Na první fázi se bude podílet celkem 15 architektonických kanceláří z Česka, Francie, Německa, Dánska, Itálie, Holandska a Polska. Nová čtvrť Florenc 21, která propojí Karlín s Novým Městem, nabídne převážně bydlení doplněné o kanceláře, služby a hotel.
Vznikne zde pěší zóna s veřejnými prostranstvími, což by mělo přispět ke kultivaci okolí stanice metra Florenc. Výměra všech nových bloků je
108 000 metrů čtverečních podlažní plochy.
Mezinárodní architekti a konec železničního brownfieldu
V architektonických soutěžích týmy navrhovaly celkem šest bloků západní části území. Musely dodržet vymezení bloků, uliční čáry, výškovou regulaci a dopravní řešení dle regulačního výkresu, který se stal závaznou součástí plánovací smlouvy. Významným tématem lokality je také doprava.
Pěší zóny, bydlení a garáže pod zemí
„Nová čtvrť na Florenci podpoří aktivní formy mobility s kvalitními veřejnými prostranstvími. Ulice a náměstíčka mezi budovami budou pěšími zónami, umožňujícími pohyb pěších, cyklistů, zásobování a IZS. Pod všemi bloky však budou vybudovány dostatečně kapacitní podzemní garáže, napojené na území Prahy 1 i Prahy 8,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Architekti se museli například vypořádat s problematickou severojižní magistrálou.
Pokud vše půjde podle plánů, měla by nová kompletní čtvrť stát za pět let.