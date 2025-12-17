GALERIE: Tiché, hezké a bez křiku. Studenti navrhli novou vyhlídkovou dopravu Prahy

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:21
Už žádné uřvané a blikající rikši ani koňské povozy neodpovídající charakteru historického centra. Budoucnost pražské vyhlídkové dopravy by podle studentů UMPRUM měla patřit vzhledným, tichým a futuristicky působícím vozidlům, která potěší nejen turisty, ale i samotné obyvatele hlavního města.
Návrh Filipa Šuláka

Návrh Filipa Šuláka | foto: Metro.cz

Návrh Evy Procházkové
Návrh Vojtěcha Vysloužila
Návrh Tomáše Lusaly
Návrh Ivo Kryštofa
9 fotografií

Už žádné uřvané a blikající rikši ani koňské povozy neodpovídající charakteru historického centra. Budoucnost pražské vyhlídkové dopravy by podle studentů UMPRUM měla patřit vzhledným, tichým a futuristicky působícím vozidlům, která potěší nejen turisty, ale i samotné obyvatele hlavního města.

Návrh Barbory Tomanové

Vizuální úroveň hrála největší roli

Studenti vyšších ročníků ateliéru Průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze dostali za úkol navrhnout současné vyhlídkové vozidlo jako kvalitní a estetickou alternativu ke stávající situaci v ulicích Prahy.

Zadání kladlo důraz nejen na vizuální úroveň, ale také na funkčnost, komfort a citlivé začlenění do městského prostředí.

„Studenti měli navrhnout vyhlídkové vozidlo pro tři a více osob, přičemž návrhy vznikaly s využitím umělé inteligence jako nástroje v procesu designu,“ vysvětluje vedoucí ateliéru Průmyslového designu Ivan Dlabač.

Návrh Adama Mikudy

Pojízdná kavárna či autonomní vozítka

Mezi výslednými návrhy se objevila například futuristická pojízdná kavárna, která propojuje zážitek z města s kvalitní gastronomií, nebo minimalisticky pojatá autonomní vozítka pro maximálně pět osob.

Ta díky velkorysému prosklení nabízejí ničím nerušené panoramatické výhledy na pražské památky a kladou důraz na klidnou, kultivovanou formu přepravy.

Výstava nabízí nejen pohled na možnou budoucnost pražské vyhlídkové dopravy, ale také ukazuje, jak mohou současný design a moderní technologie přispět ke kultivaci veřejného prostoru historického města.

Návrh Ivo Kryštofa

Pro veřejnost

  • Jednotlivé návrhy si mohou zájemci prohlédnout na výstavě klauzurních prací ve staré budově UMPRUM na náměstí Jana Palacha.
  • Vernisáž proběhne dnes, samotná výstava bude následně volně přístupná od zítra do 21. prosince, vždy v čase od 10 do 18 hodin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Zlínský soud rozhodne o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Od devíti hodin ráno bude Okresní soud ve Zlíně rozhodovat o vazbě pro muže, který byl obviněných z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Podezřelému hrozí 15...

17. prosince 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

17. prosince 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

GALERIE: Tiché, hezké a bez křiku. Studenti navrhli novou vyhlídkovou dopravu Prahy

Návrh Filipa Šuláka

Už žádné uřvané a blikající rikši ani koňské povozy neodpovídající charakteru historického centra. Budoucnost pražské vyhlídkové dopravy by podle studentů UMPRUM měla patřit vzhledným, tichým a...

17. prosince 2025  5:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavnímu soudci Fialovi dnes končí funkční období, nahradí jej Bartoň

ilustrační snímek

Ústavnímu soudci Josefu Fialovi dnes končí desetileté funkční období. Zabýval se třemi tisícovkami stížností, na jejichž základě vyhlásil přibližně 110 nálezů,...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

Soud bude rozhodovat o vazbě pro muže, který dle policie na Zlínsku věznil hocha

ilustrační snímek

Okresní soud ve Zlíně dnes bude rozhodovat o vazbě pro pětadvacetiletého muže, kterého kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu dvanáctiletého chlapce ze...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

ÚS se dnes vyjádří k odměnám advokátů jako ustanovených opatrovníků

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) se dnes vyjádří k odměnám advokátů jako ustanovených opatrovníků. Ombudsman Stanislav Křeček soudu navrhl, aby zrušil část advokátního...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

ÚS vyhlásí, jak rozhodl o oddělených zápisech dětí z Ukrajiny na základní školy

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o oddělených zápisech dětí z Ukrajiny na základní školy. Návrh na zrušení části zákona o opatřeních ve školství...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

Na tradičním místě na křižovatce Anděl v Praze 5 se objevil stánek nabízející k prodeji kapry a tak bylo možno nahlédnout i do kádě, ve které to " vařilo " těmito rybami a navrchu byla umístěna...

vydáno 17. prosince 2025

Strossmajerovo náměstí

Strossmajerovo náměstí

Vánoční tramvaj- tak dlouhá že se ani nevešla do objektivu

vydáno 17. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Klatovy schválily na rok 2026 rozpočet s přebytkem 167,8 milionu korun

ilustrační snímek

Rozpočet s příjmy tři čtvrtě miliardy korun a s přebytkem 167,8 milionu Kč schválili dnes pro rok 2026 zastupitelé Klatov. Letos měly Klatovy schválený...

16. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:21

Nejvyšší správní soud potvrdil platnost referenda o Ryžovně u Božího Daru

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl dovolání města Boží Dar proti referendu o možné zástavbě lokality Ryžovna u Božího Daru. NSS tak dal za pravdu Krajskému...

16. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.