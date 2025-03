Na některá rozhodování máte dny, týdny i měsíce. Jindy se musíte rozhodnout hned. Navíc jsou situace, kterým se říká obecně „krizové“. To se stalo Lucii Valentové Bartákové, která usedla do křesla ředitelky Fakultní nemocnice (FN) Motol po zatčeném a odvolaném Miloslavu Ludvíkovi. Deník Metro ji oslovil se žádostí o rozhovor. S ohledem na hektické události a velký časový stres, které se udály po policejní razii a zatýkání za poslední dva týdny, paní ředitelka souhlasila s formou zaslaných otázek. V odpovědích tak scházejí bezprostřední reakce a emoce, které jsou v podobných rozhovorech jasně čitelné. I tak ale přinášíme zatím jediné povídání s Lucií Valentovou Bartákovou poté, co se posunula do nejvyšší funkce z pozice náměstkyně.

18 obžalovaných Tolik lidí bylo si vyslechlo obvinění v souvislosti s úplatky v motolské nemocnici. Do vyšetřovací vazby bylo umístěno pět osob, ředitel Miloslav Ludvík, jeho náměstek Pavel Budinský, advokát Miroslav Jansta, Petr Kysučan, místopředseda představenstva firmy DCI Czecha Mykhaylo Popovych z firmy Midian-Cora. PH

Jak dlouho vám trvalo rozhodování, když jste se od ministra zdravotnictví dozvěděla, že byste měla řídit FN Motol? Byl časový prostor na rozmyšlenou? Nebo to bylo pověření „formou dobrovolného rozkazu“? Dala by se ta situace nějak popsat?

Rozhodování proběhlo velmi rychle, protože taková situace si žádá okamžité řešení. V podobných případech se nejedná o dlouhé úvahy, ale o odpovědnost za chod instituce, a já jsem ji přijala.

Je možné v krizové situaci, aby se řízení tak velkého zdravotnického zařízení, jako je motolská nemocnice, ujal člověk zvenčí, byť třeba také působící v oboru?

Řízení zdravotnického zařízení velikosti FN Motol je komplexní proces, který vyžaduje znalost jejího fungování, organizačních struktur i specifik českého zdravotnického systému. Krizový management může být veden i externě, ve zdravotnictví je výhodou hluboká znalost prostředí, protože rozhodnutí mají přímý dopad na pacienty, zaměstnance i ekonomickou stabilitu nemocnice.

Co situace znamená pro vás, konkrétně – co jste musela nyní odložit v rámci stávajících povinností stranou?

V tuto chvíli je v mém profesním životě prioritou řízení nemocnice a zajištění jejího chodu. To s sebou logicky nese přerozdělení aktivit a časových priorit, například nyní nemám adekvátní prostor na probíhající studium managementu.

Proběhla vám hlavou otázka, proboha, co na mě ještě vypadne ze skříně za kostlivce?

Každá velká instituce má svou historii a řadu výzev, které přicházejí s její velikostí a významem. Klíčové je soustředit se na práci a postupovat systematicky, ne na hypotetické obavy.

Rozpuštěný a vypuštěný. Po čtvrtstoletí v čele Fakultní nemocnice Motol míří Miloslav Ludvík do vyšetřovací vazby.

V této souvislosti se musí člověk také sám sebe zeptat: Komu má tedy věřit?

Ve zdravotnictví, stejně jako v jakékoli jiné profesi, je důležité spoléhat se na fakta, odborné znalosti a týmovou spolupráci. To je základním kamenem efektivního řízení.

Zdravotnictví v chapadlech velkých úplatků i kokainu Motolská kauza je další v dlouhém seznamu případů, které v českém zdravotnictví vyšetřuje policie.

V září 2023 soud schválil tři dohody o vině a trestu v kauze dvou zakázek FN Bulovka. Bývalí ředitelé nemocnice Andrea Vrbovská a František Novák a také někdejší ekonomická náměstkyně Bulovky Marie Nushiová přijali podmíněné i peněžité tresty a několikaleté zákazy činnosti. Obžaloba se týkala dvou zakázek FN Bulovka – zakázky na úklid za zhruba 150 milionů korun a zakázky na vjezdový systém v hodnotě asi tří milionů korun.

Bulovku „proslavil“ především její bývalý ředitel Vladimír Dbalý. Nejen kvůli výše uvedeným úplatkům, ale i kvůli své závislosti na kokainu. Dbalý si poznamenával do deníčku jak úplatky, tak nákupy a užívání drog.

David Rath, bývalý středočeský hejtman, stál za asi nejznámější trestní kauzou spojenou se zakázkami ve zdravotnictví. Za přijímání úplatků a manipulace s tendry ve Středočeském kraji ho soudy poslaly na celkem osm let do vězení, součástí verdiktu je také třináctimilionový peněžitý trest. iDNES.cz

Kolik toho nyní naspíte?

Vedení nemocnice je časově náročná role, současně vnímám odpovědnost za tak velké zdravotnické zařízení. Spím teď méně, než by bylo zdravé.

Zrušení daru na onkologický výzkum ze strany PPF je asi také nepříjemné. Nemáte obavu, že se od FN Motol odvrátí i další sponzoři a nadace?

Nadace rodiny Kellnerových vypověděla smlouvu o poskytnutí daru na onkologický výzkum z důvodu aktuální situace, což nemocnice chápe. FN Motol dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů a nadále vede jednání s dalšími donátory, kteří mají zájem podpořit rozvoj nemocnice. Vzhledem k významu nemocnice a jejích projektů je prioritou zachovat stávající i budoucí financování a hledat cesty k dalšímu rozvoji.

Máte nějakou životní zásadu pro stresové a krizové okamžiky?

Mít kvalitní spolupracovníky, soustředit se na řešení, postupovat krok za krokem, opírat se o fakta a nenechat se unést emocemi nebo vnějšími tlaky.