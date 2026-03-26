Pokud jste už v této době narazili na jednotlivce, dvojice nebo menší skupinky běhajících, hlavně podél Vltavy, v Karlíně nebo v Holešovicích, a pokud nehovořili naším jazykem, vězte, že jsou to běžečtí fanatici ze všech kontinentů. Vypravili se do naší metropole, aby si tady odčárkovali další ze svých dálkových běžeckých tratí.
Ulice nejsou nafukovací
Letošní pražský Generali půlmaraton bude dosud nejmasovější. Dříve ho běhávalo tak deset tisíc účastníků, v loňském roce jich bylo už patnáct tisíc. Letos přidali pořadatelé z Runczechu další dvě tisícovky startovních čísel. Na víc ale kapacity ulic našeho hlavního města asi už nestačí.
„Nejsme Berlín nebo Paříž, nejsou tu široké bulváry, kde mohou běhat desítky tisíc závodníků,“ říká Carlo Capalbo, zakladatel Pražského mezinárodního maratonu a celého podniku městských závodů u nás. „Nebyl by problém dát do oběhu mnohem víc startovních čísel, letošní kapacita byla vyprodaná okamžitě. Ale běžci by se už do ulic Prahy nevešli,“ říká Capalbo s omluvným pokrčením ramen.
Zpropadené Husákovo ticho
Pokud se nevydáte v sobotu 28. března na start půlmaratonu, můžete přijít alespoň fandit. Byť počasí letos bude spíše na běžky a ve startovním poli určitě zahlédneme i lehké kulichy a účastníky v rukavicích.
Chlad ale není tím nejhorším, co může závodníky trápit. „Když běžíte pražský maraton, tak je to relativně rovinatá trať. Ale přesto se tady podbíhají mosty nad Vltavou, tam to bývají krátká stoupání a to ke konci maratonu bolí. Když máte na závěr závodu už podruhé Husákovo ticho, tak se přiznám, že mi do zpěvu není,“ říká Martin, který patří mezi pravidelné běžce maratonu i půlmaratonu.
Husákovo ticho, oficiálně Těšnovský tunel, se během půlmaratonu běží jen jednou, ale na závodníky čeká mírné klesání a pak stoupání až mezi 16. a 17. kilometrem, kdy už toho budou mít ti pomalejší a méně špičkoví amatéři, jak se říká, plné kedsky.
Stoupání na 2., 9. a 19. kilometru
Hned po startu na Bubenském nábřeží musí dlouhý had závodníků podběhnout magistrálu u Hlávkova mostu, stoupání je tu sice mírné, ale zhruba sto padesát metrů. Tady to ještě nezabolí.
Jeden most, Štefánikův, na účastníky čeká kousek poté. Tam se také podbíhá, pak už se naštěstí běží přes Čechův most bez podběhu.
Kratší seběh s výběhem musejí závodníci absolvovat mezi 9. a 10. kilometrem na smíchovské straně řeky. Tady podbíhají Palackého most a následně absolvují mírné, ale táhlé stoupání na Jiráskův most.
Po již zmiňovaném Husákově tichu následuje ještě jedno stoupací místo. Mezi 19. a 20. kilometrem, tedy už na dohled od cíle, musejí půlmaratonci absolvovat relativně strmé stoupání z Rohanského nábřeží na Libeňský most.
Libeňák prověří na konci půlmaratonu
Při maratonu se Libeňák běhá v opačném směru, kdy mají maratonci za sebou už víc než třicet kilometrů, takže běží z kopce. Půlmaraton jim ale tady nadělí poslední výstup směrem vzhůru. Věřte, že pokud do běhu dáte všechno, tak vás tahle horská vložka kousek před koncem pořádně zabolí.
Pokud tedy plánujete podpořit své konkrétní běžce, nebo jen tak fandit všem, zajděte na místa, která jsme vám popsali. Tady to bolí a hlavně ke konci závodu budou znavení borci i borkyně vděční za každé povzbuzení.