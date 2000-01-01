náhledy
Jedna z prvních věcí, které návštěvníci uvidí, je Pobertův plánek. Najdou na něm i své jméno?
Autor: Metro.cz
Součástí výstavy jsou i originální kostýmy. Vyplatí se přečíst i jejich příběhy. Fanoušci se z nich dozví opravdové perličky z natáčení!
Autor: Metro.cz
Když se dotknete přenášedla, odletíte pryč. Jen pozor, ne každá nová destinace je bezpečná.
Autor: Metro.cz
Do Prahy míří nejrozsáhlejší putovní výstava o světě Harryho Pottera.
Autor: EVENTIM LIVE
Do Prahy míří nejrozsáhlejší putovní výstava o světě Harryho Pottera.
Autor: EVENTIM LIVE
Výstava vyzdvihuje ikonické momenty, postavy, prostředí i kouzelné bytosti tak, jak je znáte z filmových sérií o Harrym Potterovi.
Autor: EVENTIM LIVE
Do Prahy míří nejrozsáhlejší putovní výstava o světě Harryho Pottera.
Autor: EVENTIM LIVE