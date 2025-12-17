Už žádné uřvané a blikající rikši ani koňské povozy neodpovídající charakteru historického centra. Budoucnost pražské vyhlídkové dopravy by podle studentů UMPRUM měla patřit vzhledným, tichým a futuristicky působícím vozidlům, která potěší nejen turisty, ale i samotné obyvatele hlavního města.
Vizuální úroveň hrála největší roli
Studenti vyšších ročníků ateliéru Průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze dostali za úkol navrhnout současné vyhlídkové vozidlo jako kvalitní a estetickou alternativu ke stávající situaci v ulicích Prahy.
Zadání kladlo důraz nejen na vizuální úroveň, ale také na funkčnost, komfort a citlivé začlenění do městského prostředí.
„Studenti měli navrhnout vyhlídkové vozidlo pro tři a více osob, přičemž návrhy vznikaly s využitím umělé inteligence jako nástroje v procesu designu,“ vysvětluje vedoucí ateliéru Průmyslového designu Ivan Dlabač.
Pojízdná kavárna či autonomní vozítka
Mezi výslednými návrhy se objevila například futuristická pojízdná kavárna, která propojuje zážitek z města s kvalitní gastronomií, nebo minimalisticky pojatá autonomní vozítka pro maximálně pět osob.
Ta díky velkorysému prosklení nabízejí ničím nerušené panoramatické výhledy na pražské památky a kladou důraz na klidnou, kultivovanou formu přepravy.
Výstava nabízí nejen pohled na možnou budoucnost pražské vyhlídkové dopravy, ale také ukazuje, jak mohou současný design a moderní technologie přispět ke kultivaci veřejného prostoru historického města.
Pro veřejnost