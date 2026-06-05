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Dnes se u křižovatky ulic Vršovická a U Slavie v Praze 10 nachází nákupní centrum Eden a také Fortuna Arena, domovský stadion fotbalové Slavie.
Nejbližší akce v Edenu
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Jeho pojmenování se měnilo se změnami majitelů fotbalového klubu, a tak se v názvu objevovala slova jako Synot Tip, Eden či Sinobo. Ve Fortuna Areně se kromě fotbalových zápasů konají i různé sportovní a kulturní akce, kdy sem míří tisíce lidí. V minulosti tu koncertovali například Iron Maiden, Rammstein, Depeche Mode, Bon Jovi nebo Metallica.
Název Eden patří také zimnímu stadionu u křižovatky ulic Vladivostocká a Na Hroudě. A konečně je Eden od roku 2020 také v názvu nové železniční stanice, která leží na trati Praha – Benešov.
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Jak se dostat do Edenu
Kdo hledá Fortuna Arenu nebo nákupní centrum, pro toho je zásadní tramvajová zastávka Slavia-Nádraží Eden. Kdo hodlá navštívit zimní stadion či plavecký bazén Slavia, měl by se soustředit na zastávku Kubánské náměstí, které je od Slavie vzdálená jen jednu stanici.
Není Fortuna jako Fortuna
Při cestování do Fortuna Areny buďte ve střehu. V Praze je i jiný sportovní areál s podobným názvem, sportovní hala Fortuna neboli SH Fortuna. Leží v Praze-Bubenči a do Edenu je to z ní pořádně daleko.
V našem doporučení se objevují i autobusové linky, naopak metro do Vršovic nejede. Nejbližší stanice je Strašnická na lince A, od níž je to ale k Fortuna Areně přes 1,5 kilometru (k zimnímu stadionu o něco blíž). Využít lze od roku 2020 i vlak.
Naopak cestu do Edenu autem doporučit nelze. I když se v blízkosti Fortuna Areny nacházejí parkovací místa a stát se dá také v podzemních garážích nákupního centra, během akcí bývá okolí auty doslova „přecpané“. Ve Vršovicích se obecně hledá místo k parkování spíš špatně.
Jak se dostat do Edenu tramvají
Zastávka Slavia-Nádraží Eden (postaru uváděná někdy jen jako Slavia) se nachází v ulici Vršovická v blízkosti stadionu i nákupního centra. Jezdí sem tramvajové linky 4, 6, 7, 19 a 22.
- Čísla 7 a 19 využijí ti, kdo pojedou metrem linky A na zastávku Strašnická.
- Linka 22 je důležitá páteřní linka, kterou se dá k Edenu přijet z náměstí Míru (linka metra A, zelená), nebo stanice I. P. Pavlova (linka C, červená, na kterou lze naskočit na hlavním nádraží nebo Florenci).
- Linka 4 v úseku I. P. Pavlova - Slavia kopíruje trasu dvaadvacítky, proto ji lze také využít k dopravě k Edenu.
- Na tramvaj s číslem 6 lze také naskočit na I. P. Pavlově, jede ale k Edenu po jiné trase než ty předchozí. Náměstí Míru se vyhýbá, zato cestující vezme ke stadionu Slavie po delší trase kolem areálu Bohemians, což fotbaloví fanoušci jistě ocení.
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Jak se dostat do Edenu autobusem
Autobusy mají zastávku v ulici U Slavie, která je kolmá na Vršovickou. Zastávka se jmenuje také Slavia-Nádraží Eden a staví tu linky 135, 136, 150 a 213.
- Na všechny naskočíte na „zeleném“ metru A. Na 135 na Náměstí Míru, na 150 a 213 na Želivského.
- Linku 136 v této době nedoporučujeme. Za běžného provozu se na ni dá nastoupit u metra Flora, to je ale v současnosti kvůli rekonstrukci zavřeno a jeho otevření se plánuje až na listopad 2026.
