Těžká technika a k tomu 80 dělníků denně pracují na důležité spojnici Běchovic a dálnice D1. Nová část Pražského okruhu má být uvedena do provozu do dvou let.
Dva přesypané tunely
Na stavbě nové se naplno pracuje v celé délce trasy. Dělníci nyní provádějí rozsáhlé zemní práce, navážejí zemní valy, hloubí výkopy pro odvodnění a připravují podloží pro budoucí dálnici.
U Běchovic zároveň vznikají dva takzvané přesypané tunely – tunel Dubeč dlouhý 232 metrů a tunel Na Vysoké, který bude měřit 394 metrů.
Spojnice za 10 miliard
Na staveništi se současně rozjíždí práce na mostech. Stavbaři vrtají piloty, připravují výztuže, svařují armatury a betonují jednotlivé konstrukce. U části poblíž dálnice D1 se soustředí hlavně na zakládání mostů a betonáž jejich pilířů.
Celkové náklady na stavbu dosahují 9,7 miliardy korun bez DPH.
Úsek od Běchovic k D1 v číslech: