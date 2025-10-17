Ulice Prahy znovu ožívají barvami, světlem a hudbou. Signal Festival 2025 přináší jedinečný zážitek, který spojuje umění, technologii a městský prostor. Na trasách Centrum a Vinohrady se setkáte s instalacemi plnými světla, pohybu a digitálního umění. Co musíte vědět, než vyrazíte? Koukněte na užitečné informace.
Velká část akce je zdarma
Festival potrvá do neděle 20. října a velká část instalací je přístupná zdarma. Deník Metro doporučuje například procházku na Dvořákovo nábřeží, na nedaleké náměstí Republiky a na Staroměstské náměstí. Tyto tři místa spojuje autobusová linka 207.
Atmosféru třináctého ročníku Signal Festivalu můžete nasát ze snímků fotoreportérů iDNES.cz. Pokud máte i vy pěknou fotku, pošlete nám ji do Hlídače. Nejlepší kousky zveřejníme.
Procházku večerní Prahou si naplánujete díky mapě na webu festivalu.
