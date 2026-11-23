Musí se vyrovnávat s přirozeným působením okolního prostředí. Voda se nachází v půdě i horninách kolem tunelů a stanic a její pronikání do podzemních prostor není ničím výjimečným. Řeč je o pražském metru, které je rozsáhlou podzemní stavbou a které před vodou nemusí vždy ochránit různé hydroizolační vrstvy a odvodňovací systémy.
Pražský fenomén, který má fanoušky
Je v tom trochu pražského humoru. Cestující spěchají do práce, přestupují mezi linkami a snaží se vyhnout davům. A mezi tím vším stojí nenápadný plastový kyblík, který trpělivě plní svůj úkol. A právě ten humor posouvá kyblíky dál. Dočasné plastové řešení totiž má své fanoušky, tématu se věnuje například IG stránka Kyblíky Praha, která dokumentuje jejich výskyt v jednotlivých stanicích.
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Do vestibulu stanice metra Dejvická teče. Před vodou cestující zachraňují kyblíky
Zatímco pro pražský dopravní podnik představují kyblíky především praktické nouzové řešení, mezi Pražany si získaly téměř kultovní status. O fenoménu psala média už při padesátém výročí pražského metra v roce 2024. Právě tehdy se znovu připomnělo, že barevné nádoby a jejich improvizované sestavy patří k podzemnímu světu Prahy už desítky let.
Novou hvězdou se stávají kyblíky od jogurtu
„Kdo by nechtěl fotku z celebritou, že jo?“ píší autoři Kyblíky Praha na svém instagramovém profilu. Na fotce stojí parta mladých lidí a před nimi kyblík od jogurtu. Z nenápadného technického opatření se totiž postupně stal téměř městský folklor a nově především kyblíky od jogurtu jsou velkou pražskou senzací.
Fotka mladíků vznikla u stanice metra Kobylisy. Jiná stránka IG prahazdarma si všímá toho, že kyblíky od jogurtu se objevují také ve stanici Anděl a nově také v průchodu ke zrekonstruovaným nástupištím smíchovského nádraží.
Atrakce skončí, až se průsaky vyřeší
„Používáme kyblíky z toho důvodu, že se jedná o relativně malou nádobu, která nezabírá moc místa, nepřekáží, ale hlavně se dá s ní velmi dobře manipulovat – jednoduše ji vzít, odnést a vylít její obsah do kanalizace,“ vysvětloval už dříve serveru Reflex.cz Daniel Šabík z Dopravního podniku hl. m. Prahy.
„Někde je izolace metra i půl století stará,“ vysvětlil před časem deníku Metro expert Metrostavu Jaroslav Synek.
Pro dopravní podnik je to provizorní opatření, pro některé cestující důvod k povzdechnutí a pro jiné skoro turistická atrakce. Jedno je ale jisté: dokud se nepodaří odstranit příčiny zatékání, budou mít kyblíky v pražském metru své místo.
Kde se s vodou potýkají nejčastěji?