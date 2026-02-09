Na první pohled jde o obyčejnou opuštěnou stavbu. Betonové schodiště prorostlé stromy a kapradím, s rozbitými stupni a zarostlými úseky. Leží zhruba 250 metrů chůze z kopce od pramene Václavka, případně asi 600 metrů od restaurace U Krále Václava IV. a místního zookoutku. Otázka ale zní: co tu tyhle schody vlastně dělají?
Teorie se střídaly
Diskuse o původu schodů sahají až do internetové prehistorie, tedy do konce 90. let minulého století. Někteří lidé je spojovali s blízkým areálem Thomayerovy nemocnice a jejími sportovišti. Jiní se domnívali, že jde o vojenskou stavbu z druhé světové války, určenou k výcviku nebo odpočinku vojáků.
Pátrání přineslo odpověď
Nadšenci ze serveru Krčák žije se rozhodli pátrat důkladněji. Oslovili úředníky, zkoumali dobové mapy a mluvili s pamětníky. Výsledek? Nejpravděpodobnější vysvětlení říká, že schody v Krčském lese vznikly v letech 1936 nebo 1937, tedy v době doznívající hospodářské krize.
Andělské, nebo Primátorské?
Lidé jim říkali různě. Nejčastěji Andělské schody, snad proto, že „vedou do nebe“. Objevuje se ale i označení Primátorské schody. Podle jedné z verzí souvisely se sociálními programy tehdejšího pražského primátora Petra Zenkla. Stavba měla být součástí veřejných prací, přezdívaných novodobá Hladová zeď – tedy projektů, které dávaly práci, i když nevedly k jasnému cíli. Schody tak tehdy stejně jako dnes končily kousek od altánku uprostřed Kunratického lesa.
Ruina zůstane ruinou
Schodiště, které je patrné na leteckých snímcích z roku 1938, se změnilo k nepoznání. Už během konce druhé světové války, v době Pražského povstání, bylo poškozeno a od té doby se nedočkalo oprav. Dnes tak slouží spíš jako zapomenutá lesní ruina.
Opravy se přitom nechystají ani do budoucna. Jak uvedl Dan Frantík z pražského odboru ochrany prostředí, město s obnovou nepočítá. „Současný stav je špatný, ale s ohledem na nelogičnost vedení schodů neuvažujeme o jejich opravě,“ uvedl.