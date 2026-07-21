Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal mezi Pražany i odborníky debatu o tom, v jakém stavu jsou další betonová díla ze stejného období.
Stav dvou plastik je lepší
Hroší lázně nebo Krmítka pro slony jsou umístěna na vysokých sloupech u frekventované křižovatky nad Vltavou a tvoří nepřehlédnutelnou součást barrandovské dopravní tepny. Jejich stav je údajně lepší než tomu bylo u Rovnováhy. „Obě plastiky Hroší lázně od arch. Karla Filsaka jsou na tom o mnoho lépe a stačí jen provést sanaci,“ komentoval betonová díla bývalý náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.
Deník Metro vyrazil na místo betonové obry zkontrolovat. Na betonu jsou patrné praskliny. Viz galerie.
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