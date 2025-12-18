Inscenace mapuje životní příběh světově proslulé zpěvačky a je protkaná jejími nesmrtelnými písněmi. „Každá její láska byla první i poslední… Taková, jakou prožíváme jen jednou za život. Bylo jedno, jestli milovala den, nebo rok. Vždy to bylo stejné,“ tak popsala svou slavnou sestru Simone Berteaut, jejíž celosvětově úspěšná biografická kniha Edith Piaf tuto divadelní hru inspirovala. Byla to právě Berteaut, jež byla svědkem většiny životních kotrmelců Edith Piaf, jejího vzestupu na samotném počátku kariéry, období slávy i jejího tragického předčasného odchodu.
Životní příběh kontroverzní divy se na divadelních prknech stává hereckým, ale i hudebním koncertem dvou žen. Petra Bílková provází příběhem coby Editina sestra Momonka, zdatně ale ztvárňuje i mužské postavy, které Piaf vstoupily do cesty, zároveň hraje na klavír.
Hlavní postavu herecky i pěvecky ztvárňuje Vanda Hauserová, která za roli byla v roce 2019 v širší nominaci na Ceny Thálie. „Šansony Edith Piaf zpívám už od konzervatoře. Vždy mne fascinovaly. Jsou jedinečné, hluboké, intimní, ona zpívala svůj život. Jejich hlavním tématem je láska, která zrcadlí i její životní příběh,“ říká Hauserová, jež se podílela také na scénáři.
Představení Edith Piaf: Dnes nechci spát sama vzniklo v režii Ivety Duškové a v produkci Divadla Kampa, na jehož scéně bylo uvedeno poprvé v dubnu 2018 a poté se hrálo celých šest let. Od nového roku bude představení hostit právě Malostranská beseda. Kapacita sálu je omezena na 130 míst.