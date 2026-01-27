Rekonstrukce stanice metra Flora se pomalu dostává do hlavní fáze. Jedním z klíčových zásahů bude výměna původních tříramenných sovětských eskalátorů, které jsou v provozu už více než 45 let. Stanice má přitom z nástupiště pouze jeden výstup, a proto nebude možné zachovat ani částečný provoz.
V současnosti jsou již kompletně odstrojeny podhledy ve vestibulu stanice a podchodu pod Vinohradskou ulicí. „V úrovni vestibulu probíhají práce na demontáži současného vybavení toalet a obchodních jednotek. V úrovní nástupiště zhotovitelé odstrojili obklady ze stropů všech tří lodí i ze zdí za oběma kolejišti,“ uvedl dnes na Facebooku pražský dopravní podnik.
V lokálních záborech jsou na nástupišti odstrojeny již také kamenné obklady stěn. „Paralelně s tím probíhají práce na odstrojování v neveřejných, technických částech stanice a na povrchu hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště. Aktuálně je vyhloubeno necelých 10 metrů z celkem 22, ze kterých následně budou pokračovat ražby přestupní chodby,“ upřesnil DPP.
Metro bude Florou jen projíždět
Uzavření stanice začne po ukončení provozu metra v neděli 1. února 2026, od pondělí 2. února už bude Flora pro cestující zcela nepřístupná. Soupravy metra stanicí pouze projedou sníženou rychlostí, bez možnosti nástupu a výstupu.
|
Praha si objednala dalších 31 nových tramvají. Dorazit mají do dvou let
Současně se uzavře vestibul i celý podchod pod Vinohradskou ulicí. Až do znovuotevření stanice nebudou fungovat obchody ani veřejné toalety, které jsou běžnou součástí zdejšího přestupního uzlu.
Sousední stanice jako náhrada
Dopravní podnik hlavního města Prahy doporučuje cestujícím využívat sousední stanice metra linky A – Želivského a Jiřího z Poděbrad, případně tramvajové spoje.
Pomohou tramvaje
Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici Flora lze využívat pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra linky A: Náměstí Míru – linky 10, 11 a 16, Jiřího z Poděbrad – linka 13 a Želivského – linka 16.
Otevření na konci roku 2026
Kompletní modernizaci stanice Flora včetně bezbariérového zpřístupnění realizuje sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS. Hotovo by mělo být na přelomu listopadu a prosince 2026.
|
Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu
Jednou z největších novinek modernizace má být lepší zpřístupnění stanice. Díky novým výtahům se stane 49. stanicí s bezbariérovým vstupem. Z nástupiště na úroveň ulice povede dvojice výtahů s přestupní chodbou v podzemí.