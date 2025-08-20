Na návštěvníky čeká více než 100 sportovních klubů a oddílů z celé Prahy a okolí. Místem konání je Sportovní areál Hamr Braník a Branická louka.
Děti si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet širokou škálu aktivit – od atletiky, gymnastiky, míčových her a bojových umění, přes taneční a fitness programy až po netradiční disciplíny, které se v běžné školní tělesné výchově neobjevují.
Festival je určen nejen dětem, které se sportem teprve začínají, ale i těm, které hledají nový sportovní směr nebo klub, kde by mohly rozvíjet svůj talent. Vstup na akci je zdarma. Vedle sportovišť připravují organizátoři také doprovodný program – soutěže, exhibice, autogramiády sportovců či zábavné aktivity pro celou rodinu.
Další informace naleznete na www.sportacek.cz