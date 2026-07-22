Festival lásky, barev a rovnoprávnosti se blíží. Prague Pride 2026 ovládne Střelák i Štvanici

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:19
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Z centra Prahy vyšly desítky tisíc lidí v průvodu hrdosti Prague Pride. Míří...

Z centra Prahy vyšly desítky tisíc lidí v průvodu hrdosti Prague Pride. Míří přes Čechův most na Letenskou pláň. Na snímku na Staroměstském náměstí. (12. srpna 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Mapa trasy průvodu Pride Parade 2026
Duhový průvod Prahou, Prague Pride 2023, začal na Václavském náměstí. (12....
Průvod hrdosti Prague Pride zamířil na Letenskou pláň. (12. srpna 2023)
Tisíce lidí v průvodu hrdosti Prague Pride oslavovaly svoji lásku. Letošní...
13 fotografií
Festival Prague Pride 2026 přináší týden plný tolerance, kultury a lidských práv. Na Střeleckém ostrově, na Štvanici a dalších místech Prahy se uskuteční diskuse, koncerty, výstavy či tradiční duhový průvod. Přijďte oslavit rozmanitost a podpořit rovnost. Kompletní program, trasu i tipy na parkování najdete v článku.

Praha se i letos promění v centrum oslav lidské rozmanitosti, respektu a vzájemného porozumění. Několik lokalit v hlavním městě na týden ožije energií, barvami a pestrou paletou kulturních i vzdělávacích akcí. Festival Prague Pride 2026 nabídne výstavy, workshopy, přednášky, hudební vystoupení, seznamky, party, promítání filmů, drag shows nebo třeba kurz sebeobrany zdarma. Nebude chybět ani tradiční průvod centrem Prahy, spanilá jízda motorkářů nebo oddechový piknik pod širým nebem.

Obsah

Kdy je Prague Pride 2026?

Šestnáctý ročník festivalu Prague Pride 2026 se koná od pondělí 3. srpna do neděle 9. srpna. Během těchto sedmi dnů proběhnou po celé Praze stovky doprovodných akcí.

  • Během festivalového týdne bude možné navštívit celou řadu akcí a výstav zdarma.
  • Návštěvníky čekají workshopy, projekce filmů, diskuzní panely, seznamky, sportovní akce, koncerty a další představení.

Prague Pride aneb Časy se mění. Festival nabídne film Chica Checa, průvod zamíří na Štvanici

Po celý týden bude možné zdarma navštívit například:

  • Výstavu fotografií Jan Matýsek: Phallomancers v Galerii Artwall
  • Výstavu Tančící dům: příběh ikonické budovy v Tančícím domě
  • Výstavu kombinovaných výtvarných technik Od mlčení k hrdosti v Pride Café
  • Kolektivní umělecké dílo Zprávy napříč časem v Dorado Coffee Betlémské náměstí
  • Výstavu Sometimes I like to go to gym with my hair loose v Artivist Lab (Kampus Hybernská)
Tisíce lidí v průvodu hrdosti Prague Pride oslavovaly svoji lásku. Letošní...

Program a lokality

Program Prague Pride 2026 začíná v pondělí 3. srpna 2026 a končí v neděli 9. srpna. Už v předvečer 2. srpna bude možné navštívit bohoslužbu v Kostele svatého Martina ve zdi.

  • Pride Park: Pět pódií s programem na ostrově Štvanice, kde bude také završení průvodu Pride Parade.
  • Pride Village: Festivalová vesnice na Střeleckém ostrově bude hostit zahájení festivalu a další akce po celý týden.
  • Pride Parade: Tradiční duhový průvod se uskuteční 8. srpna od 11 hodin, kdy začne řazení na Václavském náměstí. Konec průvodu je na Štvanici.
  • Pride House: Francouzský institut ve Štěpánské ulici bude během Prague Pride centrem debat, přednášek a dalších akcí.
  • Pride Youth: Skautský institut v Rybárně nabídne program zaměřený na mladou generaci.
  • Pride Café: Kavárna Dorado Coffee v Letohrádku Kinských bude útočištěm pro zahraniční a expat komunitu.
  • Pride Cinema: Promítání tematických filmových snímků v Edison Filmhub v Jeruzalémské ulici.

Níže přinášíme výběr zajímavostí, které se během Prague Pride uskuteční. Celý program naleznete na webu pořadatele.

