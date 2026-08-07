Návštěvníci se mohou těšit na stovky originálních rekvizit, kostýmů i interaktivních stanovišť inspirovaných filmy o Harrym Potterovi a Fantastických zvířatech. Chybět nebude Velká síň s Moudrým kloboukem, Hagridova chýše, Zapovězený les ani učebny, kde si lidé mohou vyzkoušet míchání lektvarů nebo přesazování mandragor.
K nejcennějším exponátům patří první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, které je vystavené v trezoru banky Gringottových. Výstava nabízí také Pobertův plánek nebo autentické filmové kostýmy hlavních hrdinů.
Harry Potter výstava v Letňanech
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