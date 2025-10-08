Stavební práce potrvají celkem 29 měsíců a budou rozdělené do několika etap. Od 2. února 2026 se však cestující musí připravit na zhruba desetiměsíční uzavírku, kdy bude stanice kvůli výměně eskalátorů a sanacím zcela mimo provoz. Vlaky ji budou pouze projíždět.
Otevření zmodernizované stanice se plánuje na přelom listopadu a prosince 2026, ale výtahy a nový bezbariérový přístup budou zprovozněny až během prvního čtvrtletí roku 2028.
Konečně přístupná všem, říká primátor
„Rekonstrukcí stanice metra Flora zmodernizujeme pro Pražany místo, které si to už dávno zaslouží. Projekt přinese nové výtahy, modernizované zázemí i kultivovanější veřejný prostor,“ říká primátor Bohuslav Svoboda. Podle něj budou práce probíhat s důrazem na bezpečnost a minimální omezení pro cestující i obyvatele Prahy 3.
První náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Zdeněk Hřib doplňuje, že Flora se po více než 40 letech posune do 21. století. „Bude modernější, bezpečnější a hlavně přístupná všem – lidem na vozíku, rodičům s kočárky i seniorům. Nové výtahy a druhý výstup výrazně zvýší komfort cestování,“ říká Hřib. Projekt podle něj zároveň přinese úspornější technologie a energeticky efektivnější provoz, což je dobrá zpráva i pro městský rozpočet a životní prostředí.
Starosta Prahy 3 Michal Vronský ocenil, že dopravní podnik omezí úplné uzavření stanice na pouhých deset měsíců. „Po dokončení rekonstrukce bude mít Praha 3 další plně bezbariérovou stanici metra. To je pro naši městskou část velký přínos,“ dodává.
Co všechno se změní
Rozsah rekonstrukce bude podobný jako u nedávno opravené stanice Jiřího z Poděbrad. Flora se kompletně „odstrojí“, projde sanací průsaků a dostane nové eskalátory, ty původní sovětské výroby už slouží přes čtyřicet let. Součástí projektu bude i výměna kabelových rozvodů, LED osvětlení, vzduchotechniky, informačního systému i zabezpečení. Cestující si všimnou hlavně nových podhledů, obkladů a celkově světlejšího, modernějšího vzhledu stanice.
Na rozdíl od Jiřího z Poděbrad se však na Floře navíc bude rekonstruovat i distribuční transformovna, která zajišťuje provoz metra na celé trase A – a to bez jejího přerušení.
Dva výtahy, nový výstup a přístup pro všechny
Nové výtahy umožní bezbariérový přístup z nástupiště až do ulice Systém bude tvořit kaskáda dvou výtahů, které propojí krátká přestupní chodba. Horní výstup vyústí na Vinohradské ulici – u schodů směrem na Olšanské hřbitovy, naproti služebně Městské policie. Flora tak konečně získá druhý výstup, který byl původně plánován už při výstavbě stanice, ale nikdy nebyl realizován.
Jak bude probíhat stavba
V první etapě, která potrvá do února 2026, budou probíhat přípravné práce za plného provozu – demontáž obkladů, kabeláže a příprava na uzavírku. Pak přijde desetiměsíční fáze, kdy bude stanice zcela uzavřena. „Cestující o stanici nepřijdou navždy – vlaky tudy budou jezdit, jen nezastaví. Po zhruba deseti měsících se Flora znovu otevře, i když bez výtahů. Ty budou hotové o něco později,“ vysvětluje Jaroslav Kristen, technický ředitel DPP – Metro.
Podle něj rekonstrukce zvýší komfort i bezpečnost a zároveň sníží energetické nároky stanice. „Druhý výstup a nové technologie přinesou větší bezpečí i plynulejší provoz,“ dodává.
Náročná práce pod zemí
Zhotovitelé ze společností STRABAG a OHLA ŽS mají před sebou 852 dní práce. „Rekonstrukce Flory je pro nás výzva – jde o technicky náročný projekt, který promění stanici v moderní, komfortní a bezpečnější prostor pro tisíce Pražanů,“ říká Jan Panuška ze společnosti STRABAG. Firma se podílela i na úspěšné rekonstrukci Jiřího z Poděbrad nebo ražbách nové stanice Olbrachtova na připravované lince D.
Stanice Flora