GALERIE: Bohnický hřbitov bláznů se mění. Proč areál, jenž přitahuje okultisty, fasuje novou kapli?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  11:16
Na Bohnickém „hřbitově bláznů“ se po letech ticha konečně něco děje. Radnice Prahy 8 v úterý odstartovala rekonstrukci zchátralé kaple, místa opředeného temnými legendami i tragickými osudy. Za 8,2 milionu korun má vzniknout nová expozice o historii hřbitova a prostor pro pietní i vzdělávací akce. Hotovo má být už před příštími letními prázdninami.
Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025). | foto: ČTK

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).
Praha 8 představila projekt revitalizace Bohnického ústavního hřbitova (7....
Bohnický ústavní hřbitov před revitalizací (9. prosince 2025).
Bohnický ústavní hřbitov před revitalizací (9. prosince 2025).
20 fotografií

Po opravě kaple se ovšem radnice nehodlá zastavit. Praha 8 plánuje obnovit rozpadající se cesty, zdevastovanou hřbitovní zeď, zarostlou mohylu i instalovat nový kříž, aby kdysi pietní místo znovu získalo důstojnost. Projekt představili zástupci radnice při slavnostním poklepání na základní kámen – symbolickém gestu, které má odstartovat dlouho očekávanou změnu.

Historie a význam Bohnického hřbitova

Zpustlý areál, dnes zahalený atmosférou tajemna, patří hlavnímu městu, které ho svěřilo Praze 8. Hřbitov, kde je údajně pohřben i sarajevský atentátník Gavrilo Princip, býval součástí bohnické psychiatrické léčebny a desítky let zde končili pacienti, o jejichž osudech často ví jen minimum lidí. Právě jejich příběhy chce radnice připomenout a vrátit místu respekt, který si zaslouží.

Takzvaný hřbitov bláznů, který přitahuje mládež i okultisty, se dočká nové vstupní brány

Architektura kaple: trnová koruna jako symbol

Na podobě kaple pracovalo studio OHA architects a rozhodně nešlo cestou obyčejné opravy. Z původního torza stěn nechají vzniknout pevnou konstrukci, kterou doplní o chybějící části. Největší pozornost ale budí nová střecha – místo dřeva ji nahradí dramatická ocelová konstrukce připomínající trnovou korunu. Ta má symbolizovat bolest, ale i naději, která se s tímto místem pojí. A navíc bude záměrně otevřená, aby ukázala zranitelnost, která k historii hřbitova patří.

Nová expozice připomene osudy pohřbených

Uvnitř kaple vznikne stálá expozice – vůbec první, která přiblíží skutečné příběhy lidí pohřbených v areálu, jejich tragické osudy i legendy, které kolem tzv. hřbitova bláznů kolují. Místo má sloužit nejen jako připomínka minulosti, ale i jako prostor pro tichou vzpomínku, pietní setkání a menší vzdělávací akce.

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Termíny a harmonogram rekonstrukce kaple

Zástupci radnice zároveň ujistili, že práce nebudou trvat věčnost. Zhotovitel má na rekonstrukci kaple zhruba sedm měsíců, takže pokud půjde vše podle plánu, nový pietní prostor se otevře už před letními prázdninami 2026. Na jaře příštího roku mají být hotové i projektové dokumentace na opravu cest a hřbitovní zdi – tedy další kroky, které posunou proměnu „hřbitova bláznů“ o pořádný kus dál.

Další etapy revitalizace hřbitova

Jakmile kaple dostane nový kabát, radnice se pustí do další proměny hřbitova – opravy pěších cest, rekonstrukce zdi, úpravy mohyly a instalace zcela nového kříže. Areál se tak postupně vrátí do podoby, která bude pietní, důstojná a připomene osudy lidí, kteří tu odpočívají.

„Náš cíl je jasný - postupně obnovit celý areál a zpřístupnit ho tak, aby si lidé uvědomovali jeho historii a vážili si těch, kteří zde odpočívají. Zároveň nechceme narušit jeho jedinečnou atmosféru. Každý zásah musí být pietní a pokorný,“ říká místostarosta městské části Radomír Nepil.

Hřbitov poblíž léčebny Bohnice, přezdívaný Hřbitov bláznů

Po dokončení kaple chce městská část pokračovat obnovou cest, hřbitovní zdi, mohyly a instalací nového kříže. Projekt novinářům v úterý představili zástupci Prahy 8 při slavnostním poklepání na základní kámen.

Majitelem zpustlého hřbitova je hlavní město, které jej svěřilo do správy Praze 8. Hřbitov původně patřil bohnické psychiatrické léčebně a byli tam pohřbíváni zesnulí choromyslní.

Architektonické řešení kaple vypracovalo studio OHA architects. Torzo stěn kaple bude zpevněno a doplněno chybějícími částmi. Původní dřevěnou střechu nahradí konstrukce z oceli připomínající trnovou korunu, která má symbolizovat bolest a naději. Střecha bude otevřená, což má symbolizovat zranitelnost.

Hřbitov poblíž léčebny Bohnice, přezdívaný Hřbitov bláznů

V interiéru kaple vznikne stálá expozice, která představí historii hřbitova a příběhy lidí, kteří jsou v areálu pohřbeni. Expozice bude mapovat konkrétní lidské osudy i legendy spojené s místem a současně sloužit jako prostor pro tichou vzpomínku, komorní pietní i vzdělávací akce.

Podle radnice má zhotovitel na dokončení prací přibližně sedm měsíců, kaple by tak měla být hotová před letními prázdninami 2026. Projektové dokumentace pro cesty a zeď mají být hotové na jaře příštího roku.

Po dokončení kaple plánuje radnice pokračovat dalšími etapami revitalizace, které zahrnují opravu pěších cest, rekonstrukci hřbitovní zdi, obnovu mohyly a instalaci nového kříže.

Na kované bráně visí bytelný zámek, ale cestičky vyšlapané v břečtanu svědčí o tom, že si sem občas někteří zvědavci cestu najdou.

„Náš cíl je jasný - postupně obnovit celý areál a zpřístupnit ho tak, aby si lidé uvědomovali jeho historii a vážili si těch, kteří zde odpočívají. Zároveň nechceme narušit jeho jedinečnou atmosféru. Každý zásah musí být pietní a pokorný,“ říká místostarosta městské části Radomír Nepil.

Historie hřbitova a současný stav

Areál hřbitova, který se lidově nazývá hřbitov bláznů, je západně od psychiatrické léčebny a nedaleko zahrádkářské kolonie či zvířecího hřbitova. Znovu se na místě pohřbívat nebude, obnovit pohřbívání není možné mimo jiné proto, že nejsou známa konkrétní místa, kde jsou nebožtíci pohřbeni.

Hřbitov byl vysvěcen 12. září 1909 a jako první na něm byl pohřben jedenáctiletý František Janovský. Pohřbívat se tam přestalo v roce 1951. Hřbitov zabírá plochu asi 2,5 hektaru.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.