, nakonec náklady dosáhly 1,075 miliardy. V tendru na stavbu zvítězilo sdružení firem Metrostav TBR, Firesta-Fišer a Strabag.

GALERIE: Jak vznikal Dvorecký most? Podívejte se na časosběrné fotografie

Počítalo s tím, že most stihne dostavět na začátku roku 2025. To se nestihlo, termín se posunul na listopad 2025 a v současné době je za reálný považovaný konec stavby v příštím roce.

Průtahy vysvětlil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib anomáliemi v geologickém podloží, které si vyžádaly jiná a náročnější technická řešení. Dělníci se například potýkali s příliš tvrdou horninou, kterou šlo těžko provrtat, nebo se střídáním tektonicky narušeného a nesourodého materiálu s různou tvrdostí. Další překážkou byly zbytky staveb pod Strakonickou ulicí. Vytvářely dutiny, do kterých se rozlíval beton z pilot. Podle historické mapy stavbaři zjistili, že zde kdysi stála pila na zpracování dřeva, které se plavilo po vodě. Vedl k ní historický klenbový most, jehož zbytky nyní leží pod úrovní Strakonické.

„Za uplynulých 1,5 roku přípravy, podrobného projektování a postupné realizace si již řada z přímých účastníků výstavby mostu uvědomuje, že se nestaví ‚most podle architektonického návrhu‘, ale ‚umělecké sochařské dílo v podobě mostu osazeného přes Vltavu‘,“ uzavřel ve své zprávě o průběhu stavby a technických parametrech mostu zhotovitel.

Jak se bude jmenovat?

Název Dvorecký most byl považován za pracovní, mezi lidmi se ale už vžil. Bývalý primátor Prahy a nyní náměstek primátora Zdeněk Hřib měl vizi, že most po dokončení ponese jméno některé významné ženy českého původu. Rozhodnout o tom měli sami Pražané.

Jednou ze zvažovaných možností bylo jméno Madeleine Albrightové, bývalé ministryně zahraničí USA a rodačky z pražského Smíchova. Mezi návrhy se objevilo také jméno československé političky a organizátorky ženského hnutí Františky Plamínkové nebo zakladatelky Československého Červeného kříže a dceři prezidenta Alice Masarykové. Uvažovalo se také o pojmenování po herečce Libuši Šafránkové, političce popravené komunisty Miladě Horákové či po několikanásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské.

Sloupek redaktora deníku Metro Filipa Jaroševského: Latin most

Kromě ženských jmen padly návrhy také na další možná označení podle místa vyústění mostu: zvažovalo se třeba jméno Zlíchovský či Podolský. Nakonec místopisná komise rady hlavního města podpořila už vžitý název Dvorecký most. Jako druhou možnou variantu k případnému hlasování pak komise vybrala pro most pojmenování po Anežce České.

Dvorecký most nebude Dvorecký, město ho chce pojmenovat po významné ženě

K názvu Dvorecký most se v různých anketách přiklonili i lidé, kteří se jich zúčastnili. Zcela jednoznačně to bylo třeba v hlasování na iDNES.cz. A to i přes to, že během plánování se most na papíře přesunul o něco severněji, takže na pravém břehu Vltavy nevyústí na Dvorcích, ale až u Žlutých lázní.

Výzdoba od Kryštofa Kintery

Dvorecký most má být unikátní i svou výzdobou. O její největší část se stará Kryštof Kintera, který vytváří světelnou zahradu – umělecké řešení zlíchovského předpolí mostu. Půjde o park, kterému budou místo stromů dominovat lampy, a to z nejrůznějších koutů světa.

Světelná zahrada pod Dvoreckým mostem. Sochy a lampy vytvoří Kintera

„Momentálně tu máme svítidla ze sedmdesáti zemí, podle projektu jich bude sto dvacet. Z kolika zemí se nám podaří je nakonec sehnat, se dá těžko odhadnout. Ale zatím myslím, že jsme docela úspěšní,“ řekl Kintera. Zatím má třeba lampy z Ázerbájdžánu, indonéské Jakarty, Lucemburska nebo Norimberka.

Co bude pod mostem?

Na podolské straně mostu vznikne zhruba 16 metrů široký a 40 metrů dlouhý zastřešený pás vltavského břehu. Tam vznikne plovárna s převlékárnou. Vedle ní má stát aréna pro koncerty a představení, skatepark a stánek s občerstvením. A také zařízení, které návštěvníci jistě ocení: WC v patě mostního pilíře.

Na podolské straně pod mostem zbyde místo i pro umění. Tři a půl metru vysoká socha Jezulátka ze stejného materiálu jako most bude dohlížet na okolní dění. „Když bude pršet, z mostu bude kapat voda a bubnovat na hlavu sochy, kapat mu na karbid,“ pojmenoval to Kintera.

