Dejvické divadlo, Divadlo Minor, festival 4 + 4 dny v pohybu, soubor DanceConnected a studenti DAMU spojili své síly, aby rozhýbali kulturní mapu Prahy. Na celý rok otevřou dveře novému kulturnímu prostoru. Unikátní projekt nabídne nejen dočasný azyl pro Dejvické divadlo během rekonstrukce jeho domovské scény, ale také nové příležitosti pro uměleckou spolupráci a rozvoj komunitního života.

Vyřešení komplikace

Přitom u zrodu nové kulturní adresy stál původně „problém“. Divácky oblíbené Dejvické divadlo totiž potřebuje rekonstrukci a také rozšířit hlediště své domovské scény v Praze 6. Od roku 2023 proto intenzivně hledalo dočasné útočiště, ve kterém by mohlo hrát a zkoušet po dobu modernizace. Pomocnou ruku před časem divadlu nabídli majitelé chátrajícího multikina. „Nabídka na dočasné využití všech sálů byla vstřícná a my jsme hned začali hledat kulturní organizace ke spolupráci, aby se co nejvíce sálů naplnilo atraktivním programem,“ popisuje zrod nového kulturního centra ředitel Dejvického divadla Lukáš Průdek.

Pro divadlo je Galaxie příležitostí, jak se jednak přiblížit úplně jinému typu publika a také spolupracovat s novými umělci. „Spolubydlení“ na jedné adrese s umělci a umělkyněmi z oboru tance, loutkového divadla, výtvarného umění bude znamenat nové žánrové impulzy, možnost sledovat u práce někoho úplně jiného – ale zároveň ho inspirovat. Větší kapacita sálu umožní uspokojit vysokou diváckou poptávku.

Multikino Galaxie zavřelo v roce 2019, letos se stane dočasným domovem Dejvického divadla. To si na novou dočasnou adresu pozvalo i další kulturní kolegy.

Pro mladého diváka

Také pro Divadlo Minor je Galaxie příležitostí rozšířit dosah a uspokojit větší množství diváků. Poptávka po představeních pro děti a mládež je totiž dlouhodobě nemalá.

Dramaturgická koncepce Minoru počítá se třemi liniemi – nové inscenace nazkoušené přímo v prostoru Galaxie, stávající inscenace, které technickými požadavky umožňují hraní na obou scénách, a úspěšné inscenace, jež bylo divadlo nuceno z kapacitních důvodů vyřadit z repertoáru. První „galaktická“ premiéra Minoru je naplánována na říjen.

Různorodý program

Festival 4 + 4 dny v pohybu, který letos oslaví 30. výročí, přichází s novým formátem. Prodloužení trvání festivalu umožní hlubší propojení s lokalitou Jižního Města a jejími obyvateli. Galaxie s devíti sály se stane centrem programu, který zahrnuje rezidence s veřejnými výstupy, tematické skupinové výstavy, prezentace českých a zahraničních divadelních souborů, performance, intervence ve veřejném prostoru a komunitní aktivity.

Také tanec

DanceConnected je nově vzniklá nezávislá produkční jednotka, která do Galaxie přináší energii současného tance a mezioborové spolupráce. „Program zaměříme jak na profesionální scénu, tak na veřejnost všech generací,“ avizuje Markéta Perroud z uměleckého vedení projektu, členka DanceConnected.

Kino se stane i učebnou

Pátým rezidentem Galaxie je DAMU. Akademie múzických umění prostory využije pro nově vznikající studijní program Světelný a audiovizuální design pro živá umění.