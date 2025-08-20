Důvody, proč dámská fitness vznikají, jsou jednoduché: pohodlí a pocit bezpečí. Mnoho žen se v klasických smíšených posilovnách necítí dobře, ať už kvůli ostychu, obavám z nechtěných pohledů, nebo prostě proto, že jim chybí intimnější a přátelštější atmosféra.
„Často je důvodem i to, že některé ženy mají větší nadváhu,“ říká Kateřina Hollerová, hlavní trenérka fitness centra pro ženy Contours. Svěřuje se také s příběhem jedné své klientky, která trpěla viditelným zdravotním hendikepem. „Cvičila jsem s Míšou, mladou slečnou s obrnou. Chodila k nám do Contours, kde jsme cvičily podle individuálně připraveného plánu na posilování a prováděly jsme asistovaný strečink. Hodně jí cvičení pomáhalo, spastické svaly se jí po cvičení vždycky příjemně uvolnily. Míša by do klasické posilovny nešla. V našem ženském kruhu jí bylo dobře.“
Pomůcky bývají navrženy s ohledem na ženy
Dámské fitness také nabízí možnost cvičit v prostředí, kde nejsou hlavní metou rekordy na čince, ale spíše zdravý pohyb, podpora a sdílení zkušeností. Stroje, zátěže a pomůcky bývají navrženy s ohledem na ženskou anatomii a typické rozdíly v síle a stavbě těla.
Kromě klasických tréninků tu často najdete programy zaměřené na specifické potřeby od lekcí pro ženy po porodu, přes cvičení pro posílení pánevního dna až po jemnější formy funkčního tréninku. Posilovny jen pro ženy jsou většinou otevřená začátečnicím i sportovkyním, které hledají cílenější a šetrnější přístup.
V následujícím přehledu se podíváme na dámská fitness centra v Praze, jejich nabídku, ceny a to, co od nich můžete očekávat, ať už hledáte klidné místo na první trénink, nebo moderně vybavené studio s prémiovými službami.
1. Contours Fitness Club
Pobočky a Google hodnocení:
- Anděl, Radlická 608/2 (4,1 hvězdiček z 5, 11 recenzí)
- Florenc, Biskupský dvůr 1147 (4,2 hvězdiček z 5, 113 recenzí)
Členství: Od 1160 Kč měsíčně (pro členství na 12 měsíců, při návštěvě 3x týdně). První týden je zdarma bez dalších závazků.
Contours je síť dámských fitness center s pobočkami po celé České republice. Nabízí cvičení v přátelském a čistě ženském prostředí. Stroje jsou menší a přizpůsobené ženské anatomii. Tréninkové plány a vedené lekce cílí na typické ženské potřeby: od posílení pánevního dna, přes problematické partie břicha a hýždí, až po záda oslabená sedavým způsobem života.
„Do Contours už chodím několik let, teď do nové pobočky na Andělu. Je to tu moc pěkné, prostorné a moderní, trenérky jsou příjemné a ochotné. Já chodím cvičit ráno a nejraději mám ranní refresh. Výborný začátek dne, všem doporučuji,“ píše jedna z návštěvnic v recenzi na Google.
2. Fanatic Studio
Adresa a Google hodnocení: Náměstí Míru 820, Praha 2 (4,7 hvězdiček z 5, 85 recenzí)
Vstupné: Jednorázový vstup 149 Kč, skupinové lekce 149–169 Kč. Studentky a seniorky mají slevu. Další možností je pořídit si kartu s neomezeným vstupem na lekce v obou sálech a do posilovny. Týdenní vyjde na 450 Kč, měsíční na 1450 Kč, čtvrtletní stojí 3450 Kč.
Fanatic Studio je dámské sportovní centrum přímo v srdci Vinohrad. Nabízí posilovnu s aerobní částí, kde si ženy procvičí celé tělo, a dva cvičební sály doplněné spinningovým studiem. Součástí zázemí jsou šatny se sprchami a recepce s oddechovým koutkem, kde si po tréninku můžete dát kávu. Studio láká i na doplňkové služby: výživové poradenství, solárium nebo manikúru a pedikúru.
„Super fitko jen pro ženy. Útulné prostředí, člověk se necítí nesvůj. Určitě doporučuji, pokud se někdo chystá jít do fitka poprvé,“ píše jedna z návštěvnic v Google recenzi.
|
Jak si udržet letní formu i bez posilovny: domácí trénink jako nová norma
3. Aura Fit Lady Club
Pobočky a Google hodnocení:
- Vinohrady, Slavíkova 15 (4,7 hvězdiček z 5, 47 recenzí)
- Pankrác, Hanusova 1537/1a (4,6 hvězdiček z 5, 52 recenzí)
- Černý most, Kučerova 725/7 (4,8 hvězdiček z 5, 4 recenze)
- Strašnice, Na Hroudě 28 (4,7 hvězdiček z 5, 75 recenzí)
- Kralupy, Nerudova 801 (4,8 hvězdiček z 5, 24 recenzí)
Členství: 1408 Kč měsíčně (při roční smlouvě), 1983 Kč (půlroční), 2300 Kč (tříměsíční). Permanentka na 12 vstupů stojí 2200 Kč. První návštěva je zdarma.
