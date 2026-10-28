EET 2.0 je tady. Co všechno se od ledna mění a jak evidenci tržeb „vypnout“?

Pavla Žáková
Pavla Žáková
  9:30
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EET 2.0 bude pro podnikatele jednodušší. (9. července 2026) | foto: iDNES.tv

Elektronická evidence tržeb se vrací. Zákon, který zavádí EET 2.0, dopadne na všechny OSVČ i firmy, které přijímají platby na místě. Evidovat je budou muset od 1. ledna 2027, přípravná fáze ale začíná už nyní. V listopadu začne povinná registrace. Co to znamená pro podnikatele?

Elektronická evidence tržeb není v českém prostředí novinkou. Její první vlna přišla již v roce 2016, později byla ale EET pozastavena a od roku 2023 úplně zrušena. Nyní se vrací v novém hávu, jako EET 2.0. Nejde pouze o návrh, příslušný zákon podepsal prezident Petr Pavel v září a v účinnost vstoupí v lednu 2027. Co bude znamenat?

Koho se týká EET 2.0

Nový zákon dopadne na všechny drobné podnikatele, živnostníky, lidi pracující jako OSVČ, a to i na ty, kteří mají samostatnou činnost jako vedlejší. Kromě toho se týká také právnických osob, tedy firem vedených například jako s.r.o. Rozhodující není velikost firmy či výše tržeb, ale to, jak jsou tržby prováděny.

Jednoduše řečeno: když se platba provádí na místě, ať už hotovostí, kartou nebo třeba QR kódem, podléhá povinnosti EET. Naopak když zákazník zaplatí až dodatečně, třeba (ale nejen) po přijetí faktury, EET se na to nevztahuje. K tomuto jednoduchému pravidlu existují výjimky.

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Kdy začíná EET 2.0?

Povinnost elektronické evidence tržeb začíná od 1. ledna 2027. Již předtím ale nastanou důležité mezníky, které si podnikatelé musejí ohlídat:

  • Od 1. listopadu 2026 bude k dispozici funkce EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně. Podnikatelé tak budou mít možnost se k EET přihlásit, a co je důležité, získat potřebný certifikát.
  • Od 1. prosince 2026 začne fungovat webová aplikace MOJE eet. Díky ní bude možné EET provádět bez toho, aby si firmy a OSVČ nakupovaly speciální kasy, jak tomu bylo v první vlně. Stačí mobil, tablet nebo počítač s připojením k internetu.

Co potřebuji pro EET 2.0?

Na rozdíl od první vlny není třeba speciální pokladna a pokladní systém. Kdo ho ale ještě má a chce ho využívat, může. „Pokud už nějaký používáte, určitě bych si ale ještě před koncem roku ověřila u jeho dodavatele, jestli bude EET 2.0 podporovat,“ radí daňová poradkyně Nikola Žítková.

Nutné je včas se přihlásit do DIS+, registrovat se a zažádat o certifikát.

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Jaké platby podléhají EET?

Ne všechny platby je nutné odesílat pomocí systému EET. Povinnost se vztahuje jen na ty uskutečněné na místě. Kromě některých jasných situací, jako je třeba okamžité zaplacení za zboží nebo službu v hotovosti či kartou, sem patří i třeba platba QR kódem uskutečněná na místě.

Naopak zaplacení faktury s časovým odstupem, nebo dokonce platba sice přes QR kód, ale až dodatečně, například druhý den, EET nepodléhá. A Žítková uvádí i další příklady, které mohou být matoucí: třeba při koupení zboží online a jeho zaplacení předem o EET nejde, naopak při objednávce online a vyzvednutí na pobočce s platbou v hotovosti už ano. Zajímavým příkladem je také zboží poslané na dobírku, kdy se sice platí při převzetí v hotovosti pošťačce či kurýrovi, ale EET také nepodléhá.

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Jak se zadává platba při EET?

