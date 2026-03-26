Fandíte běžcům Pražského půlmaratonu? Řekneme vám, kde je to nejvíc bolí a jak je nejvíc povzbudíte

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  17:48
Už v sobotu 28. března odstartuje od Holešovické tržnice dosud největší pražský městský běh. Na trať dlouhou 21 095 metrů vyrazí 17 tisíc běžců z téměř 150 zemí světa. „Půlka“ sice není celý maraton, ale i v rovinaté Praze dokáže pořádně zabolet. Která místa jsou pro účastníky nejtěžší a kam jim přijít fandit?
V roce 2025 počasí půlmaratoncům víc než přálo. Letos asi tolik krátkých rukávů...

V roce 2025 počasí půlmaratoncům víc než přálo. Letos asi tolik krátkých rukávů neuvidíme. Tady absolvují hned po startu podběh magistrály u Hlávkova mostu

Všechny cesty běžců půlmaratonu vedou před startem na Výstaviště. Tady si...
První „výstup“ čeká na dav běžců pár stovek metrů po startu. Běží se pod...
V roce 2025 počasí půlmaratoncům víc než přálo. Letos asi tolik krátkých rukávů...
Část trasy vede na Smíchově ulicí Svornosti a pak dál po Strakonické až k...
Pokud jste už v této době narazili na jednotlivce, dvojice nebo menší skupinky běhajících, hlavně podél Vltavy, v Karlíně nebo v Holešovicích, a pokud nehovořili naším jazykem, vězte, že jsou to běžečtí fanatici ze všech kontinentů. Vypravili se do naší metropole, aby si tady odčárkovali další ze svých dálkových běžeckých tratí.

Ulice nejsou nafukovací

Letošní pražský Generali půlmaraton bude dosud nejmasovější. Dříve ho běhávalo tak deset tisíc účastníků, v loňském roce jich bylo už patnáct tisíc. Letos přidali pořadatelé z Runczechu další dvě tisícovky startovních čísel. Na víc ale kapacity ulic našeho hlavního města asi už nestačí.

Část trasy vede na Smíchově ulicí Svornosti. Tady je to z kopce.

„Nejsme Berlín nebo Paříž, nejsou tu široké bulváry, kde mohou běhat desítky tisíc závodníků,“ říká Carlo Capalbo, zakladatel Pražského mezinárodního maratonu a celého podniku městských závodů u nás. „Nebyl by problém dát do oběhu mnohem víc startovních čísel, letošní kapacita byla vyprodaná okamžitě. Ale běžci by se už do ulic Prahy nevešli,“ říká Capalbo s omluvným pokrčením ramen.

Zpropadené Husákovo ticho

Pokud se nevydáte v sobotu 28. března na start půlmaratonu, můžete přijít alespoň fandit. Byť počasí letos bude spíše na běžky a ve startovním poli určitě zahlédneme i lehké kulichy a účastníky v rukavicích.

Štefánikův most uvidí závodníci zespodu mezi 1. a 2. kilometrem. Na začátku půlmaratonu ještě táhlé klesání a stoupání tolik nebolí.

Chlad ale není tím nejhorším, co může závodníky trápit. „Když běžíte pražský maraton, tak je to relativně rovinatá trať. Ale přesto se tady podbíhají mosty nad Vltavou, tam to bývají krátká stoupání a to ke konci maratonu bolí. Když máte na závěr závodu už podruhé Husákovo ticho, tak se přiznám, že mi do zpěvu není,“ říká Martin, který patří mezi pravidelné běžce maratonu i půlmaratonu.

Husákovo ticho, oficiálně Těšnovský tunel, se během půlmaratonu běží jen jednou, ale na závodníky čeká mírné klesání a pak stoupání až mezi 16. a 17. kilometrem, kdy už toho budou mít ti pomalejší a méně špičkoví amatéři, jak se říká, plné kedsky.

V roce 2025 počasí půlmaratoncům víc než přálo. Letos asi tolik krátkých rukávů neuvidíme.

Stoupání na 2., 9. a 19. kilometru

Hned po startu na Bubenském nábřeží musí dlouhý had závodníků podběhnout magistrálu u Hlávkova mostu, stoupání je tu sice mírné, ale zhruba sto padesát metrů. Tady to ještě nezabolí.

Jeden most, Štefánikův, na účastníky čeká kousek poté. Tam se také podbíhá, pak už se naštěstí běží přes Čechův most bez podběhu.

Štefánikův most uvidí závodníci zespodu mezi 1. a 2. kilometrem. Na začátku půlmaratonu ještě táhlé klesání a stoupání tolik nebolí.

Kratší seběh s výběhem musejí závodníci absolvovat mezi 9. a 10. kilometrem na smíchovské straně řeky. Tady podbíhají Palackého most a následně absolvují mírné, ale táhlé stoupání na Jiráskův most.

Po již zmiňovaném Husákově tichu následuje ještě jedno stoupací místo. Mezi 19. a 20. kilometrem, tedy už na dohled od cíle, musejí půlmaratonci absolvovat relativně strmé stoupání z Rohanského nábřeží na Libeňský most.

Libeňák prověří na konci půlmaratonu

Při maratonu se Libeňák běhá v opačném směru, kdy mají maratonci za sebou už víc než třicet kilometrů, takže běží z kopce. Půlmaraton jim ale tady nadělí poslední výstup směrem vzhůru. Věřte, že pokud do běhu dáte všechno, tak vás tahle horská vložka kousek před koncem pořádně zabolí.

Závěrečné stoupání na Libeňský most krátce po absolvování 19. kilometru.

Pokud tedy plánujete podpořit své konkrétní běžce, nebo jen tak fandit všem, zajděte na místa, která jsme vám popsali. Tady to bolí a hlavně ke konci závodu budou znavení borci i borkyně vděční za každé povzbuzení.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fandíte běžcům Pražského půlmaratonu? Řekneme vám, kde je to nejvíc bolí a jak je nejvíc povzbudíte

V roce 2025 počasí půlmaratoncům víc než přálo. Letos asi tolik krátkých rukávů...

Už v sobotu 28. března odstartuje od Holešovické tržnice dosud největší pražský městský běh. Na trať dlouhou 21 095 metrů vyrazí 17 tisíc běžců z téměř 150 zemí světa. „Půlka“ sice není celý maraton,...

26. března 2026  17:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zoo Dvůr a Hodonín poslaly do zoo Haifa v Izraeli čtyři mladé lvy berberské

Zoo DvĹŻr a HodonĂ­n poslaly do zoo Haifa v Izraeli ÄŤtyĹ™i mladĂ© lvy berberskĂ©

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

