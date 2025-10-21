Světelná výstava Srdce Evropy přinese od pátku 31. října exponáty z devíti evropských zemí. Na břehu Vltavy tak ožije římské Koloseum, řecká Akropolis s bohy Diem a Athénou, návštěvníci se také projdou pod světelnou replikou slavného Tower Bridge nebo se vydají na symbolickou plavbu po Evropě lodí Santa Maria.
Zlaté české ruce
Za přípravou celé světelné show stojí tuzemská firma Decoled. „Projekt Srdce Evropy mě napadl, když jsem loni odcházela od rozsvíceného stromu na Staroměstském náměstí. Vybavila jsem si tradičně zobrazovanou Evropu podle řeckých bájí a napadlo mě, jak málo si připomínáme evropské tradice a hodnoty, které náš život utváří. Co nás všechny spojuje a co je vlastně evropanství,“ poznamenává Eva Poláčková, majitelka Decoledu. Doplňuje, že všechny instalace vznikly v Česku a nesou rukopis domácích výtvarníků, designérů a techniků.
Večerní Praha na dlani
Expozice bude interaktivní a doprovodí ji píseň Story of Lights, kterou nazpívala zpěvačka Debbi speciálně pro tento projekt.
Součástí programu také bude vyhlídková plavba světelnou lodí, a to každý pátek a o víkendech. „Návštěvníci si tak vychutnají magický pohled na zářící park, večerní Prahu a panoráma Vyšehradu z hladiny Vltavy,“ dodává za Žluté lázně Hana Tietze. Upřesňuje, že speciální termíny plaveb jsou naplánovány na 17. listopadu a na vánoční prázdniny vyjma 24. a 31. prosince.