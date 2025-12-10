Po opravě kaple se ovšem radnice nehodlá zastavit. Praha 8 plánuje obnovit rozpadající se cesty, zdevastovanou hřbitovní zeď, zarostlou mohylu i instalovat nový kříž, aby kdysi pietní místo znovu získalo důstojnost. Projekt představili zástupci radnice při slavnostním poklepání na základní kámen – symbolickém gestu, které má odstartovat dlouho očekávanou změnu.
Historie a význam Bohnického hřbitova
Zpustlý areál, dnes zahalený atmosférou tajemna, patří hlavnímu městu, které ho svěřilo Praze 8. Hřbitov, kde je údajně pohřben i sarajevský atentátník Gavrilo Princip, býval součástí bohnické psychiatrické léčebny a desítky let zde končili pacienti, o jejichž osudech často ví jen minimum lidí. Právě jejich příběhy chce radnice připomenout a vrátit místu respekt, který si zaslouží.
Takzvaný hřbitov bláznů, který přitahuje mládež i okultisty, se dočká nové vstupní brány
Architektura kaple: trnová koruna jako symbol
Na podobě kaple pracovalo studio OHA architects a rozhodně nešlo cestou obyčejné opravy. Z původního torza stěn nechají vzniknout pevnou konstrukci, kterou doplní o chybějící části. Největší pozornost ale budí nová střecha – místo dřeva ji nahradí dramatická ocelová konstrukce připomínající trnovou korunu. Ta má symbolizovat bolest, ale i naději, která se s tímto místem pojí. A navíc bude záměrně otevřená, aby ukázala zranitelnost, která k historii hřbitova patří.
Nová expozice připomene osudy pohřbených
Uvnitř kaple vznikne stálá expozice – vůbec první, která přiblíží skutečné příběhy lidí pohřbených v areálu, jejich tragické osudy i legendy, které kolem tzv. hřbitova bláznů kolují. Místo má sloužit nejen jako připomínka minulosti, ale i jako prostor pro tichou vzpomínku, pietní setkání a menší vzdělávací akce.
Termíny a harmonogram rekonstrukce kaple
Zástupci radnice zároveň ujistili, že práce nebudou trvat věčnost. Zhotovitel má na rekonstrukci kaple zhruba sedm měsíců, takže pokud půjde vše podle plánu, nový pietní prostor se otevře už před letními prázdninami 2026. Na jaře příštího roku mají být hotové i projektové dokumentace na opravu cest a hřbitovní zdi – tedy další kroky, které posunou proměnu „hřbitova bláznů“ o pořádný kus dál.
Další etapy revitalizace hřbitova
Jakmile kaple dostane nový kabát, radnice se pustí do další proměny hřbitova – opravy pěších cest, rekonstrukce zdi, úpravy mohyly a instalace zcela nového kříže. Areál se tak postupně vrátí do podoby, která bude pietní, důstojná a připomene osudy lidí, kteří tu odpočívají.
„Náš cíl je jasný - postupně obnovit celý areál a zpřístupnit ho tak, aby si lidé uvědomovali jeho historii a vážili si těch, kteří zde odpočívají. Zároveň nechceme narušit jeho jedinečnou atmosféru. Každý zásah musí být pietní a pokorný,“ říká místostarosta městské části Radomír Nepil.
Historie hřbitova a současný stav
Areál hřbitova, který se lidově nazývá hřbitov bláznů, je západně od psychiatrické léčebny a nedaleko zahrádkářské kolonie či zvířecího hřbitova. Znovu se na místě pohřbívat nebude, obnovit pohřbívání není možné mimo jiné proto, že nejsou známa konkrétní místa, kde jsou nebožtíci pohřbeni.
Hřbitov byl vysvěcen 12. září 1909 a jako první na něm byl pohřben jedenáctiletý František Janovský. Pohřbívat se tam přestalo v roce 1951. Hřbitov zabírá plochu asi 2,5 hektaru.