Vánoční strom na Staroměstském náměstí je jedním z nejvýraznějších symbolů pražského Adventu. Tentokrát vyrostl v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku.
Strom byl z původních 26 metrů zkrácen o čtyři metry. Je zapuštěný v šachtě hluboké asi dva metry a upevněný šesti lany ve dvou výškách. Až budou všechny větve vyvázané kvůli bezpečnosti, začnou technici během dopoledne se zdobením.
Bohatá výzdoba
„Letos jsme vybírali barvy, které navodí atmosféru bílých Vánoc. Nejvýraznějšími ozdobami bude 25 bílých světelných koulí různých velikostí o průměru od 50 do 160 centimetrů. Dále bude na stromu 342 klasických vánočních ozdob a přibližně 8,5 kilometru světelných řetězů,“ uvedl Tomáš Jílek, předseda Technologie hlavního města Prahy.
Rozsvícení stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na sobotu. Přesný čas prvního sobotního rozsvícení pořadatelé trhů už několik let nesdělují. Chtějí předejít tomu, aby se na náměstí nahromadilo příliš mnoho lidí současně. Světelná show se opakuje každý den několikrát.
Vánoční trhy na Staromáku – rychlý přehled