O žádnou vědu nejde. Přijatou platbu podnikatel zaeviduje (v MOJE eet nebo v pokladním systému), odkud se odešle Finanční správě. Pokud je vše v pořádku, objeví se potvrzovací kód POK. V případě problému přijde chybové hlášení.

  • Při technickém problému, například výpadku internetu, je možné dohlásit tržbu do 48 hodin. Odeslané tržby je dobré si kontrolovat v DIS+, kde je uveden jejich přehled.
  • Vyřešit lze také reklamace, vrácení zboží nebo chybně zadanou částku. Systém umožňuje zadávat opravy a storna.
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OSVČ v paušálním režimu daně a EET 2.0

Živnostníci a další OSVČ, které k tomu splňují podmínky, mohou fungovat v tzv. paušálním režimu daně. Umožňuje souhrnné měsíční platby sociálního a zdravotního pojištění a daně a podnikatelé se při něm nemusejí zdržovat daňovým přiznáním.

Paušální daň, 1. pásmo

  • V roce 2026: 9 162 Kč měsíčně (po snížení sociálního odvodu v červenci)
  • V roce 2027: 9 662 Kč měsíčně
  • V roce 2027 s přirážkou EET OFF: 11 062 Kč měsíčně

Paušál má několik pásem, z nichž první, určené pro nižší objem příjmů, má při EET 2.0 stanovenou jednu výhodu: elektronickou evidenci tržeb lze při něm „vypnout“. Co to znamená?

  • Nejde o žádné obcházení zákona, ale o využití možnosti EET OFF.
  • „EET OFF tak drobným podnikatelům usnadňuje plnění daňových povinností a snižuje administrativní zátěž,“ uvádí sama Finanční správa.

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EET OFF

K vypnutí EET 2.0 se mohou přihlásit lidé samostatně výdělečně činní, kteří jsou v prvním pásmu režimu paušální daně a jejich příjmy nepřesahují 1 milion korun ročně. Pro rok 2027 je třeba se k EET OFF přihlásit do 11. ledna 2027, a jak zdůrazňuje Finanční správa, pozdější přihlášení není možné.

  • V režimu EET OFF nemusí podnikatelé evidovat tržby systémem EET. Odpadne jim proto určitá administrativní zátěž.
  • Na druhé straně taková úleva není zadarmo. Stojí 1 400 korun měsíčně a tato přirážka se platí spolu s měsíční paušální daní.

Poradkyně Žítková proto všem podnikatelům v prvním paušálním pásmu doporučuje, aby zvážili, zda se jim přirážka vyplatí. Ročně vyjde na 16 800 korun. „Pokud mám třeba deset evidovaných plateb měsíčně, je to 120 plateb za rok. Za to, že je nemusím vůbec evidovat, tedy zaplatím 16 800 Kč, což vychází na 140 Kč za jednu platbu. U podnikatele, který má jen pár kontaktních plateb a může využít bezplatnou aplikaci MOJE EET, mi proto tenhle režim EET OFF ekonomicky moc smysl nedává,“ radí.

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Budou výjimky? Budou!

Systém EET 2.0 má už nyní nastavené některé výjimky. Patří mezi ně některé tržby v železniční a letecké dopravě, platby na veřejných WC, ale také předvánoční prodej kaprů, ovšem jen v přísně stanoveném období od 18. do 24. prosince.

Kromě toho existují i výjimečné případy, kdy EET není nutná. Jde o situace, kdy například OSVČ běžně vůbec nenabízí platbu jinak než na fakturu, ale z nějakého důvodu mu nezbývá než výjimečně přijmout i platbu v hotovosti nebo kartou na místě. Pokud jde jen o ojedinělý příjem, do EET ho evidovat nemusí. Jak ale dodává Žítková, zákon ani metodika maximální počet „ojedinělých“ plateb nestanoví, a není proto radno na výjimku spoléhat.

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