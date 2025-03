Z noci na zítřek přenocují u sebe. Dokonce si budou blíž než obvykle. Vozy lanové dráhy na Petřín z roku 1985 stráví noc vedle sebe ve výhybně pod Nebozízkem. Zítra je naloží jeřáb a každý si půjde svojí cestou. V budoucnu se z obou historických kabin stanou exponáty. Jeden vůz zamíří do muzea MHD a druhý do Národního technického muzea. To ale ještě chvíli potrvá. Stroje i expozice je nutné nejprve připravit. Střešovické muzeum MHD navíc momentálně prochází rekonstrukcí.

Cestující se opět svezou příští rok na podzim

Lanovou dráhu na Petřín čeká velká rekonstrukce. Dráha jela naposledy v běžném režimu 13. září 2024. Její provoz byl tehdy preventivně přerušen kvůli nepříznivé předpovědi počasí, která varovala před extrémními srážkami. Přerušení bylo také reakcí na nestabilitu svahu. Po skončení krizové situace dopravní podnik oznámil, že dráha byla srážkami poškozena natolik, že je bez oprav ve výši až 15 milionů korun nesjízdná. Došlo totiž na více místech k podemletí tratě. Vzhledem k dlouhodobě plánované komplexní rekonstrukci lanovky bylo rozhodnuto, že do té doby již nebude zprovozňována.

Poslední rande na Petříně. Z noci ze 17. na 18. března vozy přenocovaly u sebe. Dopoledne 18. března kabiny nadzvedne jeřáb. Následně odjedou do dočasných depozitářů.

V plánu je výměnu drážního tělesa a instalace nových vozů navržených studiem Anna Marešová designers. Stavební práce potrvají přibližně rok. Následně dojde k instalaci dopravního systému, testování a homologaci nových vozů, což zabere dalších pět až šest měsíců. Očekává se, že první cestující se novou lanovkou svezou ve třetím čtvrtletí roku 2026.

Tři období lanovky

Historie lanové dráhy na Petřín se dá rozdělit na tři období. Provoz atrakce byl zahájen v roce 1891. Dráha vznikla u příležitosti Jubilejní zemské výstavy, aby vozila cestující k jednomu z největších lákadel výstavy, k Petřínské rozhledně. Nejstarší lanovka měla jen dvě stanice: Ta horní byla umístěna poblíž Nebozízku, mezistanice neexistovala. Zatímco dnes pohání lanovku elektřina, tu nejstarší uváděl do pohybu systém vodní převahy. Nádrž vagonu v horní stanici byla naplněna vodou a díky tomu byl těžší než vozidlo v dolní stanici. Provoz původní lanovky přerušila první světová válka. Po ní ještě nějaký čas dráha na Petřín jezdila. I kvůli nedostatku vody ale nakonec provoz na roky usnul.

Původní lanová dráha

Budíčkem byl až v roce 1932 všesokolský slet. Aby lanovka mohla lépe plnit dopravní funkci, byla elektrifikována a navíc na obou koncích prodloužena. Druhé období provozu lanovky skončilo v roce 1965. Na začátku června tohoto roku došlo vlivem dlouhotrvajících dešťů k sesuvu půdy. Dopravní podnik počítal s tím, že brzy dojde k rekonstrukci celé lanovky. O dva roky později ale došlo k dalšímu velkému sesuvu. Z bezpečnostních důvodů musela být z vozů odpojena brzdná lana i tažné lano a obnova dráhy se posunula na neurčito.

Teprve až v roce 1981 bylo po rozsáhlých sanacích svahu rozhodnuto o obnovení provozu. První cestující se svezli na jaře 1985. Třetí období lanovky ukončil opět živel. Loni na podzim srážky podemlely trať.

Designérka vibrátorů i cool tramvaje

Čtvrté období čeká lanovou dráhu od podzimu 2026. To na Petřín začnou jezdit vozy z dílny studia Anna Marešová designers. Renomovaná česká produktová designérka je známá svým minimalistickým a funkčním přístupem k designu. V roce 2011 založila vlastní designové studio, kde se zaměřuje na tvorbu produktů kombinujících estetiku s praktičností. Mezi její nejznámější projekty patří návrh intimních pomůcek pro ženy pod značkou Whoop·de·doo, za které získala prestižní mezinárodní ocenění Red Dot Award v roce 2016 a italskou cenu A’ Design Award.

Nová podoba lanovky na Petřín od designérky Anny Marešové (9. listopadu 2023)

V roce 2018 představila design nové tramvaje T3 Coupé, za který pro změnu obdržela ocenění Red Dot Award 2019 a cenu Designblok za mimořádný počin.