Výstava se koná u příležitosti stého výročí založení Fédération Internationale de Philatélie, jež byla ustavena roku 1926 v Paříži. Československo tehdy patřilo mezi šest zakládajících zemí a právě tato tradice a kontinuita českého sběratelství tvoří jeden z motivů celé expozice. Podle organizátorů však nejde jen o připomínku historického jubilea – hlavním cílem je představit vzácné artefakty srozumitelně a skrze jejich lidské osudy.
Tragédie v oblacích: svědectví zkázy
Jedním z nejpůsobivějších exponátů má být ohořelá pohlednice ze vzducholodi LZ 129 Hindenburg, která 6. května 1937 tragicky shořela při přistání v Lakehurstu. Dochovaný kus byl nalezen mezi osobními věcmi palubního mechanika Roberta Mosera, jenž při neštěstí zahynul. Pohlednice nese jasné stopy žáru i palubní razítka a v současnosti je považována za jeden z nejlépe dochovaných „dopisů z Hindenburgu“ na světě. Její katalogová hodnota se pohybuje kolem 60 tisíc eur.
Skandál z Měsíce: pošta z mise Apollo 15
Neméně silný příběh přináší obálka z mise Apollo 15, jež se v červenci 1971 skutečně ocitla na povrchu Měsíce. Jeden ze sta kusů tajně vynesl velitel výpravy David Scott ve skafandru. Aféra, jež po návratu vyvolala vyšetřování v americkém Kongresu, znamenala pro astronauty předčasný konec kariéry. V současnosti jde o ikonický předmět vesmírné pošty s hodnotou přes 50 tisíc dolarů.
Levněji
Svatý grál: Penny Black
Filatelistickým „svatým grálem“ je bezesporu legendární Penny Black z roku 1840, první poštovní známka světa. Na výstavě bude k vidění unikátní čtyřiadvacetiblok z tiskové desky 1b, největší dochovaný celek v soukromých rukou. V rámci slavné sbírky Billa Grosse dosáhl tento blok aukční ceny jednoho milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že se žádný kompletní nepoužitý arch nedochoval, jde o mimořádný poklad světové filatelie.
Modrý poklad z Britské Guyany
Pozornost přitáhnou i modré čtyřcentové známky z Britské Guyany z roku 1856. Tato nouzová poštovní provizoria vznikla kvůli nedostatku oficiálních známek a do dnešních dnů se jich dochovalo pouhých 25 kusů.
Jejich katalogová hodnota přesahuje 325 tisíc liber a odborníci je považují za jedny z nejvzácnějších exemplářů 19. století.
Více než miliony: příběhy ukryté v malém formátu