Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

  9:16
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit krásu každodenního života. A to i v okamžicích, které jinak zmizí v ruchu města.
Dami1992

Dami1992 | foto: Archiv

Stanice metra Pannenhuis v Bruselu
C&#780;eka&#769;ni&#769; na vlak v Amsterdamu
Ra&#769;no na Karlove&#780; moste&#780;
C&#780;eka&#769;ni&#769; v praz&#780;ske&#769;m metru
16 fotografií

Pamatujete si moment, kdy jste poprvé vzal foťák do ruky a řekl si, že focení nebude jen koníček?
Fotografie je pro mě vlastně pořád koníček, ale spíš než koníček se stala součástí mého každodenního života. Poslední měsíce se kolem ní odvíjí dost věcí. Veškerý volný čas nebo třeba výlety do zahraničí plánuji už jen na základě focení a lokalit, které si předem vyhledávám.

Jaká byla vaše cesta k pouliční fotografii?
Dost trnitá. Ze začátku jsem se hodně hledal, přeskakoval z jednoho žánru na druhý, ale tento žánr si mě spíš postupem času vybral sám.

Čekání na vlak v Amsterdamu

Ve vaší tvorbě se hodně objevuje město v každodenní podobě – lidé, ulice, veřejný prostor. Proč jste si jako hlavní téma vybral právě městský život a jeho atmosféru?
Je to dáno prostředím, ve kterém se pohybuji a ve kterém trávím nejvíc času. Fotograf, který bydlí ve městě, bude přirozeně spíše fotit město než hory a přírodu. Jeden z důvodů je i to, že fotografie vzniká při mém každodenním pohybu po městě. Stejně jako si většina z nás vezme ráno před odchodem z domu klíče a telefon, beru si i já fotoaparát. Dalším důvodem je časová svoboda – nemusím se s nikým domlouvat, aby mi například dělal modela, jako třeba při portrétním focení. Celý proces je jen na mně a na mojí aktuální kreativní vlně.

Vaše fotografie působí velmi autenticky, často zachycují nenápadné okamžiky. Co podle vás dělá z obyčejné situace silný snímek?
To je strašně subjektivní otázka – každý si podle mě ve fotografii rád nachází to, co ho baví a proč je pro něj zajímavá. Někdo má rád východy slunce, někdo focení lidí, někdo zase architekturu. Já osobně mám u fotky víc kritérií, proč je daný snímek pro mě silný a proč mě baví. Mám rád odlišná prostředí. Baví mě často fotky, za kterými si člověk musí dojít a něco překonat, aby je vyfotil. Musím ve fotce vidět i práci s technickou stránkou fotografie – zkušené oko pozná, proč je snímek pořízen právě takhle, a rozpozná fotografův záměr. Nebaví mě generické snímky stále dokola se opakujících míst a autorů. Vždycky budu raději, když moji fotografii ocení jeden fotograf, jehož práci rád sleduji, než tisíc lidí, kteří ve fotografii nejsou zainteresovaní a neznají technickou stránku věci.

Hra stínů na Oberbaumbrücke v Berlíně

Pracujete s prostředím Prahy, ale fotil jste i v zahraničí. V čem se podle vás liší energie měst jako Berlín, Bratislava či Vídeň od Prahy?
Prahu budu mít vždycky v srdci na prvním místě, ale čím víc cestuji, tím víc mě baví poznávat jiná města. Každé město má svůj rytmus, který člověk dokáže pochopit, když cíleně pozoruje prostředí kolem sebe a snaží se ho navnímat. Baví mě dynamika města a odlišnosti – kdo byl někdy v Berlíně, buď si to město zamiluje, nebo se tam už nikdy nevrátí. Pro mě je Berlín takový druhý domov. Za posledních pět let jsem ho navštívil minimálně dvacetkrát a mám k němu podobný citový vztah jako k Praze. Možná právě díky odlišnostem, které tam pokaždé objevím, se tam rád vracím. Celkově mě baví vyhledávat lokace právě na základě jejich odlišností oproti Praze.

Kde mohou lidé vaši tvorbu vidět?
Aktuálně nejvíc na mém instagramu @_dami_1992, kam se snažím postovat několikrát týdně. Příležitostně lze v limitovaných sériích koupit mé autorské tisky. Občas nechávám svoje fotografie různě po městě a podle mých indicií nechávám sledující hledat jejich umístění. Aktuálně je v přípravě několik projektů, ale informace nechci ještě zveřejňovat. Pokud mě budou vaši čtenáři sledovat na mých sociálních sítích, vše se včas dozvědí.

Nejhezčí snímek metra

  • Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší loňské výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže podzemí nabídnout.
  • Do výzvy deníku Metro přišly fotky ikonických obkladů z trasy A, minimalistických pasáží linky C i detailů, které by člověk při ranním spěchu snadno přehlédl. Nechyběly stylové portréty ani momentky, kdy metro působilo skoro filmově. Zvítězit ale mohl jen jeden snímek a ten se objevil na titulní stránce deníku Metro s datem 3. prosince 2025.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