Autobusová zastávka je umístěná mezi Fortuna Arenou a nákupním centrem. Pokud přijedete z centra, vystoupíte přímo u bočního vchodu do nákupního centra. K Fortuna Areně se dostanete lávkou pro pěší, aniž byste museli přebíhat rušnou víceproudou silnici.
Jak se dostat do Edenu vlakem
Od roku 2020 se dá přímo k Edenu dostat i vlakem. Železniční stanice Praha-Eden leží na trati spojující Prahu s Benešovem a z hlavního nádraží na ni jedou vlaky linky S9. Podchodem se z ní dá pohodlně dojít přímo ke stadionu, a to z jeho jižní strany – tedy opačné, než kudy přijdou cestující od tramvaje.
Jak se dostat do Edenu autem
Na úvod je třeba říct, že cestu autem spíše nedoporučujeme. I sportovní klub radí na svých stránkách nechat auto raději na některém z P+R parkovišť na periferii hlavního města a dál pokračovat raději MHD.
Pokud se přesto k cestě autem rozhodnete, je nejlepší sjet z Jižní spojky směrem na Vršovice a pokračovat dále po Bohdalecké. Jakmile projedete podjezd pod železničními kolejemi, už jste skoro na místě.
Kde parkovat v okolí Fortuna Areny
Ještě před křižovatkou s Vršovickou ulicí je možné odbočit vlevo do garáží pod nákupním centrem. Parkování je zde za 60 Kč za hodinu, první dvě hodiny jsou zdarma.
Druhou možností je odbočit vpravo do Vladivostocké a hledat parkování tam. Parkovací místa jsou i před McDonaldem a dále téměř ze všech stran Fortuna Arény. Kapacita je ale velmi omezená, navíc v době akcí bývají parkovací plochy vyhrazené pro fanouškovské autobusy.
- Nejbližší další větší parkoviště je u zimního stadionu v ulici Na Hroudě, kam dojedete právě Vladivostockou.
- Parkování ve Vršovicích je zpoplatněno, cena je od 30 do 60 Kč na hodinu. Pro návštěvníky jsou určené fialové smíšené zóny, kde zpravidla najdete i parkovací automaty.
Na modrých rezidentních místech smí nerezidenti parkovat sice za stejnou částku, jen omezenou dobu, zpravidla 3 hodiny. Automaty na nich nenajdete, platit se dá online přes některou z parkovacích aplikací. Například i přes PID. O víkendu ale bývají modré zóny zdarma.
Slavná historie Edenu
Pojmenování Eden sahá hluboko do historie, do 20. let 20. století, kdy v této lokalitě vznikl obří zábavní park, jehož vzorem byl vídeňský Prátr. Jeho součástí býval i rybník, označovaný spíše jako laguna, který v zábavním parku také našel využití. Vedl přes něj můstek, pluly po něm lodičky a konala se na něm divadelní představení. Zábavní park zahrnoval i tančírnu Kolosseum. Návštěvníci zde našli také kolotoče, tobogány i velkolepou horskou dráhu.
Bohužel se však původní zábavní park Eden netěšil slávě příliš dlouho. Jeho chod poznamenalo omezení společenského života za druhé světové války a také nepříliš vhodné složení obyvatelstva v okolí. „Konec konců i v současné době tu můžete zaslechnout, už se špetkou pýchy, že tady bydlelo v jednu chvíli celkem třináct odsouzených vrahů. A tím pádem i v Edenu koncentrace lidí z galerky značně přesahovala pražský průměr. Lidi to na tuhle stranu Prahy prostě netáhlo, takže velkorysý zábavní park začal upadat už ve třicátých letech,“ uvádí web Praha neznámá.
Ve 40. letech byl zábavní park zavřen z nařízení hygieny. Už v době uzavření byly hlavní atrakce rozebrané či zbourané.