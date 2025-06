Stiskli jsme tlačítko 22 a za pár vteřin jsme byli nahoře. Z nejvyššího paneláku v Česku jsme pořídili exkluzivní snímky. Na střechu pražských dvojčat se totiž jen tak někdo nedostane. Paneláky u stanice metra Háje, které vlastní ministerstvo vnitra, slouží jako ubytovna pro hasiče a policisty. Vyšší dům měří 81 metrů a do jeho posledního patra se můžete podívat. Je tu totiž hospůdka. Jedenáctka s nejlepším výhledem na Prahu tu stojí 48 korun.

Horní patra nejvyššího paneláku v Česku ukrývají perliček víc. Jedním z hlavních poznávacích znamení věžáku jsou ručičkové hodiny, které z ulice vidí každý. Na snímku vpravo je část strojku, díky kterému obří hodiny fungují. Zajímavostí je i mostní přechod, který oba domy v horních patrech propojuje.

Na vrchol věžáku jsme se podívali díky společnosti CETIN, která provozuje infrastrukturu pro O2. Na střeše se nachází základnová stanice, která přijímá a vysílá signál mezi mobily a zbytkem sítě. Bez těchto stanic by telefony nefungovaly, protože by neměly s čím komunikovat a nebylo by možné se dovolat ani připojit k internetu.