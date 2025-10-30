Ražby stanice Olbrachtova začaly 17. února 2023 a nyní jsou po zhruba 19 měsících v souladu s harmonogramem úspěšně dokončeny. Při výstavbě stanice zhotovitelé vyrazili celkem 61 160 metrů krychlových rubaniny, použili 1 156 tun ocelové výztuže, 19 878 metrů krychlových stříkaného betonu a více než 13 800 metrů krychlových litého betonu pro sekundární ostění.
První dokončená
Ukončení ražeb na Olbrachtově představuje důležitý krok nejen pro samotnou stanici, ale i pro celý první úsek linky D. „V současnosti jsou v celém úseku kompletně vyraženy všechny traťové a technologické tunely včetně spojky linek C a D, dále stanice Olbrachtova včetně obou eskalátorových tunelů vedoucích do budoucího jižního a severního vestibulu. Právě doražením dna technologického tunelu v neveřejné části stanice byly ražby na Olbrachtově dokončeny,“ uvádí mluvčí DPP Aneta Řehková.
Zbývá dorazit necelých 16 procent objemu
Ražby nyní probíhají pouze ve stanici Pankrác D, a to realizací středního dílčího výrubu. Kromě toho zbývá ještě dorazit část opěří a dna levého dílčího výrubu stanice Pankrác D u eskalátorového tunelu vedoucího do budoucího vestibulu v administrativní budově Gemini. Veškeré technologické i ostatní eskalátorové tunely jsou ve stanici Pankrác D již vyraženy. V současnosti tak zbývá dorazit necelých 16 procent celkového objemu ražeb stanice Pankrác D.
Zhruba 71 procent definitivní ostění je dokončeno
Paralelně s ražbami zhotovitelé instalují hydroizolační vrstvy ve vyražených částech, budují definitivní ostění tunelů a staví vestibuly stanic. Kromě toho probíhá výstavba přestupu mezi linkami C a D a modernizace samotné stanice Pankrác C. V současnosti je dokončeno zhruba 71 procent definitivního ostění z celkové délky prvního úseku metra D.
Opětovné zprovoznění ulice Na Strži Dokončení výstavby nosných konstrukcí jižního vestibulu stanice Olbrachtova včetně hydroizolačních vrstev a následná úprava povrchů umožní zhruba od poloviny letošního prosince po více než třech letech opět zprovoznit ulici Na Strži v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Antala Staška a Olbrachtova. Ulice bude v tomto úseku zprovozněna v režimu 1+1, v původním levém pásu směrem do centra. Díky tomu se zmenší samotné staveniště metra D u křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška, usnadní dopravní situace v této části Prahy 4 a zlepší plynulost provozu.
Zhotovitelem prvního úseku pražského metra D je konsorcium firem Subterra, HOCHTIEF CZ, HOCHTIEF Infastructure, STRABAG a Ed. Züblin. Nová linka D představuje klíčové rozšíření pražského metra, které propojí hustě osídlené oblasti Prahy 4 s centrem města.