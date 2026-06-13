Festival Metronome Prague oslaví 10 let ve velkém. Do Letňan míří Sting, Nick Cave i Tom Odell

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:12
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Metronome Prague letos slaví deset let existence a jubilejní ročník pojal ve velkém stylu. Od 19. do 21. června dorazí do Letňan světové hvězdy v čele se Stingem, Nickem Cavem a Tomem Odellem. Festival nabídne také současné umění, gastronomii a program pro nové hudební objevy.
Alanis Morissette na festivalu Metronome Prague (21. června, Praha).

Alanis Morissette na festivalu Metronome Prague (21. června, Praha). | foto: Jan Hlaváček

Zpěvák Tom Odell
Festival Metronome 2026
Sting, Dominic Miller a Chris Maas
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).
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Hudební festival Metronome Prague letos vstupuje do svého jubilejního desátého ročníku. Od 19. do 21. června promění areál letiště Letňany v několikadenní oslavu hudby, umění a gastronomie. Organizátoři lákají na světové hvězdy v čele se Stingem a Nickem Cavem, ale také na novou generaci interpretů, výstavy současného umění či gastronomický program.

„Je krásné, že se umělci takového formátu vracejí právě k našemu jubileu. Bereme to jako potvrzení, že Metronome Prague má výjimečnou atmosféru a silné místo nejen v českém, ale i evropském kulturním prostoru,“ uvedl zakladatel festivalu David Gaydečka.

Festival se letos poprvé uskuteční v areálu letiště Letňany poblíž stanice metra, kde se běžně konají velké koncerty známých interpretů.

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Program Metronome Prague 2026

Jubilejní ročník nabídne během tří dnů desítky koncertů na několika scénách. Hlavní hvězdou pátečního programu bude britský zpěvák Tom Odell, který se na festival vrací po svém vystoupení v roce 2018. Organizátoři zároveň pátek zaměřili především na mladší publikum a současnou hudební scénu.

Zpěvák Tom Odell

V sobotu festival vyvrcholí koncertem Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds. Závěrečný nedělní večer pak bude patřit Stingovi, bývalému frontmanovi legendárních The Police.

  • Vedle hlavních hvězd dorazí také řada dalších zahraničních jmen. V Praze vystoupí například švédská zpěvačka Lykke Li, britské skupiny Manic Street Preachers a Razorlight, americká formace The Flaming Lips nebo shoegazová legenda Slowdive.
  • Poprvé se českému publiku představí také španělská zpěvačka Judeline, která propojuje elektronickou hudbu s latinskoamerickými rytmy.

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Pozornost organizátoři věnují i novým hudebním talentům. Na programu se objeví například novozélandská kapela Balu Brigada, která na sebe upozornila jako předskokan skupiny Twenty One Pilots.

  • Domácí scénu zastoupí Mat213 & Gufrau, Marie April, Marcell & fiedlerski nebo kapela I Love You Honey Bunny.
  • Součástí programu bude také výstava současného umění Open Air Art, gastronomická zóna FRESH Festival, prezentace neziskových organizací, odpočinkové zóny i další doprovodný program.

Festival Metronome 2026

Vstupenky a platby

Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů festivalu. Návštěvníci si mohou vybírat mezi jednodenními i vícedenními vstupenkami.

  • Festivalový areál bude otevřen v pátek od 13 hodin, v sobotu a v neděli už od 12 hodin. Organizátoři doporučují dorazit s předstihem, zejména na koncerty hlavních hvězd, u nichž se očekává největší návštěvnost.
  • V areálu bude k dispozici rozsáhlá gastro zóna s desítkami stánků a festivalové služby.
  • Platit bude možné běžnými bezhotovostními metodami podle aktuálních pravidel festivalu.

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Doprava a parkování

Nejjednodušší způsob dopravy na Metronome Prague představuje pražské metro. Festival se koná v areálu Letiště Letňany v bezprostřední blízkosti stanice metra Letňany na trase C.

  • Organizátoři návštěvníkům doporučují využít především městskou hromadnou dopravu. Díky nové lokaci bude cesta na festival výrazně jednodušší než v předchozích letech a návštěvníci se dostanou téměř přímo ke vstupu do areálu.
  • Pro motoristy budou připravena parkovací místa v okolí areálu podle kapacitních možností. Vzhledem k očekávané vysoké návštěvnosti však pořadatelé doporučují nechat vůz doma a využít metro.
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