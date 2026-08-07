GALERIE: Do Česka dorazil kouzelnický svět Harryho Pottera. Co na výstavě uvidíte?

Marek Hýř
Marek Hýř
  8:21
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Do Prahy dorazila jedna z největších putovních expozic věnovaných malému kouzelníkovi. Harry Potter: The Exhibition je v areálu PVA EXPO Praha Letňany k vidění až do 21. března 2027. Celou výstavu do Česka dopravilo přes 40 kamionů.

Návštěvníci se mohou těšit na stovky originálních rekvizit, kostýmů i interaktivních stanovišť inspirovaných filmy o Harrym Potterovi a Fantastických zvířatech. Chybět nebude Velká síň s Moudrým kloboukem, Hagridova chýše, Zapovězený les ani učebny, kde si lidé mohou vyzkoušet míchání lektvarů nebo přesazování mandragor.

K nejcennějším exponátům patří první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, které je vystavené v trezoru banky Gringottových. Výstava nabízí také Pobertův plánek nebo autentické filmové kostýmy hlavních hrdinů.

Harry Potter výstava v Letňanech

  • Výstava se slavnostně otevřela prvním návštěvníkům již 6. srpna.
  • Akce se koná PVA EXPO Praha Letňany do 21. března 2027.
  • Vstupenka vyjde na 550 korun. Pro seniory je za 450 korun. Rodina (2+2) zaplatí 1790 korun.
  • Audioprůvodce, kde je 90 minut informací ze zákulisí, podrobných příběhů a rozšířeného obsahu expozice, vyjde na 100 korun. Výklad je i v češtině.
  • Více informací na webu výstavy.

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