Do výzvy deník Metro přišly fotky ikonických obkladů z trasy A, minimalistických pasáží linky C i detailů, které by člověk při ranním spěchu snadno přehlédl. Nechyběly stylové portréty ani momentky, kdy metro působilo skoro filmově.
Zvítězit ale mohl jen jeden snímek a ten se objeví na titulní stránce deník Metro s datem 3. prosince 2025. Protože nás zaujaly desítky fotek, rozhodli jsme se odměnit i další. Tři stovky získávají Martin Egri, Filip Heřman a Miloš Pjatko.
Top 30 v galerii
A protože přišlo více než sto snímků a byla by škoda, aby většina z nich zůstala jen v e-mailové schránce, vybrali jsme pro web 30 nejpovedenějších fotografií. Nejde o žebříček ani soutěž navíc – spíš o malou přehlídku toho, jak různorodě umí lidé metro vidět.
Pokud se váš snímek do výběru nedostal, neberte to jako prohru. Tohle podzemní město má tolik podob, že bychom mohli galerii zaplnit hned několikrát. Díky, že jste je pomohli odhalit.