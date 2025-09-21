Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:59
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
Vyvýšenina nad Smíchovem. Pohled na Údolí jeřábů

Vyvýšenina nad Smíchovem. Pohled na Údolí jeřábů | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Cesta na vrchol
Vyvýšenina nad Smíchovem. Pohled od Ženských domovů
Vyvýšenina nad Smíchovem. Pohled od Radlické ulice
Vyvýšenina nad Smíchovem. Pohled na Paví vrch a domy v Radlické ulici
11 fotografií

Mezi jinými i o navršené zemině nad budoucím novým smíchovským nádražím a dalšími objekty, které na tomto území vznikají. Takže bylo už jen kousek od úvahy, jak to asi z vrcholku tohoto nepřírodně vzniklého kopce vypadá.

Cepín a mačky jsme nepotřebovali

K výstupu na vrchol jsem zvolil severní trasu od autobusového nádraží za Ženskými domovy. Teplota vzduchu se pohybovala kolem 25 stupňů Celsia, ideální počasí pro podobný prvovýstup. Tlak a rosný bod jsem nesledoval, jak kdysi referovalo ranní hlášení Československého rozhlasu.

Použil jsem běžeckou obuv nejmenované firmy (čím víc pruhů, tím víc Adidas), byť horské obutí by bylo bezpečnější. Ale část výstupu jsem absolvoval po již vyjeté cestě od bagru a nákladních aut, které vyvezli zeminu až do výšky. Podklad byl suchý, uklouznutí tudíž nehrozilo a cepín ani mačky nebyly nutné.

Z výšky šestého patra

Rozhled z vrcholku byl úžasný. Nedaleké obytné domy nově vznikající čtvrti s ulicemi pojmenovanými podle slavných žen odtud uvidíte, jak byste bydleli v posledním patře těchto budov. Večer byste odtud mohli sledovat, co je v domácnostech v pátém nebo šestém patře nového.

Na rozdíl od majitelů apartmánů v těchto stavbách, kteří zaplatili za obdobný výhled vyšší miliony korun, možná i desítky, rozhled z tohoto kopce je zadarmo. Jak by pravil politik Jiří Paroubek, na jehož kancelář je z vyvýšeniny taktéž vidět: „Kdo z vás to má?“

Zmizí, nebo získá jméno?

Výškový rozdíl mezi Radlickou ulicí a poslední kopu hlíny na tomto nejvyšším bodě může být kolem patnácti až dvaceti metrů. V digitálních mapách není hromada ještě zahrnuta. Je ale možné, že nebude nahrnuta zpět někam do plochy a zůstane tu navždy. A získá své jméno.

Tak, jako se přebytečná zemina při budování pražského Jižního Města stala nejdříve pracovně nazvaná Umělým terénním útvarem Milíčov - UTÚM (později oficiálně Milíčovským vrchem a kótou 309) a podobný vrch v Petrovicích, teď jako Kilimandžáro, přesněji řečeno Javorová hora, kóta 284.

Tak se alespoň pokochejte výhledem z výšky, která tu nemusí být navždy…

21. září 2025  10:59

vozovna Hloubětín

Den otevřených dveří vozovny Hloubětín, sobota 20. září 2025. Fotografie: Boris Kogut, www.boriskogut.cz

vydáno 21. září 2025  9:50

