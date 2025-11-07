Z bezpečnostních důvodů bude od soboty 8. listopadu do neděle 9. listopadu přerušen provoz metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Po dobu výluky zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy náhradní tramvajovou dopravu XC a linku č. 36.
Rekonstrukce do roku 2026
Tímto víkendem bude završena výměna všech 131 původních prefabrikovaných předepjatých nosníků, které tvoří hlavní stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým podchodem. DPP s jejich odstraňováním začal už v květnu 2022. Součástí konstrukce je také monolitická betonová deska uložená pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkova.
Rekonstrukční práce však budou pokračovat i nadále. V následujících měsících zhotovitelé dokončí výměnu dalších prvků stropu, obnovu hydroizolací, přeložky inženýrských sítí a následné úpravy povrchů. Po odstranění ocelových podpěr se stavební práce přesunou dovnitř vestibulu, kde proběhne jeho modernizace, tedy dokončení rozvodů vzduchotechniky, kabeláže, montáž nového osvětlení, podhledů, obkladů a přístřešků nad výstupy.
Aktuálně probíhá také instalace technologií nových eskalátorů ve výstupu směrem k Ústřednímu autobusovému nádraží Florenc. Celková rekonstrukce stanice Florenc C bude pokračovat přibližně do podzimu 2026.