Tam, kde před pár týdny stály betonové zídky, úřadují bagry a kmitají dělníci. „Budoucí zastávka Hodkovičky vyplní téměř kilometrovou mezeru mezi Belárií a Černým koněm a usnadní obsluhu přilehlé čtvrti Zahálka,“ uvádí mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík. Doplňuje, že projekt počítá i s přilehlými autobusovými zastávkami v Modřanské ulici. Ty budou s tramvajovým koridorem propojeny lávkou.
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Bezpečné přecházení
Výstavba, jež vyjde zhruba na 30 milionů korun, probíhá podle harmonogramu. Vznikají dvě tramvajová nástupiště, dlouhá zhruba 67 metrů a široká 3,5 metru. „Přístup zajistí schodiště i bezbariérové rampy, součástí projektu je též nové místo pro bezpečné přecházení přes tramvajovou trať, veřejné osvětlení i příprava pro přístřešky a informační panely,“ poznamenává Jaroslav Míth, radní pro dopravu Prahy 4.
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Bez větších komplikací
Během prací má být zcela zachován provoz tramvají, dojde k drobným omezením rychlosti. Automobilová doprava bude omezena vždy jen v jednom jízdním pruhu.