Hlavním pilířem nabídky je kruhový trénink s hydraulickými pístovými stroji. Ty umožňují propojit kardiovaskulární i silový trénink. Jednou svalovou skupinou provádíte tlak, opačnou tah. Díky tomu se snadno udržuje požadovaná tepová frekvence v aerobní zóně. Při první návštěvě vás provede trenérka klubem, vysvětlí princip kruhového tréninku a pomůže se zaučovacím cvičením, které trvá zhruba hodinu.
„Aura Fit Lady Club mě fakt mile překvapil. Příjemné prostředí, žádný stres ani přetlak. Jen klid a pohoda, což jsem přesně potřebovala. Líbí se mi, že je to čistě dámské fitko a člověk se tam cítí dobře. Vyhovuje mi i to, že se nemusím objednávat – prostě přijdu, odcvičím si kruháč a jdu. Ideální, když mám málo času, ale chci pro sebe něco udělat,“ píše jedna z návštěvnic na Google recenzích.
|
Jak vybrat posilovnu? Největší fitness centra v Praze i jejich ceny a služby
4. Ladies Fitness
Adresa a Google hodnocení: Svornosti 804 (4,7 hvězdiček z 5, 85 recenzí)
Členství: Jednorázový vstup 150 Kč (posilovna + vibrační plošina). Permanentka na 10 vstupů (platnost 2 měsíce) stojí 1190 Kč, na 20 vstupů (4 měsíce) 2190 Kč. Měsíční členství vyjde na 1090 Kč, čtvrtletní na 2990 Kč a roční na 9490 Kč. Studentky mají slevu.
Ladies Fitness nabízí kompletně vybavenou posilovnu: stroje, lavičky i činky pro procvičení všech svalových partií. U každého stroje najdete přehledný popis cviků včetně fotografií.
Co s sebou: Do dámské posilovny si vezměte pohodlné sportovní oblečení a obuv, ručník, lahev s pitím, sprchový gel, šampon, hřeben, deodorant a případně i sluchátka a hudbu pro motivaci.
Aerobní zóna je zaměřená na šetrný trénink. Rotopedy, které méně zatěžují klouby než běhací pásy nebo elipticaly, doplňuje VacuShape, běhací pás v podtlakové kabině, který cílí na spalování tuků v problematických partiích (boky, břicho, hýždě, stehna) a pomáhá i s odbouráváním celulitidy. Součástí vybavení je také vibrační plošina, která díky oscilačním vibracím nabízí efekt podobný hodinovému cvičení už za 15 minut.
„Pohodové místo, kde si protáhnout tělo v dámském kolektivu. Moc milá paní majitelka, komunikativní, úžasný přístup, chodím sem už roky a mohu jen doporučit,“ píše jedna z návštěvnic na Google recenzích.
5. Lady Body Fit
Adresa a Google hodnocení: Holušická 2 (4,9 hvezdiček z 5, 88 recenzí)
Členství: Jednorázový vstup do kardio zóny 100 Kč, permanentka na 10 vstupů 900 Kč, skupinová lekce 150 Kč. Vacu Shape a Power Plate se platí zvlášť. První vstup je zdarma.
Lady Body Fit je rodinné fitness centrum na Chodově, které klade důraz na individuální přístup. V ceně permanentek jsou zahrnuté služby trenérky, což ocení hlavně začátečnice.
V nabídce najdete cvičení na Power Plate, vibrační plošině, která slibuje stejné výsledky za 30 minut jako běžný trénink trvající hodinu a půl. K dispozici jsou i podtlakové stroje Vacu Shape, skupinové lekce, výživové poradenství, diagnostika těla, maderoterapie (masážní technika proti celulitidě a na formování postavy) i zeštíhlující zábaly.
„Skvělé fitko, velmi oceňuju individuální přístup, trenérky jsou úžasné a vždy milé. Vstup pouze pro ženy, příjemné ceny, uplatnění MultiSport, ale také výhoda sprch, které poskytují více soukromí než v jiných gymech. A dokonce ve sprše sprchový gel pro zapomnětlivce a možnost zapůjčení ručníku. Kdykoliv si jdu zacvičit jinam, tak se utvrdím v tom, jak moc mám tohle fitko radši,“ píše jedna z klientek na Google recenzích.
Kde je nejlevnější členství?
|Fitness centrum
|Členství na měsíc
|Contours Fitness Club
|Od 1160 Kč (při roční smlouvě)
|Fanatic Studio
|1450 Kč
|Aura Fit Lady Club
|1408 Kč (při roční smlouvě)
|Ladies Fitness
|9490 Kč
|Lady Body Fit
|Platí se za vstup. Permanentka na 10 vstupů do kardio zóny stojí 900 Kč.