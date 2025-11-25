GALERIE: Staromák má nový vánoční strom! Rozsvícení proběhne v sobotu, kdy začnou i trhy

David Halatka
David Halatka
  10:50
V noci na dnešek na Staroměstském náměstí usadili a vztyčili vánoční strom. Během dopoledne proběhlo jeho zdobení. Slavnostní rozsvícení se uskuteční v sobotu. Smrk, který pochází z Děčínska, měřil 26 metrů. Technici ho kvůli převozu zkrátili zhruba o čtyři metry.
Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod...

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou. Byly dovezeny i stánky. Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025. | foto: Martin Stehlík

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod...
Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod...
Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod...
Staroměstské náměstí
14 fotografií

Vánoční strom na Staroměstském náměstí je jedním z nejvýraznějších symbolů pražského Adventu. Tentokrát vyrostl v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku.

Strom byl z původních 26 metrů zkrácen o čtyři metry. Je zapuštěný v šachtě hluboké asi dva metry a upevněný šesti lany ve dvou výškách. Až budou všechny větve vyvázané kvůli bezpečnosti, začnou technici během dopoledne se zdobením.

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)

Bohatá výzdoba

„Letos jsme vybírali barvy, které navodí atmosféru bílých Vánoc. Nejvýraznějšími ozdobami bude 25 bílých světelných koulí různých velikostí o průměru od 50 do 160 centimetrů. Dále bude na stromu 342 klasických vánočních ozdob a přibližně 8,5 kilometru světelných řetězů,“ uvedl Tomáš Jílek, předseda Technologie hlavního města Prahy.

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu 2025)

Rozsvícení stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na sobotu. Přesný čas prvního sobotního rozsvícení pořadatelé trhů už několik let nesdělují. Chtějí předejít tomu, aby se na náměstí nahromadilo příliš mnoho lidí současně. Světelná show se opakuje každý den několikrát.

Vánoční trhy na Staromáku – rychlý přehled

  • Začínají v sobotu, kdy bude rozsvícen strom
  • Končí 6. ledna
  • Najdete tu ručně vyráběné ozdoby, vánoční dekorace a dárky
    • Návštěvníky potěší i svařené víno, punč a horkou medovinu, trdelník, perníčky a další sladkosti
  • Tip: Přijďte dříve – večer bývá náměstí nejvíc zaplněné, zejména o víkendech.

GALERIE: Staromák má nový vánoční strom! Rozsvícení proběhne v sobotu, kdy začnou i trhy

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod...

V noci na dnešek na Staroměstském náměstí usadili a vztyčili vánoční strom. Během dopoledne proběhlo jeho zdobení. Slavnostní rozsvícení se uskuteční v sobotu. Smrk, který pochází z Děčínska, měřil...

25. listopadu 2025  10:50

