Five Guys vznikl v roce 1986 ve Virginii a od té doby si vybudoval pověst jedné z nejlepších burgerových značek světa. Zakládá si na jednoduché filozofii: žádné mrazáky, žádné kompromisy, maximum čerstvosti. Každý burger, hranolky i milkshake vznikají až po objednání.
Čerstvé suroviny, otevřená kuchyně
Hosté v Praze uvidí celý proces přípravy v otevřené kuchyni. Burgery budou ručně tvarované z čerstvého hovězího masa bez konzervantů, hranolky se budou denně krájet přímo na místě a smažit v arašídovém oleji.
„Pečlivě vybrané suroviny a čerstvost jsou základ všeho, co děláme. Věříme, že Five Guys si rychle získá srdce českých fanoušků,“ říká Martin Levec, provozní ředitel Five Guys pro ČR.
Samozřejmostí budou i arašídy zdarma, které si hosté mohou dát během čekání – tradiční součást zážitku Five Guys po celém světě.
Otevření v srdci Prahy
Pobočka o rozloze 250 m² bude součástí velkého food courtu v Máji s kapacitou až 600 míst.
„Národní třída je pro nás ideální start. První Five Guys patří od 8. prosince právě sem,“ dodává Martin Klán, který stojí za vstupem značky do Česka.
Co všechno nabídne menu