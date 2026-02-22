Filatelie a velké příběhy dějin, v Kafkově domě začíná výstava světových rarit

V samém srdci Starého Města, v rodném domě Franze Kafky, se příští úterý otevře mimořádná výstava, která si klade za cíl potěšit nejen zapálené filatelisty, ale i milovníky velkých příběhů. V prostorách Café & Gallery Kafkoff proběhne druhý ročník expozice s názvem Filatelie – rarity a příběhy II. Pořadatelem je Odborná společnost filatelistických studií, jež tentokrát připravila výběr dvaceti exponátů světové úrovně.
Historicky první poštovní známka světa z roku 1840, slavná Penny Black, se na výstavě představí v mimořádně vzácném provedení.

Výstava se koná u příležitosti stého výročí založení Fédération Internationale de Philatélie, jež byla ustavena roku 1926 v Paříži. Československo tehdy patřilo mezi šest zakládajících zemí a právě tato tradice a kontinuita českého sběratelství tvoří jeden z motivů celé expozice. Podle organizátorů však nejde jen o připomínku historického jubilea – hlavním cílem je představit vzácné artefakty srozumitelně a skrze jejich lidské osudy.

Tragédie v oblacích: svědectví zkázy

Jedním z nejpůsobivějších exponátů má být ohořelá pohlednice ze vzducholodi LZ 129 Hindenburg, která 6. května 1937 tragicky shořela při přistání v Lakehurstu. Dochovaný kus byl nalezen mezi osobními věcmi palubního mechanika Roberta Mosera, jenž při neštěstí zahynul. Pohlednice nese jasné stopy žáru i palubní razítka a v současnosti je považována za jeden z nejlépe dochovaných „dopisů z Hindenburgu“ na světě. Její katalogová hodnota se pohybuje kolem 60 tisíc eur.

Hindenburg: svědek ohnivé zkázy v oblacích. Ohořelá pohlednice přežila tragický...

Skandál z Měsíce: pošta z mise Apollo 15

Neméně silný příběh přináší obálka z mise Apollo 15, jež se v červenci 1971 skutečně ocitla na povrchu Měsíce. Jeden ze sta kusů tajně vynesl velitel výpravy David Scott ve skafandru. Aféra, jež po návratu vyvolala vyšetřování v americkém Kongresu, znamenala pro astronauty předčasný konec kariéry. V současnosti jde o ikonický předmět vesmírné pošty s hodnotou přes 50 tisíc dolarů.

Levněji

  • Plné vstupné na výstavu činí 200 korun. Držitelé kuponu z časopisu Filatelie zaplatí polovinu. Otevřeno je denně od 24. února do 7. března mezi 10.30 a 21. hodinou, poslední den 8. března pouze do 15 hodin. Každý den od 17 hodin se koná komentovaná prohlídka.

Svatý grál: Penny Black

Filatelistickým „svatým grálem“ je bezesporu legendární Penny Black z roku 1840, první poštovní známka světa. Na výstavě bude k vidění unikátní čtyřiadvacetiblok z tiskové desky 1b, největší dochovaný celek v soukromých rukou. V rámci slavné sbírky Billa Grosse dosáhl tento blok aukční ceny jednoho milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že se žádný kompletní nepoužitý arch nedochoval, jde o mimořádný poklad světové filatelie.

Modrý poklad z Britské Guyany

Pozornost přitáhnou i modré čtyřcentové známky z Britské Guyany z roku 1856. Tato nouzová poštovní provizoria vznikla kvůli nedostatku oficiálních známek a do dnešních dnů se jich dochovalo pouhých 25 kusů.

Jejich katalogová hodnota přesahuje 325 tisíc liber a odborníci je považují za jedny z nejvzácnějších exemplářů 19. století.

Více než miliony: příběhy ukryté v malém formátu

  • Expozice nestaví pouze na astronomických částkách. Její ambicí je vyprávět příběhy o technickém pokroku, lidské odvaze, tragédiích i náhodách, které proměnily malé kousky papíru v tiché svědky velkých dějin.
  • Mnohé z vystavených předmětů budou veřejnosti představeny vůbec poprvé.

