Florenc se promění k nepoznání. Praha vybrala architekty nové čtvrti mezi Karlínem a centrem

Autor: Metro.cz
  5:00
Oblast mezi Karlínem a Novým Městem se v následujících letech začne postupně proměňovat. Hlavní město zná vítězné ateliéry, které se do první fáze zapojí. Mezinárodní porota vybrala vítěze návrhů na čtyři bloky, které nahradí původní železniční brownfield. Spolu s již dříve dokončenou soutěží na administrativní blok B06 tak získala finální podobu první fáze revitalizace brownfieldu v samotném centru Prahy.
Vizualizace ulice u Negrelliho viaduktu. Proměna je součástí fáze s názvem...

Vizualizace ulice u Negrelliho viaduktu. Proměna je součástí fáze s názvem Florenc 21: Etapa Západ. | foto: A8000

Negrelliho viadukt v úrovni Autobusového nádraží Florenc po rekonstrukci z roku...
Část prací na Negrelliho viadukt už proběhla.
Elegantní 1120 metrů dlouhý Negrelliho železniční viadukt, fungující od roku 1850, bude mít brzy první zasklený oblouk, včetně rozvodů a sítí, uvnitř s infocentrem. Pak nastane delší čas testování, jak si nový prostor a konstrukce mostu budou vzájemně
Zasklívání oblouku Negrelliho viaduktu (30. října 2023)
23 fotografií

Na první fázi se bude podílet celkem 15 architektonických kanceláří z Česka, Francie, Německa, Dánska, Itálie, Holandska a Polska. Nová čtvrť Florenc 21, která propojí Karlín s Novým Městem, nabídne převážně bydlení doplněné o kanceláře, služby a hotel.

Nový kalendář vypráví příběhy českých válečných hrdinů. Pomůže vojákům i jejich rodinám

Vznikne zde pěší zóna s veřejnými prostranstvími, což by mělo přispět ke kultivaci okolí stanice metra Florenc. Výměra všech nových bloků je
108 000 metrů čtverečních podlažní plochy.

Mezinárodní architekti a konec železničního brownfieldu

V architektonických soutěžích týmy navrhovaly celkem šest bloků západní části území. Musely dodržet vymezení bloků, uliční čáry, výškovou regulaci a dopravní řešení dle regulačního výkresu, který se stal závaznou součástí plánovací smlouvy. Významným tématem lokality je také doprava.

Pěší zóny, bydlení a garáže pod zemí

„Nová čtvrť na Florenci podpoří aktivní formy mobility s kvalitními veřejnými prostranstvími. Ulice a náměstíčka mezi budovami budou pěšími zónami, umožňujícími pohyb pěších, cyklistů, zásobování a IZS. Pod všemi bloky však budou vybudovány dostatečně kapacitní podzemní garáže, napojené na území Prahy 1 i Prahy 8,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Architekti se museli například vypořádat s problematickou severojižní magistrálou.

Pokud vše půjde podle plánů, měla by nová kompletní čtvrť stát za pět let.

