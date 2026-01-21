GALERIE: Dvorecký most jde do finále. Jeho nosnost otestovaly plně naložené 32 tun těžké náklaďáky

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:27aktualizováno  16:56
Vydrží? To ano, ale kolik? Na dokončovaný most mezi Zlíchovem a Podolím dnes vyjely testovací náklaďáky. Deník Metro u této klíčové události nesměl chybět. Přímo na most nás ale nepustili. Novináři by pobíháním po mostě narušili měření.
„Nečekejte akční drama,“ varuje asi půl hodiny před začátkem odpolední zátěžové zkoušky ředitel firmy Pontex a hlavní projektant Dvoreckého mostu Petr Souček. Během dneška vjely na konstrukci plně naložené náklaďáky, každý vážil 32 tun.

Dopoledne jich bylo osm, odpoledne šest. Novináři marně usilovali o „dramatické“ snímky přímo z mostu. Kromě nákladních aut tam nesměl nikdo.

Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto

Tanky tentokrát ne

„Konstrukce se musí nejdřív ustálit, pak ji změříme v klidovém stavu, najedou auta, zase se počká a pak se měří průhyby zatížení,“ vysvětluje Souček. Více než třicetičlenná skupina lidí z médií, včetně kameramanů s různě těžkými kamerami, by při pohybu kolem aut most sice neznatelně rozkmitala, ale citlivé přístroje by nežádoucí odchylky zachytily. Přítomní litovali, že se zkouška neodehrála jako kdysi při měření Nuselského mostu, kam najela armáda s desítkami tanků. Obrněnce by se nyní nejen těžko sháněly, ale i kdyby je sem přivezli, museli by je na místo zatížení opatrně snést z valníků, aby jízdou nezničily již hotový povrch mostu.

Dvorecký most dnes čeká klíčový test. Jeho otevření se ale opět posunulo

Uvažovalo se i o zkoušce zatížení tramvajemi, které tu budou jezdit, ale zatím není do trolejí zavedený proud. Náklaďáky se ukázaly jako ideální a zároveň nejlevnější možností.

Dvorecký most

  • Veřejnosti byla první podoba Dvoreckého mostu představena v roce 2019.
  • Původní termín zahájení provozu byl rok 2024.
  • O jeho podobě se ale diskutovalo už od začátku 21. století. Jedna z variant uvažovala, že by byl i pro automobilovou dopravu.
  • Stavba Dvoreckého mostu začala v září 2022.

