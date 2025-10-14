GALERIE: Pražská záchranka otevřela největší základnu za osm milionů. Záchody vypadaly dříve pekelně

Autor: Metro.cz
  12:42
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy dokončila rekonstrukci základny v ulici 28. pluku v Praze 10, která je dnes největším stanovištěm z hlediska počtu sloužících posádek. Díky rozšíření využívaných prostor zde během denní směny slouží až 11 posádek najednou. Z vršovické základny, která je svou polohou důležitým uzlem pro poskytování přednemocniční neodkladné péče v metropoli, vyjíždějí posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP) i akutní zdravotnické dopravní služby (ZDS).
Základna záchranky Míčánky

Základna záchranky Míčánky | foto: ZZS HMP

Základna záchranky Míčánky
Základna záchranky Míčánky
Základna záchranky Míčánky
Základna záchranky Míčánky
9 fotografií

„Každá nová nebo zmodernizovaná základna znamená pro Pražany rychlejší a kvalitnější pomoc. Naše pražská záchranka má dnes po celé metropoli 24 základen, odkud denně vyjíždí 38 výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci a několik dalších posádek zdravotnické dopravní služby. Máme jednu z nejhustějších záchranářských sítí v Evropě a jsem moc ráda, že jsme teď zmodernizovali právě tuto největší z nich, odkud může vyrážet až 11 posádek najednou. A už teď můžu slíbit, že nové základny budou přibývat,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Sedmdesát záchranářů

V denní směně na modernizované základně slouží až šest záchranářských posádek a čtyři posádky ZDS. V noci jsou pak dostačující čtyři záchranářské posádky a dvě posádky ZDS. V exponovaných dnech může být na základně umístěna i posilová záchranářská posádka. Celkem je Na Míčánkách zařazeno bezmála 70 zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP).

„Rozšíření a modernizace prostor nám dává možnost na základnu umístit více posádek, posílit náš provoz, a ještě lépe rozložit zatížení výjezdových skupin co do počtu řešených událostí. Naplno nyní využíváme strategickou polohu stanoviště, která díky dobré dostupnosti centra i periferních oblastí umožňuje našemu operativnímu řízení flexibilně směrovat posádky na rozsáhlém území metropole a zajistit tak našim pacientům rychlé poskytnutí péče,“ uvádí Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Zdravotníci vystřídali malé žáky

V objektu, který dříve sloužil jako mateřská škola a jídelna, působí záchranná služba od roku 2000. Rekonstrukce podle návrhů záchranné služby trvala od roku 2023 a vhodně využila stávající dispozice, aniž by muselo dojít k demolici.

Vedle celkové revitalizace vnitřních prostor využívaných posádkami mezi výjezdy byla také vyměněna okna, zateplena fasáda a rekonstrukce se dočkala i střecha nebo byly doplněny klimatizační jednotky. Nové jsou také elektrické rozvody a vytápění objektu, kdy jsou využita tepelná čerpadla. Vítaným benefitem pro zaměstnance je možnost parkovat na vyhrazených místech přímo v areálu základny.

Investiční náklady na rekonstrukci v hodnotě 8,2 milionu korun financoval Magistrát hl. m. Prahy, práce realizovala společnost Akton. ZZS HMP financovala slaboproudé instalace a doplnění klimatizací v objektu v hodnotě 1,25 milionu korun.

Hotovo stále není

Práce na základně v ulici 28. pluku ale ještě nekončí. Zahájen byl už projekt na přestavbu dosud nevyužívané části objektu na ubytovací zařízení pro pracovníky záchranné služby. Nabídne kapacitu 16 míst a bude sloužit především mimopražským zaměstnancům, a to i jako krátkodobé ubytování mezi službami. Třetí etapa modernizace areálu počítá také s výstavbou krytého parkovacího stání pro sanitní vozy.

Pozornost kolemjdoucích brzy upoutá základna i zvenku. Jedna ze stěn se totiž promění v umělecké dílo. Areál oživí velkoformátová malba od pop-artového umělce Josefa Rataje.

V letošním roce záchranná služba vedle kompletně zrekonstruovaného dispečinku v Korunní ulici otevřela také nové základny v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v Ústřední vojenské nemocnici a významně tím posílila svůj provoz.

Ze 24 základen ZZS HMP dnes v denní směně vyjíždí k pacientům 38 výjezdových skupin RZP, v noci je to pak 31 výjezdových skupin. Standardní počet lékařských posádek v denní směně letos vzrostl na sedm, včetně letecké výjezdové skupiny. V rámci strategie, která počítá s posilováním přítomnosti v periferních oblastech metropole, plánuje záchranná služba otevřít v příštích letech základny v Běchovicích, Modřanech, Vysočanech, v Klánovicích nebo na Zbraslavi.