Program Prague Pride Festival 2026
DenČasVybrané akce a programLokalita / MístoVstupné / Cena
Neděle 2. 8.19:30 – 20:30Bohoslužba v předvečer Prague Pride festivaluKostel svatého Martina ve zdiZdarma
Pondělí 3. 8.17:30 – 22:00Časy se mění – zahájení festivaluPride Village – stage (Střelecký ostrov)Od 150 Kč
Úterý 4. 8.19:00 – 22:30Moje psychologie & Honza Vojtko: jak ustát tekutou dobu?Pride House – kinosál (Francouzský institut)Zdarma
Středa 5. 8.20:00 – 01:00The Space Between Fashion ShowVeletržní palác – Kolektor CafeZdarma
Čtvrtek 6. 8.17:30 – 19:00Očuchávací speedfriending pro psy a jejich queer lidiKinského zahradaZdarma
Pátek 7. 8.18:30 – 20:30Moderní sebeobrana – queer ediceKostelní 24Zdarma
Sobota 8. 8.11:00 – 14:00Průvod Prahou Pride ParadeStart Václavské náměstíZdarma
Neděle 9. 8.12:00 – 20:00Spanilá jízda motorkářů Pride RideSraz na parkovišti na LetnéZdarma

Průvod a mapa Pride Parade 2026

Vyvrcholením celého týdne je tradiční průvod Pride Parade, který se uskuteční v sobotu 8. srpna 2026.

  • Sraz a řazení: Účastníci se začnou shromažďovat od 11:00 v dolní části Václavského náměstí, kde bude také stage.
  • Trasa průvodu: Průvod se vydá na cestu ve 12:00 ulicemi Na Příkopě a Celetná, přes Staroměstské náměstí, Pařížskou třídu, Dvořákovo nábřeží, Těšnov, přes Hlávkův most až na ostrov Štvanice.
  • Cíl: Cílovou destinací je Pride Park na Štvanici, kde program pokračuje až do pozdních večerních hodin.

Mapa trasy průvodu Pride Parade 2026

Vstupenky na Prague Pride

Většina hlavního i doprovodného programu festivalu Prague Pride 2026 je pro návštěvníky přístupná zcela zdarma. Pro letošní ročník platí doporučené vstupné 200 korun, které pomůže pořadatelům s rozpočtem pořádání festivalu.

  • Doporučené vstupné lze zaplatit předem on-line nebo kartou či chytrým telefonem přímo na místě. Do areálu festivalu se bude možné dostat i bez vstupného.
  • Výjimkou je zahajovací večer na Střeleckém ostrově v pondělí 3. srpna, na který je třeba zakoupit vstupenky. Lístky v předprodeji stojí 150 Kč, na místě 200 Kč.
Průvod hrdosti Prague Pride zamířil na Letenskou pláň. (12. srpna 2023)

Parkování na Prague Pride

Pokud se do Prahy chystáte osobním automobilem, doporučujeme nechat vůz na okraji města. Centrum Prahy bude během konání akce (zejména v sobotu během průvodu) čelit výrazným dopravním omezením a uzávěrkám.

Tipy na parkování pro řidiče v Praze: P+R, veřejná parkoviště a zóny. Jak nedostat pokutu?
  • Parkoviště P+R: Nejvýhodnější a nejsnadnější možností je využít záchytná parkoviště P+R u stanic metra. Den parkování zde vychází na symbolické částky a do centra se pohodlně dostanete metrem.
  • Parkovací zóny v centru: V obvodech Praha 1 a Praha 7 platí modré zóny určené pro rezidenty. Krátkodobé návštěvnické parkování je možné platit přes aplikaci Lítačka na fialových nebo oranžových zónách, nicméně kapacita bývá během víkendu zcela naplněna.

Co znamená Prague Pride?

I v pátek pokračoval Prague Pride Festival na Střeleckém ostrově. Pride Village...

Prague Pride Festival pořádá od roku 2011 LGBTQ+ organizace Spolek Prague Pride.

  • Cílem je prosazovat rovnost, respekt a důstojný život pro všechny lidi bez ohledu na jejich sexuální orientaci či rodovou identitu.
  • Slovo Pride (v překladu Hrdost) odkazuje na mezinárodní hnutí, které vzniklo v reakci na represe vůči queer komunitě a staví na myšlence, že žádný člověk by se neměl stydět za to, kým je a koho miluje.
  • Festival v Praze nejen slaví rozmanitost, ale slouží jako platforma pro vzdělávání širší veřejnosti, pomoc lidem v tísni a otevírání důležitých celospolečenských témat.
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