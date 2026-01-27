GALERIE: Flora je úplně oholená. Stanici i podchod pod Vinohradskou už brzy zavře rekonstrukce

Marek Hýř
Marek Hýř
  8:22
Obyvatelé Flory čeká výrazná změna v dopravě i každodenním pohybu po okolí. Stanice metra Flora na lince A se od února na zhruba deset měsíců zcela uzavře, a to včetně vestibulu i podchodů pod Vinohradskou ulicí. Důvodem je kompletní modernizace stanice.
Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)

Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026) | foto: DPP – Dominika Brabcová

Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)
13 fotografií

Rekonstrukce stanice metra Flora se pomalu dostává do hlavní fáze. Jedním z klíčových zásahů bude výměna původních tříramenných sovětských eskalátorů, které jsou v provozu už více než 45 let. Stanice má přitom z nástupiště pouze jeden výstup, a proto nebude možné zachovat ani částečný provoz.

V současnosti jsou již kompletně odstrojeny podhledy ve vestibulu stanice a podchodu pod Vinohradskou ulicí. „V úrovni vestibulu probíhají práce na demontáži současného vybavení toalet a obchodních jednotek. V úrovní nástupiště zhotovitelé odstrojili obklady ze stropů všech tří lodí i ze zdí za oběma kolejišti,“ uvedl dnes na Facebooku pražský dopravní podnik.

Stanice metra Flora během rekonstrukce (22. 1. 2026)

V lokálních záborech jsou na nástupišti odstrojeny již také kamenné obklady stěn. „Paralelně s tím probíhají práce na odstrojování v neveřejných, technických částech stanice a na povrchu hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště. Aktuálně je vyhloubeno necelých 10 metrů z celkem 22, ze kterých následně budou pokračovat ražby přestupní chodby,“ upřesnil DPP.

Metro bude Florou jen projíždět

Uzavření stanice začne po ukončení provozu metra v neděli 1. února 2026, od pondělí 2. února už bude Flora pro cestující zcela nepřístupná. Soupravy metra stanicí pouze projedou sníženou rychlostí, bez možnosti nástupu a výstupu.

Praha si objednala dalších 31 nových tramvají. Dorazit mají do dvou let

Současně se uzavře vestibul i celý podchod pod Vinohradskou ulicí. Až do znovuotevření stanice nebudou fungovat obchody ani veřejné toalety, které jsou běžnou součástí zdejšího přestupního uzlu.

Sousední stanice jako náhrada

Dopravní podnik hlavního města Prahy doporučuje cestujícím využívat sousední stanice metra linky A – Želivského a Jiřího z Poděbrad, případně tramvajové spoje.

Pomohou tramvaje

Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici Flora lze využívat pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra linky A: Náměstí Míru – linky 10, 11 a 16, Jiřího z Poděbrad – linka 13 a Želivského – linka 16.

Otevření na konci roku 2026

Kompletní modernizaci stanice Flora včetně bezbariérového zpřístupnění realizuje sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS. Hotovo by mělo být na přelomu listopadu a prosince 2026.

Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu

Jednou z největších novinek modernizace má být lepší zpřístupnění stanice. Díky novým výtahům se stane 49. stanicí s bezbariérovým vstupem. Z nástupiště na úroveň ulice povede dvojice výtahů s přestupní chodbou v podzemí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Farnost shání peníze na opravu kaple na Broumovsku, pomoci mohou běžci

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Netradičním způsobem římskokatolická farnost v Broumově shání peníze na opravu hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově. Přihlásila ji do projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ.

27. ledna 2026  10:57

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i dítě si do péče převzali záchranáři.

27. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Liberci kvůli sněžení opět uzavřeli chátrající zimní stadion Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je kvůli sněžení ode dneška opět uzavřený chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku. Podle statického posudku není stavba...

27. ledna 2026,  aktualizováno 

ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze nevýhodné těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Důvodem je...

27. ledna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel

ilustrační snímek

Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního auta jel po účelové komunikaci ve směru na...

27. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Haier září na Australian Open 2026: Oficiální partner posouvá hru díky chytrým inovacím a smysluplnému přístupu

27. ledna 2026  10:08

Nejvýdělečnější filmy roku 2025? Zootropolis 2 vládne kinům, Minecraft film i Avatar 3 jsou v závěsu

Film Minecraft

V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně...

27. ledna 2026

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:52

Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

27. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.