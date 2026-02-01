GALERIE: Místa, kde se natáčely Chobotnice z II. patra, zkrásněla, ale jsou už spíš pro turisty

Dívat se v dospělosti na dětské filmy může být buď znakem nastupující senility, touhy po návratu do dětství, anebo zvědavost. Doufám, že když jsem usedl před obrazovku, abych zhlédl seriál o chobotnicích, byla to možnost číslo tři.
Chobotnice z II. patra. Hergetova cihelna v 80. letech 20. století

Chobotnice z II. patra. Hergetova cihelna v 80. letech 20. století | foto: REPRO ČT

Chobotnice z II. patra. Hergetova cihelna s Kafkovým muzeem
Chobotnice z II. patra. Pohled na vstup do Hergetovy cihelny.
Chobotnice z II. patra. Hergetova cihelna. Vrata už vypadají jinak
Chobotnice z II. patra. Čertovka v 80. letech 20. století
Seriál o kouzelné energetické hmotě, která se přetransformovala ve dvě malé chobotničky, se ve zkrácené verzi objevil v kinech i jako samostatný film. V roce 1986 hýbal dětským televizním světem.

Herci natáčeli na Západě

S odstupem času neztratil příběh kouzlo a diváci, především však herci a filmaři se díky němu dostali i za Železnou oponu, protože se natáčelo v koprodukci s tehdejším Západním Německem. Mohli tak prožít nějaký čas v západoněmeckých městech a také u moře ve Španělsku.

Tehdy si diváci zřejmě více všímali právě obrázků ze světa na západ od našich hranic. Realitu Prahy, hlavně Kampy, pak brali jako realitu dané doby u nás. Právě při sledování seriálu jsem si teprve uvědomil, že některá místa se zcela změnila a záběry uchovaly podobu míst, která tady už nenajdete. Respektive najdete, ale už vypadají naprosto jinak.

Uzavřený svět Hergetovy cihelny

Největší změnou zřejmě prošla Hergetova cihelna. V seriálu ji objevíte jako zapomenutý a zanedbaný dvůr, zarostlý travou, plný nejrůznější vestavěných kůlniček, úložišť a snad i garáží. A uzavřený stárnoucími dřevěnými vraty. Takže, zřejmě nejen v seriálu, se tu daly klepat koberce a herec Pavel Zedníček si ve filmu zachytal jako brankář.

Chobotnice z II. patra. Na dvoře Hergetovy cihelny.

Živé místo, jak ho můžete spatřit v současnosti, tehdy mělo ale i přes svou neudržovanost jakési kouzlo místa, žilo si svým tehdejším životem.

Chobotnice z II. patra. Hergetova cihelna.

Když si nyní někdo postěžuje, že se duch místa s vlnami turistů vytratil, možná by si měl vzpomenout, jak při sledování příběhu tehdy možná, jak se říká „slintal“ na dokonalostí, upraveností a barevnosti světa tam za západní hranicí.

Odfiltrovaný socialismus

Seriál se točil i za západoněmecké peníze a co hovoří v jeho prospěch, že dokázal šikovně odfiltrovat tehdejší socialistickou realitu tak, aby byla alespoň vizuálně a fakticky co nejvíc pochopitelná i obyvatelem SRN, který u nás nikdy nebyl.

Chobotnice z II. patra. Pohled na vstup do Hergetovy cihelny.

Chobotnice z II. patra. Tady bydleli Holanovi. U lužického semináře 100/24. Protože se seriál točil pro západní Němce, nescházela ani západní auta.

Neřeší se tu shánění nedostatkového zboží, rodina Holanových má auto značky Renault a před cestou na Západ neřeší, kam schovat načerno vyměněné valuty…

Ulička, která byla jen pro kajakáře

Dvůr Hergetovy cihelny teď zkrášlují dva čůrající pánové, je tu nejen restaurace, ale především muzeum Franze Kafky. V létě si tu lidé šlapou po hlavách, ti trpělivější ještě před vstupní branou do cihelny čekají na možnost projít nejužší pražskou uličkou, kde provoz řídí semafory. Průlezem se kdysi chodilo k základně malostranských kajakářů a byla, pokud se zde netrénovala, uzavřená.

Chobotnice z II. patra. Průlez k základně kajakářů.

Pro méně pozorné diváky. Filmová rodina žije v domě, který s uličkou sousedí, ovšem na druhé straně nemá přímý výhled do kanálu Čertovky. Záběry tohoto druhu se natáčely o pár desítek metrů blíž ke Karlovu mostu.

Chobotnice z II. patra. U lužického semináře Dům Holanových je vlevo, ten bílorůžový

Nemůžeme mít všechno. Ale i tak si zavzpomínejte nad záběry, kde byla Kampa stále Kampou, ale trochu jinou…

Chobotnice z II.patra (Die Kraken aus dem zweiten Stock)

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta Pavla. „Pokud vás bude milion, sejdeme se na Letné"

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

V centru metropole se dnes od 15 hodin koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Akci pořádá spolek Milion chvilek a její účastníci zaplnili Staroměstské náměstí. Kvůli vysoké účasti byla...

1. února 2026  15:09,  aktualizováno  16:04

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce

ilustrační snímek

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce. Tělo osmapadesátiletého muže ve značném stadiu rozkladu našli v domě v Osově na...

1. února 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

